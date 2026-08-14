МОРОЗОВА ФЕОДОСИЯ ПРОКОПЬЕВНА
МОРОЗОВА ФЕОДОСИЯ ПРОКОПЬЕВНА - деятельница раннего русского старообрядчества.
Дочь окольничего П.Ф. Соковнина, родственника Марии Ильиничны Милославской (из рода Милославских), первой жены царя Алексея Михайловича.
В 1649 году вышла замуж за боярина Глеба Ивановича Морозова (из старомоск. боярского рода Морозовых). Овдовев (1661/1662 годы), Ф.П. Морозова вместе с сыном получила огромное состояние. С этого времени предавалась подвигам благочестия, носила власяницу.
Духовник Ф.П. Морозовой протопоп Аввакум, некоторое время живший в её доме (1664 год), призывал её к ещё большему аскетизму и активной поддержке старообрядчества. После отправки Аввакума в ссылку на Мезень Ф.П. Морозова стала последовательно выступать против реформ патриарха Никона.
По повелению царя Алексея Михайловича архимандрит Чудова монастыря Иоаким (будущий патриарх) предпринимал попытки вразумления Ф.П. Морозовой.
После тайного пострига (с именем Феодора), совершённого в конце 1670 года игуменом Досифеем, Ф.П. Морозова стала удаляться от церковных служб и светских церемоний (отказалась присутствовать в январе 1671 года на свадьбе царя Алексея Михайловича с Натальей Кирилловной Нарышкиной). Новые увещевания царя с угрозой наказания не возымели действия.
16(26) ноября 1671 года Ф.П. Морозову и её сестру княжну Е.П. Урусову заковали и заключили под стражу; на допросе в Чудовом монастыре сёстры заявили, что не будут причащаться за литургией по новому обряду.
В начале 1672 года Ф.П. Морозову, Урусову и их единомышленницу М. Данилову подвергли жестоким пыткам, во время которых их увещевал патриарх Питирим. Несмотря на заступничество царевны Ирины Михайловны, царь Алексей Михайлович отправил Ф.П. Морозову и её сподвижниц в заточение в Боровский острог.
В январе 1675 года узницам удалось увидеться с близкими людьми, среди которых был и автор жития Ф.П. Морозовой, её старший брат Ф.П. Соковнин. За это посещение у заключённых отобрали книги, иконы, одежду и пищу, допустивших свидание стрелецких сотников разжаловали в солдаты и подвергли бессрочной ссылке.
В июне 1675 года всех узниц перевели в глубокую земляную тюрьму; охранникам под страхом смерти было запрещено давать им пищу. 10(20) августа 1675 года вышел царский указ, лишивший Ф.П. Морозову всех земельных владений.
Вскоре узницы скончались от голода и истощения.
На предполагаемом месте кончины узниц в Боровске воздвигнута старообрядческая часовня. Старообрядцы празднуют память святой преподобномученицы и исповедницы Феодоры (Ф.П. Морозовой) 24 сентября.
История Ф.П. Морозовой вдохновила художника В.И. Сурикова на создание полотна «Боярыня Морозова» (1887 год, ГТГ).