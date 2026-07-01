МОРОЗОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

МОРОЗОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ - советский кон­ст­рук­тор тан­ков, два­ж­ды Ге­рой Социалистического Тру­да (1943 год, 1974 год), генерал-майор-инженер (1945 год).

Окон­чил Харь­ков­ский ве­чер­ний ма­ши­но­стро­ительный тех­ни­кум (1930 год).

В 1926-1928 годы на во­енной служ­бе в РККА, мо­то­рист в авиационной бри­га­де.

С 1919 года ра­бо­тал в тех­нической кон­то­ре Харь­ков­ско­го па­ро­во­зо­стро­ительного за­во­да (ны­не Государственное пред­при­ятие «За­вод им. В.А. Ма­лы­ше­ва») ко­пи­ро­валь­щи­ком, за­тем чер­тёж­ни­ком-кон­ст­рук­то­ром, уча­ст­во­вал в соз­да­нии гу­се­нич­но­го трак­то­ра «Ком­му­нар».

С 1928 года в тан­ко­вом КБ за­во­да: кон­ст­рук­тор, с 1931 года ру­ко­во­ди­тель груп­пы, с 1938 года заместитель начальника и начальник КБ, за­тем заместитель и с 1940 года главный кон­ст­рук­тор.

В 1931-1939 годы уча­ст­во­вал в про­ек­ти­ро­ва­нии лёг­ких ко­лёс­но-гу­се­нич­ных тан­ков БТ-2, БТ-5, БТ-7 и др., а так­же в соз­да­нии пер­вых отечественных сред­них тан­ков - опыт­но­го Т-12 (1929 год) и се­рий­но­го Т-24 (1930 год).

Как тех­нический ру­ко­во­ди­тель про­ек­та (совместно с М.И. Кош­ки­ным и Н.А. Ку­че­рен­ко) воз­глав­лял раз­ра­бот­ку сред­не­го тан­ка Т-34 (при­нят на во­ору­же­ние в декабре 1939 года).

В Великую Отечечественную вой­ну главный кон­ст­рук­тор за­во­да в Ниж­нем Та­ги­ле, ру­ко­во­дил ор­га­ни­за­ци­ей мас­со­во­го про­изводства и ра­бо­та­ми по со­вер­шен­ст­во­ва­нию тан­ка Т-34 (танк Т-34-85 по основным по­ка­за­те­лям при­знан луч­шим тан­ком Второй ми­ро­вой вой­ны).

С 1951 года главный кон­ст­рук­тор за­во­да им. В.А. Ма­лы­ше­ва (в 1966-1976 годы од­но­вре­мен­но его ди­рек­тор).

Под его ру­ко­во­дством соз­да­ны тан­ки Т-54 (1946 год), Т-64 (1963 год), Т-64А (1966 год; с его соз­да­ни­ем ли­к­ви­ди­ро­ва­но де­ле­ние тан­ков на сред­ние и тя­жё­лые, вве­де­но но­вое по­ня­тие - основной бое­вой танк).

Государственная премия (1942 год, 1946 год, 1948 год), Ле­нин­ская премия (1967 год).