МОРОЗОВ Николай Александрович

Революционер – народник, ученый и литератор.

В 1874 г. стал членом московской группы общества "чайковцев", участвовал в « Хождении в народ », был отправлен в Швейцарию для работы в газете для народа "Работник", вступил в Первый интернационал. Решив вернуться на родину, при переходе через границу, в 1875 г. был арестован. После процесса 193-х вышел на свободу, в качестве наказания ему засчитали 3 года предварительного заключения. Стал членом " Земли и воли ", одним из редакторов ее газеты одноименного названия. После раскола организации в 1879 г. Морозов - сторонник индивидуального террора, признающий «политическое убийство за одно из главных средств борьбы с деспотизмом». Член ИК "Народной воли", один из редакторов ее газеты одноименного названия. Принимал участие в покушении на Александра II в 1879 г. В 1880 г. уехал в Женеву из-за разногласий с другими членами Исполкома. Опубликовал работу «Террористическая борьба». Морозов не поддерживал идею созыва Учредительного собрания на основе всеобщего избирательного права как ближайшей цели, так как Россия не дозрела до демократии, при неграмотности и гражданской незрелости населения большинство крестьян были приверженцы монархического строя. Выступал за введение образовательного ценза при выборах представительного органа власти. Считал, что революция может быть совершена "экономными" средствами индивидуального террора, полагал, что "политическое убийство - это осуществление революции в настоящем". Выступал против централизованного построения организации, считая, что это противоречит товарищеским отношениям. 28 января 1881 г. при переходе через границу был схвачен. По процессу 20-ти в 1882 г. был приговорен к вечной каторге за участие в покушении на Александра II в 1879 г. До 1884 г. содержался в Петропавловской крепости, в 1884-1905 гг. в Шлиссельбургской, где, после смягчения тюремного режима, стал заниматься наукой: математикой, химией, астрономией. После освобождения в связи с политической амнистией 1905 г. продолжил научную деятельность. В частности пытался опровергнуть классическую хронологию древности, предвосхитив «теорию» А. Фоменко о том, что история античности была выдумана в Средние века . В 1906 г. по инициативе Д. Менделеева Морозову как автору работы «Периодические системы строения вещества» была присвоена степень доктора наук. Писал фантастические рассказы (сборник «На границе неведомого: научные полуфантазии») и стихи. За книгу стихов «Звездные песни» (1910) с их революционным содержанием в 1911 г. вновь находился в заключении.

C 1918 г. — директор Естественно-научного института им. П.Ф. Лесгафта. Награждён орденом Трудового красного знамени (1939) и двумя орденами Ленина (1944, 1945). Почётный член АН СССР.

Сочинения:

Морозов Н.А. Повести моей жизни. М., 1965.

Автор статьи: Шубин А.В.