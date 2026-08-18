МОРОЗОВ БОРИС ИВАНОВИЧ

МОРОЗОВ БОРИС ИВАНОВИЧ (в кре­ще­нии Илья) - русский государственный дея­тель, ближ­ний боя­рин (1645 год).

Из ста­ро­мо­сков­ско­го бо­яр­ско­го ро­да Мо­ро­зо­вых .

На­ча­лу карь­е­ры спо­соб­ст­во­вал его род­ст­вен­ник боя­рин В.П. Мо­ро­зов.

Столь­ник, был в чис­ле лиц, под­пи­сав­ших Ут­вер­ждён­ную гра­мо­ту 1613 года об из­бра­нии Ми­хаи­ла Фё­до­ро­ви­ча на цар­ст­во. Вско­ре вме­сте с бра­том Г.И. Мо­ро­зо­вым взят ма­те­рью ца­ря ста­ри­цей Мар­фой во дво­рец в ка­че­ст­ве ком­нат­но­го столь­ни­ка.

Уча­ст­во­вал в русско-персидских (1628 год) и русско-шведских (1631 год) пе­ре­го­во­рах.

Су­дья цар­ской Мас­тер­ской па­ла­ты (1633 год).

Поль­зо­вал­ся рас­по­ло­же­ни­ем пат­ри­ар­ха Фи­ла­ре­та.

С 1633 года вос­пи­та­тель ца­ре­ви­ча, бу­ду­ще­го ца­ря Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча . До кон­ца жиз­ни ос­та­вал­ся для не­го, по собственным сло­вам ца­ря, «прия­те­лем вме­сто от­ца род­но­го». В 1634 году Б.И. Морозов стал боя­ри­ном, ми­нуя чин околь­ни­че­го. По­сле вен­ча­ния на цар­ст­во Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча (1645 год) Б.И. Морозов по­сте­пен­но со­сре­до­то­чил в сво­их ру­ках зна­чительную власть, став фак­тически гла­вой пра­ви­тель­ст­ва.

Ру­ко­во­дил при­ка­за­ми - Боль­шой каз­ны, Стре­лец­ким, Ино­зем­ским, Ап­те­кар­ским, Но­вой чет­вер­тью (1646-1648 годы). В 1646 году по кол­лек­тив­ной че­ло­бит­ной дво­рян и де­тей бо­яр­ских на «силь­ных лю­дей» про­вёл рас­сле­до­ва­ние зло­упот­реб­ле­ний в при­ка­зах, в ре­зуль­та­те ко­то­ро­го уси­лил своё влия­ние на государственные де­ла, спо­соб­ст­во­вав на­зна­че­нию при­каз­ны­ми судь­я­ми близ­ких к се­бе лю­дей, по­кро­ви­тель­ст­во­вал их про­из­во­лу (например, гла­вы Зем­ско­го при­ка­за Л.С. Пле­щее­ва).

Ру­ко­во­дил про­ве­де­ни­ем в стра­не фи­нан­со­вых ре­форм с це­лью пре­одо­ле­ния де­фи­ци­та бюд­же­та. По пла­ну, раз­ра­бо­тан­но­му при уча­стии Б.И. Морозова, вве­де­ны но­вые кос­вен­ные на­ло­ги (в т. ч. на соль в 1646-1647 годы), бы­ла ус­та­нов­ле­на государственная мо­но­по­лия на про­да­жу та­ба­ка (1646 год), от­ме­не­ны на­ло­го­вые льго­ты английской Мо­с­ков­ской ком­па­нии, что при­ве­ло к уси­ле­нию влия­ния ни­дерландских куп­цов (1646 год), сни­же­но жа­ло­ва­нье слу­жи­лым лю­дям (не­ко­то­рым из них оно не вы­пла­чи­ва­лось), в ря­де го­ро­дов ли­к­ви­ди­ро­ва­ны бе­лые сло­бо­ды, ос­во­бо­ж­дён­ные от уп­ла­ты на­ло­гов, и прочее. Б.И. Морозов ини­ции­ро­вал соз­да­ние при­ка­зов - Дра­гун­ско­го строя (1646 год) и Стволь­но­го, ве­дав­ше­го про­из­вод­ст­вом муш­ке­тов (1646/1647 год).

Со­дей­ст­во­вал бра­ку Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча и Ма­рии Иль­и­нич­ны Ми­ло­слав­ской, на их свадь­бе си­дел «в от­цо­во ме­сто»; вско­ре же­нил­ся на се­ст­ре ца­ри­цы Ан­не (1648 год).

Ре­фор­мы, про­во­ди­мые под руководством Б.И. Морозова, спро­во­ци­ро­ва­ли в Мо­ск­ве Со­ля­ной бунт 1648 год. Б.И. Морозов во вре­мя бун­та ос­тал­ся жив бла­го­да­ря за­ступ­ни­че­ст­ву ца­ря (про­сил бо­яр луч­ше убить его, чем Б.И. Морозова), за­тем в об­мен на га­ран­тии лич­ной безо­пас­но­сти от­ка­зал­ся от вла­сти и уе­хал под ох­ра­ной кон­воя в Ки­рил­ло-Бе­ло­зер­ский монастырь. Осе­нью то­го же го­да для уча­стия в тор­же­ст­вах по слу­чаю ро­ж­де­ния ца­ре­ви­ча Дмит­рия Алек­сее­ви­ча воз­вра­щён ца­рём в Мо­ск­ву.

