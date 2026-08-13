МОРОЗОВ САВВА ТИМОФЕЕВИЧ

Российский пред­при­ни­ма­тель, об­щественный дея­тель, ме­це­нат, ма­ну­фак­тур-со­вет­ник (1893 год).

Из ку­печеского ро­да Мо­ро­зо­вых . Сын Т.С. Мо­ро­зо­ва. По­томственный почетный гра­ж­да­нин. Окон­чил фи­зи­ко-ма­те­ма­тический факультет Московского университета (1885 год). В 1885-1887 годы изу­чал хи­мию в Кемб­ри­дж­ском университете, од­но­вре­мен­но зна­комил­ся с ор­га­ни­за­ци­ей тек­стиль­но­го про­изводства в Ве­ли­ко­бри­та­нии.

Ди­рек­тор-рас­по­ря­ди­тель и член прав­ле­ния Т-ва Ни­коль­ской ма­ну­фак­ту­ры «Сав­вы Мо­ро­зо­ва сын и Кo» (1889-1905 годы). Уде­лял боль­шое вни­ма­ние улуч­ше­нию ус­ло­вий тру­да и бы­та ра­бо­чих. Уч­ре­ди­тель тор­го­во­го до­ма «Мо­ро­зов Сав­ва Ти­мо­фее­вич и Кo» (1900 год), ко­то­ро­му при­над­ле­жа­ли три хи­мических за­во­да в Перм­ской губернии (в 1904 году пре­об­ра­зо­ван в ак­цио­нер­ное об-во со­еди­нён­ных за­во­дов «Мо­ро­зов С. Т., Крелль и От­тман»). Вы­бор­ный Московского бир­же­во­го общеста (1891-1905 годы), за­ни­мал­ся во­про­са­ми рас­ши­ре­ния рын­ков сбы­та из­де­лий ма­ну­фак­тур­ной промышленности, воз­глав­лял ко­мис­сию, ко­то­рая в 1892 году ор­га­ни­зо­ва­ла экс­пе­ди­цию с це­лью раз­ви­тия тор­го­вых от­но­ше­ний со стра­на­ми Бал­кан­ско­го п-ова. Член Московского от­де­ле­ния Со­ве­та тор­гов­ли и ма­ну­фак­тур (1892-1905 годы). Председатель Ни­же­го­род­ско­го яр­ма­роч­но­го комитета (1890-1897 годы), под его ру­ко­вод­ством ко­ми­тет пре­тен­до­вал на роль об­ще­рос­сий­ско­го пред­ста­вительного ор­га­на бур­жуа­зии.

В 1893 году С.Т. Морозов вы­сту­пил с ини­циа­ти­вой по­ни­же­ния гиль­дей­ских по­шлин с тор­гую­щих на Ни­же­го­род­ской яр­мар­ке. Уча­ст­ник под­го­тов­ки Все­российской промышленной и ху­дожественной вы­став­ки 1896 года в Ниж­нем Нов­го­ро­де, воз­глав­лял ра­боту ма­ну­фак­тур­но­го от­де­ла вы­став­ки. В 1895-1899 годы как пред­ста­ви­тель Т-ва Ни­коль­ской ма­ну­фак­ту­ры уча­ст­во­вал в уст­рой­ст­ве шос­сей­ной до­ро­ги Каз­вин - Эн­зе­ли в Пер­сии, ко­то­рая впо­след­ст­вии сыг­ра­ла важ­ную роль в раз­ви­тии российско-персидской тор­гов­ли.

Один из уч­ре­ди­те­лей и член со­ве­та Общества для со­дей­ст­вия улуч­ше­нию и раз­ви­тию ма­ну­фак­тур­ной промышлености (1889 год). Осо­бое вни­ма­ние уде­лял ра­бо­те хи­ми­ко-тех­нической ла­бо­ра­то­рии общества, ока­зы­вал ей фи­нан­со­вую под­держ­ку; уча­ст­во­вал в соз­да­нии Московского пря­диль­но-ткац­ко­го училища, уч­ре­ж­дён­но­го на по­жерт­во­ва­ния тек­стиль­ных фаб­ри­кан­тов, пер­вый председатель по­пе­чи­тель­но­го со­ве­та учи­ли­ща (1900-1904 годы).

