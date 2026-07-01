МОРОЗОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
МОРОЗОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ - советский конструктор танков, дважды Герой Социалистического Труда (1943 год, 1974 год), генерал-майор-инженер (1945 год).
Окончил Харьковский вечерний машиностроительный техникум (1930 год).
В 1926-1928 годы на военной службе в РККА, моторист в авиационной бригаде.
С 1919 года работал в технической конторе Харьковского паровозостроительного завода (ныне Государственное предприятие «Завод им. В.А. Малышева») копировальщиком, затем чертёжником-конструктором, участвовал в создании гусеничного трактора «Коммунар».
С 1928 года в танковом КБ завода: конструктор, с 1931 года руководитель группы, с 1938 года заместитель начальника и начальник КБ, затем заместитель и с 1940 года главный конструктор.
В 1931-1939 годы участвовал в проектировании лёгких колёсно-гусеничных танков БТ-2, БТ-5, БТ-7 и др., а также в создании первых отечественных средних танков - опытного Т-12 (1929 год) и серийного Т-24 (1930 год).
Как технический руководитель проекта (совместно с М.И. Кошкиным и Н.А. Кучеренко) возглавлял разработку среднего танка Т-34 (принят на вооружение в декабре 1939 года).
В Великую Отечечественную войну главный конструктор завода в Нижнем Тагиле, руководил организацией массового производства и работами по совершенствованию танка Т-34 (танк Т-34-85 по основным показателям признан лучшим танком Второй мировой войны).
С 1951 года главный конструктор завода им. В.А. Малышева (в 1966-1976 годы одновременно его директор).
Под его руководством созданы танки Т-54 (1946 год), Т-64 (1963 год), Т-64А (1966 год; с его созданием ликвидировано деление танков на средние и тяжёлые, введено новое понятие - основной боевой танк).
Государственная премия (1942 год, 1946 год, 1948 год), Ленинская премия (1967 год).