МОРОНИ ДЖОВАННИ БАТТИСТА

МОРОНИ ДЖОВАННИ БАТТИСТА - итальянский жи­во­пи­сец. Круп­ней­ший пред­ста­ви­тель шко­лы жи­во­пи­си Бер­га­мо XVI века.

По­лу­чил извест­ность в ка­че­ст­ве порт­ре­ти­ста бла­го­да­ря на­ту­ра­ли­стической пе­ре­да­че лиц и де­та­лей кос­тю­мов, а так­же ред­кой объ­ек­тив­но­сти в ана­ли­зе ха­рак­те­ра изо­бра­жён­ных пер­со­на­жей.

Учил­ся в Бре­шии, в мас­тер­ской А. Мо­рет­то, влия­ние ко­то­ро­го ощу­ти­мо в ран­них про­из­ве­де­ни­ях Дж.Б. Морони, осо­бен­но ре­лигиозного жан­ра. Дж.Б. Морони при­пи­сы­ва­ют це­лый ряд фи­гур в позд­них про­из­ве­де­ни­ях Мо­рет­то.

Во второй половине 1540 - начале 1550-х годов Дж.Б. Морони ра­бо­тал в Трен­то. К это­му пе­рио­ду от­но­сят­ся «Бла­го­ве­ще­ние» (Гос­пи­таль, Трен­то) и «Св. Кла­ра» (Му­зео Дио­че­за­но, Трен­то), а так­же мо­ну­мен­таль­ные порт­ре­ты Джан­ло­до­ви­ко и Джан­фе­де­ри­ко Мад­руц­цо (оба - начало 1550-х годов, Институт ис­кусств, Чи­ка­го, и Национальная га­ле­рея искусства, Ва­шинг­тон).

На­чи­ная со второй половины 1550-х годов дея­тель­ность Дж.Б. Морони всё боль­ше со­сре­до­то­чи­ва­ет­ся в Бер­га­мо и его ок­ре­ст­но­стях. То­гда бы­ли на­пи­са­ны порт­ре­ты Лук­ре­ции Аль­яр­ди Вер­то­ва (1556-1557 годы, Мет­ро­по­ли­тен-му­зей , Нью-Йорк) и не­из­вест­но­го из се­мьи Аво­гад­ро (Национальная га­ле­рея, Лон­дон), в ко­то­рых ху­дож­ник про­ти­во­пос­тав­ля­ет пом­пез­ным па­рад­ным порт­ре­там Ти­циа­на стро­гость об­ста­нов­ки и не­по­сред­ст­вен­ность в изо­бра­же­нии ха­рак­те­ра.

В 1560-е годы был ис­пол­нен один из ше­дев­ров Дж.Б. Морони «Ка­ва­лер в ро­зо­вом» (ча­ст­ное со­б­ра­ние, Бер­га­мо). В этом про­из­ве­де­нии за­мет­ны рез­кие хро­ма­тические кон­тра­сты и от­каз от ве­не­ци­ан­ской ко­ло­ри­стической гар­мо­нии в поль­зу ме­тал­лических от­тен­ков, ха­рак­тер­ных для со­вре­мен­ных ему бре­ши­ан­ских мас­те­ров.

В ра­бо­тах позд­не­го пе­рио­да ко­ло­рит ста­но­вит­ся стро­же и про­ще, при­бли­жа­ясь ино­гда к мо­но­хро­мии.

Дж.Б. Морони вре­мя от вре­ме­ни об­ра­щал­ся к ар­ха­ичесикм мо­де­лям - так, он ис­поль­зу­ет ком­по­зи­цию од­ной из «Ма­донн» Джо­ван­ни Бел­ли­ни (см. в ст. Бел­ли­ни) в сво­ей ал­тар­ной кар­ти­не «Ма­дон­на со свя­ты­ми», ис­пол­нен­ной для церкви Сан­та-Ма­рия-дел­ла-Ри­па в Де­зен­ца­но.

К луч­шим ра­бо­там позд­не­го пе­рио­да Дж.Б. Морони от­но­сят­ся «Порт­рет де­воч­ки из се­мьи Ре­дет­ти» (га­ле­рея Ака­де­мии Кар­ра­ра) и «Порт­ной» ( Национальная га­ле­рея , Лон­дон).