Глас­ный Московской городской ду­мы (1897-1899 годы). На ру­бе­же XIX-XX веков ре­гу­ляр­но вно­сил по­жерт­во­ва­ния на строи­тель­ст­во зда­ния (ру­ко­во­дил им в 1901-1904 годы) и дея­тель­ность МХТ (об­щие рас­хо­ды С.Т. Морозова на театр до­стиг­ли 0,5 млн. руб.), ока­зы­вал ма­те­ри­аль­ную под­держ­ку А.П. Че­хо­ву и М. Горь­ко­му. Член Общества лю­би­те­лей фо­то­гра­фии, Фи­лар­мо­ни­че­ско­го и Ху­до­же­ст­вен­но­го об­ществ, Общества вспо­мо­ще­ст­во­ва­ния ну­ж­даю­щим­ся вос­пи­тан­ни­кам Императорского московского тех­нического училища, Общества для по­со­бий ну­ж­даю­щим­ся сту­ден­там Московского университета. Оп­ла­чи­вал обу­че­ние мо­ло­дых лю­дей в различныз учеб­ных за­ве­де­ни­ях.

Сто­рон­ник пар­ла­мент­ской сис­те­мы государственного уст­рой­ст­ва с при­вле­че­ни­ем к управ­ле­нию всех сло­ёв об­ще­ст­ва, от­стаи­вал сво­бо­ду сло­ва, пе­ча­ти, со­б­ра­ний. В ра­бо­чем во­про­се был бли­зок к идео­ло­гии тред-юнио­низ­ма в клас­сическом английском ва­ри­ан­те, раз­де­лял идеи со­ци­аль­но­го со­труд­ни­че­ст­ва ра­бо­чих и пред­при­ни­ма­те­лей для про­цве­та­ния российской промышленности.

Зая­вил о сво­их оп­по­зиционных на­строе­ни­ях в хо­де «Бан­кет­ной кам­па­нии» 1904 года. По­сле «Кро­ва­во­го вос­кре­се­нья» 1905 года со­ста­вил про­грамм­ную за­пис­ку по ра­бо­че­му во­про­су, ко­то­рую пла­ни­ро­вал по­дать в Комитет ми­ни­ст­ров от име­ни прав­ле­ния Т-ва Ни­коль­ской ма­ну­фак­ту­ры, од­на­ко чле­ны прав­ле­ния от­ка­за­лись под­дер­жать его. По ини­циа­ти­ве С.Т. Морозова в мар­те 1905 года со­стоя­лось ча­ст­ное со­ве­ща­ние вид­ных пред­ста­ви­те­лей промышленных кру­гов Санкт-Пе­тер­бур­га, Цар­ст­ва Поль­ско­го, Ура­ла и Юга Рос­сии, ко­то­рые при­шли к вы­во­ду о не­об­хо­ди­мо­сти «ко­рен­ной ре­фор­мы фаб­рич­но­го за­ко­но­да­тель­ст­ва», «твёр­до­го еди­не­ния пра­ви­тель­ст­ва с фаб­рич­ной про­мыш­лен­но­стью», а так­же соз­да­ли ко­мис­сию для ре­ше­ния во­про­са об объ­е­ди­не­нии отдельных ор­га­ни­за­ций бур­жуа­зии (С.Т. МОрозов во­шёл в её со­став).

Не­смот­ря на то что по сво­им по­ли­тическим взгля­дам был да­лёк от ле­во­ра­ди­каль­ной оп­по­зи­ции, сбли­зил­ся с ней под влия­ни­ем М. Горь­ко­го и ак­три­сы МХТ М.Ф. Ан­д­рее­вой. Ока­зы­вал по­мощь по­ли­тическим ссыль­ным, в 1903 году три­ж­ды че­рез Горь­ко­го и Ан­д­рее­ву пе­ре­да­вал день­ги ре­во­лю­цио­не­рам. В феврале 1905 года ос­во­бо­дил из тюрь­мы Горь­ко­го и Л.Н. Ан­д­рее­ва, вне­ся за ка­ж­до­го за­лог. Спас от аре­ста ин­же­не­ра Центральной элек­трической стан­ции Т-ва Ни­коль­ской ма­ну­фак­ту­ры Л.Б. Кра­си­на, ко­ман­ди­ро­вав его за гра­ни­цу. Ук­ры­вал Н.Э. Бау­ма­на .

Умер при не­вы­яс­нен­ных об­стоя­тель­ст­вах, на­хо­дясь на ле­че­нии; по вер­сии Департамента по­ли­ции, по­кон­чил жизнь са­мо­убий­ст­вом, т. к. под­вер­гал­ся шан­та­жу со сто­ро­ны ре­во­лю­цио­не­ров.

Похоронен на Рогожском кладбище в Москве.