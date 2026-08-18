МОРОЗОВ БОРИС ИВАНОВИЧ
МОРОЗОВ БОРИС ИВАНОВИЧ (в крещении Илья) - русский государственный деятель, ближний боярин (1645 год).
Из старомосковского боярского рода Морозовых.
Началу карьеры способствовал его родственник боярин В.П. Морозов.
Стольник, был в числе лиц, подписавших Утверждённую грамоту 1613 года об избрании Михаила Фёдоровича на царство. Вскоре вместе с братом Г.И. Морозовым взят матерью царя старицей Марфой во дворец в качестве комнатного стольника.
Участвовал в русско-персидских (1628 год) и русско-шведских (1631 год) переговорах.
Судья царской Мастерской палаты (1633 год).
Пользовался расположением патриарха Филарета.
С 1633 года воспитатель царевича, будущего царя Алексея Михайловича. До конца жизни оставался для него, по собственным словам царя, «приятелем вместо отца родного». В 1634 году Б.И. Морозов стал боярином, минуя чин окольничего. После венчания на царство Алексея Михайловича (1645 год) Б.И. Морозов постепенно сосредоточил в своих руках значительную власть, став фактически главой правительства.
Руководил приказами - Большой казны, Стрелецким, Иноземским, Аптекарским, Новой четвертью (1646-1648 годы). В 1646 году по коллективной челобитной дворян и детей боярских на «сильных людей» провёл расследование злоупотреблений в приказах, в результате которого усилил своё влияние на государственные дела, способствовав назначению приказными судьями близких к себе людей, покровительствовал их произволу (например, главы Земского приказа Л.С. Плещеева).
Руководил проведением в стране финансовых реформ с целью преодоления дефицита бюджета. По плану, разработанному при участии Б.И. Морозова, введены новые косвенные налоги (в т. ч. на соль в 1646-1647 годы), была установлена государственная монополия на продажу табака (1646 год), отменены налоговые льготы английской Московской компании, что привело к усилению влияния нидерландских купцов (1646 год), снижено жалованье служилым людям (некоторым из них оно не выплачивалось), в ряде городов ликвидированы белые слободы, освобождённые от уплаты налогов, и прочее. Б.И. Морозов инициировал создание приказов - Драгунского строя (1646 год) и Ствольного, ведавшего производством мушкетов (1646/1647 год).
Содействовал браку Алексея Михайловича и Марии Ильиничны Милославской, на их свадьбе сидел «в отцово место»; вскоре женился на сестре царицы Анне (1648 год).
Реформы, проводимые под руководством Б.И. Морозова, спровоцировали в Москве Соляной бунт 1648 год. Б.И. Морозов во время бунта остался жив благодаря заступничеству царя (просил бояр лучше убить его, чем Б.И. Морозова), затем в обмен на гарантии личной безопасности отказался от власти и уехал под охраной конвоя в Кирилло-Белозерский монастырь. Осенью того же года для участия в торжествах по случаю рождения царевича Дмитрия Алексеевича возвращён царём в Москву.
Входил в узкий круг ближних думцев.
Участник составления Соборного уложения 1649 года (его подпись под уложением стоит первой среди подписей бояр), возможно, именно по инициативе Б.И. Морозова при введении бессрочности сыска беглых крестьян не был предусмотрен механизм его осуществления.
В 1651-1653 годы, во время Освободительной войны украинского и белорусского народов 1648-1654 годы, неоднократно получал от гетмана Б.М. Хмельницкого письма с просьбой ходатайствовать перед царём об оказании русско военной помощи.
Вместе с В.В. Бутурлиным, И.Д. Милославским и Г.Г. Пушкиным советник царя Алексея Михайловича при обсуждении текста Мартовских статей 1654 год. Первый дворовый воевода во время русско-польской войны 1654-1667 годы при взятии Смоленска (1654 год) и Вильно (1655 год). Вместо Алексея Михайловича водил в Вербное воскресенье «осля» под патриархом Никоном (1658 год) и митрополитом Сарским и Подонским Питиримом (1659 год).
Один из крупнейших в стране (наряду с боярином Н.И. Романовым) землевладельцев и душевладельцев (330 населённых пунктов в 19 уездах, свышше 27,4 тыс. душ мужского пола).
По словам А. Мейерберга, обладал такой же «жадностью к золоту, как обыкновенно жаждой пить». Успешно занимался разнообразной хозяйственной деятельностью. Покупал казённые, как правило пустующие, земли, заселял их путём переманивания крестьян других землевладельцев, затем поляками, захваченными в плен во время русско-польской войны 1654-1667 годы; использовал также наёмный труд.
Поставлял для армии продовольствие и прочее. Наладил товарное производство хлеба, а также поташа (с. Мурашкино Нижегородского уезда, ныне пос. Большое Мурашкино Нижегородской области), юфти, вина и др., вёл обширную внешнюю (главным образом с Нидерландами и Англией) и внутреннюю (в т. ч. с казной) торговлю.
В 1650-е году организовал железоделательные заводы в с. Павловское Московского уезда (ныне пос. Павловская Слобода Истринского района Московской области) и в селе (ныне город) Лысково, где построил также винокуренные и пивоваренные заводы. Кредитовал представителей аристократии (князей И.П. Барятинского, Ф.Ф. Куракина, Ф.С. Шаховского и др.), русских и иностранных купцов, зажиточных крестьян и др.
Собрал библиотеку, которая содержала книги по религии, философии, военному делу, медицине, истории, в т. ч. сочинения римских историков и мыслителей (Тацита, Цицерона и др.).
На свои средства построил церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в с. Павловское (освящена в 1663 году).
Исторические источники:
Акты хозяйства боярина Б. И. Морозова. М.; Л., 1940–1945. Ч. 1–2.