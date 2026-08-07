МАРИЯ ФЁДОРОВНА

Мария Фёдоровна (София Доротея Августа Луиза) (25.10.1759, Штеттин, Пруссия — 24.10[05.11].1828, Санкт-Петербург) — российская императрица, вторая жена Павла I , мать императоров Александра I и Николая I , великих князей Константина Павловича и Михаила Павловича , а также супруги короля Нидерландов Вильгельма II Анны Павловны (остальные дожившие до взрослого возраста 4 дочери М. Ф. были выданы замуж за немецких князей).Дочь Фридриха Евгения, принца (с 1795 герцога) Вюртембергского, и принцессы Фредери

Дочь Фридриха Евгения, принца (с 1795 герцога) Вюртембергского, и принцессы Фредерики Софии Доротеи, маркграфини Бранденбург-Шведтской, приходившейся племянницей прусскому королю Фридриху II Великому. После прибытия в Российскую империю в 1776 в том же году 14[25] сентября приняла православие, получив при крещении русское имя, а 26 сентября [7 октября] состоялось ее венчание с великим князем Павлом Петровичем, в 1796 унаследовавшим престол.Вела активную благотворительную деятельность, в основном через учрежденную ею Канцелярию императрицы Марии Федоровны. С 1796 возглавляла Воспитательное общество благородных девиц в Смольном монастыре (Смольный институт), а с 1797 осуществляла надзор над воспитательными домами Москвы и Санкт-Петербурга. Содействовала открытию целого ряда учебных заведений для женщин, в том числе для сирот и девушек из небогатых семей, в Санкт-Петербурге, Москве, Николаеве, Севастополе. Благодаря ее усилиям в Петербурге и Москве были основаны вдовьи дома, а также больницы для бедных при них (позднее названы в честь императрицы Мариинскими).Стремилась оказывать влияние на политический курс своих сыновей — императоров Александра

Вела активную благотворительную деятельность, в основном через учрежденную ею Канцелярию императрицы Марии Федоровны. С 1796 возглавляла Воспитательное общество благородных девиц в Смольном монастыре (Смольный институт), а с 1797 осуществляла надзор над воспитательными домами Москвы и Санкт-Петербурга. Содействовала открытию целого ряда учебных заведений для женщин, в том числе для сирот и девушек из небогатых семей, в Санкт-Петербурге, Москве, Николаеве, Севастополе. Благодаря ее усилиям в Петербурге и Москве были основаны вдовьи дома, а также больницы для бедных при них (позднее названы в честь императрицы Мариинскими).Стремилась оказывать влияние на политический курс своих сыновей — императоров Александра

Стремилась оказывать влияние на политический курс своих сыновей — императоров Александра I и Николая I. В ходе Наполеоновских войн защищала интересы тех германских князей, которые приходились ей родственниками, а также выступала за скорейшее подписание мира с Наполеоном после его вторжения в Россию в 1812.

Императрица, обладавшая художественным талантом (создавала медали и писала миниатюрные портреты), покровительствовала искусству. М. Ф. курировала масштабную работу по созданию дворцово-паркового ансамбля Павловска, подаренного ей мужем в 1788. Там вдовствующая императрица проводила много времени после гибели супруга в 1801. После своей смерти в 1828 была погребена рядом с мужем в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга.

В Собрании рукописей Зимнего дворца сохранились личные дневники императрицы (ныне ГАРФ, фонд 728, oп. 1).

Лит .: Малеева Ж. В. Императрица Мария Федоровна в делах внешней и внутренней политики (1776—1801 гг.) // Вестник Пятигорского государственного лингвистического университета. 1999. № 2. С. 71—74; Азерникова И. П. Деятельность вдовствующей императрицы Марии Федоровны: Истоки благотворительности в России // Вестник Челябинского государственного университета. 2010. № 30 (211). С. 12—17; Завьялова Л. В. Мария Федоровна: жена, мать, императрица. СПб., 2018; Императрица Мария Федоровна (1759—1828): [документальные свидетельства] / Сост. Н. И. Николаева. М., 2018. Н. В. Татарчук.