Вхо­дил в уз­кий круг ближ­них дум­цев.

Уча­ст­ник со­став­ле­ния Со­бор­но­го уло­же­ния 1649 года (его под­пись под уло­же­ни­ем сто­ит пер­вой сре­ди под­пи­сей бо­яр), воз­мож­но, имен­но по ини­циа­ти­ве Б.И. Морозова при вве­де­нии бес­сроч­но­сти сыс­ка бег­лых кре­сть­ян не был пре­ду­смот­рен ме­ха­низм его осу­ще­ст­в­ле­ния.

В 1651-1653 годы, во вре­мя Ос­во­бо­ди­тель­ной вой­ны ук­ра­ин­ско­го и бе­ло­рус­ско­го на­ро­дов 1648-1654 годы, не­од­но­крат­но по­лу­чал от гет­ма­на Б.М. Хмель­ниц­ко­го пись­ма с прось­бой хо­да­тай­ст­во­вать пе­ред ца­рём об ока­за­нии русско во­енной по­мо­щи.

Вме­сте с В.В. Бу­тур­ли­ным, И.Д. Ми­ло­слав­ским и Г.Г. Пуш­ки­ным со­вет­ник ца­ря Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча при об­су­ж­де­нии тек­ста Мар­тов­ских ста­тей 1654 год. Первый дво­ро­вый вое­во­да во вре­мя русско-польской вой­ны 1654-1667 годы при взя­тии Смо­лен­ска (1654 год) и Виль­но (1655 год). Вме­сто Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча во­дил в Верб­ное вос­кре­се­нье «ос­ля» под патриархом Нико­ном (1658 год) и ми­тро­по­ли­том Сарским и Подон­ским Пи­ти­ри­мом (1659 год).

Один из круп­ней­ших в стра­не (на­ря­ду с боя­ри­ном Н.И. Ро­ма­но­вым) зем­ле­вла­дель­цев и ду­ше­вла­дель­цев (330 на­се­лён­ных пунк­тов в 19 уез­дах, свышше 27,4 тыс. душ муж­ско­го по­ла).

По сло­вам А. Мей­ер­бер­га, об­ла­дал та­кой же «жад­но­стью к зо­ло­ту, как обык­но­вен­но жа­ж­дой пить». Ус­пеш­но за­ни­мал­ся раз­но­об­раз­ной хо­зяйственной дея­тель­но­стью. По­ку­пал ка­зён­ные, как пра­ви­ло пус­тую­щие, зем­ли, за­се­лял их пу­тём пе­ре­ма­ни­ва­ния кре­сть­ян других зем­ле­вла­дель­цев, за­тем по­ля­ка­ми, за­хва­чен­ны­ми в плен во вре­мя русско-польской вой­ны 1654-1667 годы; ис­поль­зо­вал так­же на­ём­ный труд.

По­став­лял для ар­мии про­до­воль­ст­вие и прочее. На­ла­дил то­вар­ное про­изводство хле­ба, а так­же по­та­ша (с. Му­раш­ки­но Ни­же­го­род­ско­го уезда, ны­не пос. Боль­шое Му­раш­ки­но Ни­же­го­род­ской области), юф­ти, ви­на и др., вёл об­шир­ную внеш­нюю (главным образом с Ни­дер­лан­да­ми и Анг­ли­ей) и внутреннюю (в т. ч. с каз­ной) тор­гов­лю.

В 1650-е году ор­га­ни­зо­вал же­ле­зо­де­ла­тель­ные за­во­ды в с. Пав­лов­ское Московского уезда (ны­не пос. Пав­лов­ская Сло­бо­да Ис­т­рин­ско­го района Московской области) и в селе (ны­не го­род) Лыс­ко­во, где по­стро­ил так­же ви­но­ку­рен­ные и пи­во­ва­рен­ные за­во­ды. Кре­ди­то­вал пред­ста­ви­те­лей ари­сто­кра­тии (кня­зей И.П. Ба­ря­тин­ско­го, Ф.Ф. Ку­ра­ки­на, Ф.С. Ша­хов­ско­го и др.), русских и иностранных куп­цов, за­жи­точ­ных кре­сть­ян и др.

Со­брал библиотеку, ко­то­рая со­дер­жа­ла кни­ги по ре­ли­гии, фи­ло­со­фии, во­енному де­лу, ме­ди­ци­не, ис­то­рии, в т. ч. со­чи­не­ния римских ис­то­ри­ков и мыс­ли­те­лей (Та­ци­та, Ци­це­ро­на и др.).

На свои сред­ст­ва по­стро­ил церковь Бла­го­ве­ще­ния Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы в с. Пав­лов­ское (ос­вя­ще­на в 1663 году).

Исторические источники:

Ак­ты хо­зяй­ст­ва боя­ри­на Б. И. Мо­ро­зо­ва. М.; Л., 1940–1945. Ч. 1–2.