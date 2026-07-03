МОРОЗОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Ранние годы и начало карьеры

Николай Васильевич родился 12 ноября 1862 г. в с. Знаменское. Происходил из купеческой семьи. Образование начал получать в Курске в реальном училище.

Когда М. было шестнадцать лет, он покинул родные края и направился в столицу Российской империи. Здесь он обучался в Техническом училище по профессии штурман.

Завершив образование, в 1882 г. М. пополнил ряды Корпуса флотских штурманов, получив производство в прапорщики. Назначен в Балтийский флот, плавает на различных судах. В дальнейшем переведен в Отдельную съемку Восточного океана, которую возглавлял К.П. Андреев – глава полярной станции на Новой Земле.

Северные воды

В 1894 г. М. отправился на «Вестнике» бороздить Баренцево, Белое и Карское моря, производя исследование местности. Здесь же впервые М. начал составлять заметки по лоции. Итогом стал его труд, посвященный описанию территории от мыса Канин Нос до Карского моря. Фактически М. подготовил первое руководство для плавания по этому участку. В 1896 г. это описание выпустили книгой, которая была передана всем кораблям, совершавшим плавание по северному пути.

С 1896 г. – штурманский офицер на «Самоеде». Предпринял поход к Новой Земле с целью переброски группы Академии наук, следовавшей в северные широты для наблюдения солнечного затмения. По пути экспедиция изучила залив Рогачева, провела исследовательские работы в Белушьей губе.

Подготовка лоций

М. занимался подготовкой лоции, описывая северный берег и водные просторы на участке от мыса Святой Нос до залива Варангерфьорд. С этой целью он собрал воедино данные, полученные в походах 1894 г. на «Вестнике», в 1896 – 1897 гг. – на «Самоеде», в 1899 г. – на «Петре Пахтусове». Работа была завершена в 1900 г., оформлена в книгу и передана в Главное гидрографическое управление. В 1901 г. М. подготовил лоцию берега Северного Ледовитого океана на участке от о-ва Вардэ до Белого моря, которая была издана отдельным трудом с картой и морским словарем.

В 1899 – 1904 гг. М. вошел в состав Гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана. Исполнял обязанности помощника начальника экспедиции, был старшим штурманом. В дальнейшем получил в командование пароход «Петр Пахтусов".

В 1901 г. побывал в Медвежьем заливе, в 1902 г. – у Карских Ворот обнаружил якорную стоянку. В 1904 г. занимался описанием Ямала и о-ва Белого.

С 1905 г. – первый лоцмейстер Карского моря. С 1910 г. – в составе Главного гидрографического управления, глава геодезической части. С 1911 г. – глава картографической части управления. В 1912 г. М. приступает к сооружению железных створных знаков на подходах к будущим радиостанциям с моря.

С января 1913 г. – в отставке в чине генерал-майора Корпуса флотских штурманов. Продолжил работу на Главное гидрографическое управление, изучал Карское море.

В годы великих испытаний

Изучение М. Карского моря было прервано началом Первой мировой войны. В 1918 г. оказался в числе заложников в Петрограде, но был отпущен.

В 1919 г. М. возвратился на службу, встав во главе Комиссии по изучению Северного Ледовитого океана. Действительный член Постоянной полярной комиссии Академии наук.

В 1920 г. подготовил «Руководство для плавания во льдах Белого моря», дав классификацию полярных льдов.

В октябре 1924 г. М. заболел и через несколько месяцев скончался.