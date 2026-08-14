МОРОЗОВА ФЕОДОСИЯ ПРОКОПЬЕВНА

МОРОЗОВА ФЕОДОСИЯ ПРОКОПЬЕВНА - дея­тель­ни­ца ран­не­го русского ста­ро­об­ряд­че­ст­ва.

Дочь околь­ни­че­го П.Ф. Со­ков­ни­на, род­ст­вен­ни­ка Ма­рии Иль­и­нич­ны Ми­ло­слав­ской (из ро­да Ми­ло­слав­ских ), пер­вой же­ны ца­ря Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча.

В 1649 году вы­шла за­муж за боя­ри­на Гле­ба Ива­но­ви­ча Мо­ро­зо­ва (из старомоск. боярского ро­да Мо­ро­зо­вых). Ов­до­вев (1661/1662 годы), Ф.П. Морозова вме­сте с сы­ном по­лу­чи­ла ог­ром­ное со­стоя­ние. С это­го вре­ме­ни пре­да­ва­лась под­ви­гам бла­го­чес­тия, но­си­ла вла­ся­ни­цу.

Ду­хов­ник Ф.П. Морозовой про­то­поп Ав­ва­кум, не­ко­то­рое вре­мя жив­ший в её до­ме (1664 год), при­зывал её к ещё боль­ше­му ас­ке­тиз­му и ак­тив­ной под­держ­ке ста­ро­об­ряд­че­ст­ва. По­сле от­прав­ки Ав­ва­ку­ма в ссыл­ку на Ме­зень Ф.П. Морозова ста­ла по­сле­до­ва­тель­но вы­сту­пать про­тив ре­форм пат­ри­ар­ха Ни­ко­на .

По по­ве­ле­нию ца­ря Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча ар­химандрит Чу­до­ва монастыря Ио­а­ким (бу­ду­щий пат­ри­арх) пред­при­ни­мал по­пыт­ки вра­зум­ле­ния Ф.П. Морозовой.

По­сле тай­но­го по­стри­га (с име­нем Фео­до­ра), со­вер­шён­но­го в конце 1670 года игу­ме­ном До­си­фе­ем, Ф.П. Морозова ста­ла уда­лять­ся от цер­ков­ных служб и свет­ских це­ре­мо­ний (от­ка­за­лась при­сут­ст­во­вать в январе 1671 года на свадь­бе ца­ря Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча с На­таль­ей Ки­рил­лов­ной На­рыш­ки­ной). Но­вые уве­ще­ва­ния ца­ря с уг­ро­зой на­ка­за­ния не во­зы­ме­ли дей­ст­вия.

16(26) ноября 1671 года Ф.П. Морозову и её се­ст­ру княжну Е.П. Уру­со­ву за­ко­ва­ли и за­клю­чи­ли под стра­жу; на до­про­се в Чу­до­вом монастыре сё­ст­ры зая­ви­ли, что не бу­дут при­ча­щать­ся за ли­тур­ги­ей по но­во­му об­ря­ду.

В начале 1672 года Ф.П. Морозову, Уру­со­ву и их еди­но­мыш­лен­ни­цу М. Да­ни­ло­ву под­верг­ли жес­то­ким пыт­кам, во вре­мя ко­то­рых их уве­ще­вал пат­ри­арх Пи­ти­рим. Не­смот­ря на за­ступ­ни­че­ст­во ца­рев­ны Ири­ны Ми­хай­лов­ны, царь Алек­сей Ми­хай­ло­вич от­пра­вил Ф.П. Морозову и её спод­виж­ниц в за­то­че­ние в Бо­ров­ский ост­рог.

В январе 1675 года уз­ни­цам уда­лось уви­деть­ся с близ­ки­ми людь­ми, сре­ди ко­то­рых был и ав­тор жи­тия Ф.П. Морозовой, её стар­ший брат Ф.П. Со­ков­нин. За это по­се­ще­ние у за­клю­чён­ных ото­бра­ли кни­ги, ико­ны, оде­ж­ду и пи­щу, до­пус­тив­ших сви­да­ние стре­лец­ких сот­ни­ков раз­жа­ло­ва­ли в сол­да­ты и под­верг­ли бес­сроч­ной ссыл­ке.

В ию­не 1675 года всех уз­ниц пе­ре­ве­ли в глу­бо­кую зем­ля­ную тюрь­му; ох­ран­ни­кам под стра­хом смер­ти бы­ло за­пре­ще­но да­вать им пи­щу. 10(20) августа 1675 года вы­шел цар­ский указ, ли­шив­ший Ф.П. Морозову всех зе­мель­ных вла­де­ний.

Вско­ре уз­ни­цы скон­ча­лись от го­ло­да и ис­то­ще­ния.

На пред­по­ла­гае­мом мес­те кон­чи­ны уз­ниц в Бо­ров­ске воз­двиг­ну­та ста­ро­об­рядческая ча­сов­ня. Ста­ро­об­ряд­цы празд­ну­ют па­мять святой пре­по­доб­но­му­че­ни­цы и ис­по­вед­ни­цы Фео­до­ры (Ф.П. Морозовой) 24 сен­тяб­ря.

Ис­то­рия Ф.П. Мо­ро­зо­вой вдох­но­ви­ла ху­дож­ни­ка В.И. Су­ри­ко­ва на соз­да­ние по­лот­на «Боя­ры­ня Мо­ро­зо­ва» (1887 год, ГТГ).