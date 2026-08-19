МОРОЗОВ АРСЕНИЙ ИВАНОВИЧ

Предприниматель, меценат, мануфактур-советник, председатель правления компании Богородско-Глуховской мануфактуры, коллекционер русской и европейской живописи.

Арсений Иванович Морозов родился 23 февраля 1850 года. Его отец - Иван Захарович Морозов (1832-1888), внук основателя знаменитого рода - Саввы Васильевича Морозова (1770-1862).

Окончил Московское коммерческое училище, затем учился в Манчестере, изучал текстильное дело.

Арсений Иванович принадлежал к ветви Морозовы-Захаровичи. Всего было четыре ветви рода Морозовых, по именам сыновей Саввы Васильевича. Последний оставил наследникам процветающие мануфактуры в Орехово-Зуеве, Твери, Богородске. В Орехово дела вели Тимофеевичи и Елисеевичи, в Твери - Абрамовичи, в Богородске - Захаровичи.

При А.И. Морозове Богородская мануфактура переживала наивысший расцвет. На фабрике работало более 10000 человек.

Арсений Иванович постоянно проживал в Глухове, был старообрядцем поповского согласия, председателем Совета Богородской старообрядческой общины. Он делал щедрые пожертвования в пользу бедных и на церковные нужды. На его средства были построены старообрядческие храмы в Богородске, в деревне Большие Дворы, в Кузнецах, Тимкове, Никулине, Корнееве. В 1911-1912 годах в Богородске при его активнейшем содействии был построен старообрядческий храм во имя пророка Захарии и великомученицы Евдокии (тезоименитые святые его деда и бабки) по образцу древней церкви Ефросиньи Полоцкой в Полоцке.

Кроме того, именно он, будучи любителем и ценителем церковного пения, организовал старообрядческий (так называемый “Морозовский”) хор. Арсений Иванович также издал “Полный круг церковного древнего знаменного пения” в 6 частях (1883-1884), активно содействовал изданию журнала “Старообрядческая мысль” в Богородске. На средства А.И. Морозова издавались учебники Закона Божьего для местных старообрядческих школ.

Супругой Арсения Ивановича была Любовь Степановна Овсянникова. В этом браке родилось семеро детей - Петр, Сергей, Елизавета, Глафира, Мария, Иван, Егор.

Арсений Иванович Морозов скончался в 1932 году, похоронен на Рогожском кладбище.