МОРОЗОВ БОРИС АФАНАСЬЕВИЧ
МОРОЗОВ БОРИС АФАНАСЬЕВИЧ - российский режиссёр, заслуженный деятель искусств РФ (1992 год), народный артист РФ (1998 год).
В 1967 году окончил Челябинский политехнический институт (при котором в 1963 году совместно с братом А.А. Морозовым создал студенческий театр эстрадных миниатюр «Манекен»; с 1992 года муниципальный театр).
После окончания в 1973 году ГИТИСа (курс А.А. Попова) работал в театрах Москвы: в 1973-1977 годы в ЦТСА («Птицы нашей молодости» И.П. Друцэ, 1973 году, совместно с Б.А. Львовым-Анохиным; «Ковалёва из провинции» И.М. Дворецкого, 1975 год; «Спутники» по В.Ф. Пановой, 1976 год), в 1977-1981 годы в Театре им. К.С. Станиславского («Брысь, костлявая, брысь!» С. Шальтяниса, 1978 год; «Сирано де Бержерак» Э. Ростана, 1980 год), в 1981-1982 годы в Театре им. Вл. Маяковского («Смотрите, кто пришёл!» В.К. Арро, 1982 год), в 1983-1987 годы в Театре им. А.С. Пушкина (главный режиссер; «Луна в форточке» Р.К. Феденёва и «Я - женщина» В.И. Мережко, оба 1984 год; «День Победы среди войны» И.Г. Гаручава и П.А. Хотяновского, 1985 год), в 1988-1995 годы в Малом театре («Леший» А.П. Чехова, 1988 год; «…и Аз воздам» С.А. Кузнецова, 1990 год; «Убийство Гонзаго» Н. Йорданова, 1991 год; «Горячее сердце» А.Н. Островского, 1992 год; «Преступная мать, или Второй Тартюф» П. Бомарше, 1994 год; «Пир победителей» А.И. Солженицына, 1995 год).
С 1995 года главный режиссер ЦТРА: «Сердце не камень» А.Н. Островского (1996 год), «Много шума из ничего» (1996 год), «Отелло» (1999 год) и «Гамлет» (2006 год) У. Шекспира, «На дне» М. Горького (1998 год), «Шинель» по Н.В. Гоголю (2009 год), «Вечно живые» В.С. Розова (2010 год), «Госпожа министерша» Б. Нушича (2011 год) и др.
Б.А. Морозов тяготеет к яркой театральности, его постановки отличают эффектные мизансцены, чувство стиля. Ставит спектакли в других театрах и за рубежом. С 1997 года преподаёт в РАТИ, профессор (с 1999 года). Снимается в кино («Быстрее собственной тени», «День командира дивизии», «Карнавал» и др.).