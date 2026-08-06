МОРОЗОВ САВВА ВАСИЛЬЕВИЧ

Русский промышленник, основатель династии Морозовых.

Биография Савва Морозов происходил из старообрядческой семьи крепостных помещика Рюмина. В юности и молодости Морозов работал пастухом, извозчиком, ткачем-рабочим и ткачом-кустарем. Среди прочего он также ходил пешком в Москву, продавая свой товар скупщикам и фабрикантам. В 1797 году Савва Морозов женился на дочери красильного мастера Ульяне Афанасьевне. Благодаря полученному приданному, 5 золотым рублям, ему удалось открыть собственную шелкоткацкую мастерскую.

К 1811 году в мастерской Морозова работало 20 мастеров на 10 станках. Годовой оборот товара достигал 1200 рублей. Для того чтобы сбыть товар, Морозов ежедневно пешком доходил до Рогожской заставы.

В 1820 году ему удалось выкупиться из крепостной зависимости вместе с четырьмя сыновьями: Елисеем, Захаром, Абрамом, Иваном и Тимофеем за 17 тысяч рублей. В 1823 году он выкупает у помещика Рюмина часть земли в селе Никольском на правом берегу Клязьмы. В 1825 году Морозов открывает фабрику в Москве, в 1830 году начинает работу отделочная фабрика в Никольском. В том же году Морозов основывает фабрику в Богородске. В 1846-1848 годах в Никольском сооружается крупнейшая в России бумагопрядильная фабрика.

В 1850 году С. В. Морозов выделил капитал для старших сыновей Елисея и Захара, а младшему сыну, родившемуся уже свободным, Тимофею передал все функции управления.

Савва Морозов скончался в 1860 году, будучи купцом первой гильдии.

Наследие

Династия Морозовых разделилась на четыре ветви, каждая из которых занималась одной из мануфактур Саввы Васильевича:

Захаровичи (Богородско-Глуховская мануфактура)

Абрамовичи (Тверская мануфактура)

Викуловичи (Орехово-Зуевская мануфактура)

Тимофеевичи (Никольская мануфактура)

К 1915 году на фабриках Морозовых числилось около 45 тыс. Рабочих. Суммарный капитал составлял около 45 миллионов золотых рублей.

Среди представителей династии было много меценатов, так, правнук Саввы Алексей Морозов создал Музей фарфора, Михаил Морозов коллекционировал картины импрессионистов, ныне хранящиеся в Пушкинском музее, Варвара Морозова основала библиотеку-читальню им. Тургенева, внук Саввы Савва Тимофеевич Морозов способствовал созданию МХТ.

После революции мануфактуры Морозовых были национализированы, большая часть семейства эмигрировала.