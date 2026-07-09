МОРОНЕС НЕГРЕТЕ , ЛУИС НАПОЛЕОН

Моронес Негрете ( исп. Morones Negrete) , Луис Наполеон (11.10.1890, Мехико — 05.04.1964, там же) — известный мексиканский политик и деятель рабочего движения. Начав трудовую карьеру в качестве типографского рабочего и служащего Мексиканской телефонной компании, М. Н. стал активистом рабочего движения, был членом Дома мирового рабочего с 1912 и основателем Мексиканского профсоюза электриков (МПЭ, 1914). В январе 1916 возглавил Федерацию рабочих профсоюзов Федерального округа, а в феврале того же года инициировал рабочий конгресс в г. Веракрус (март 1916), на котором представлял МПЭ. Основным результатом конгресса стало создание Конфедерации труда Мексиканского региона, профцентра реформистского толка. М. Н. и его сторонники поддерживали В. Каррансу и фракцию конституционалистов, резко выступая против крестьянских армий Ф. Вильи и Э. Сапаты. Тогда же М. Н. был назначен управляющим телеграфно-телефонной компанией в г. Мехико (национализированной). После размежевания реформистов и анархистов М. Н. (в качестве лидера так называемой «Группы Действия») организовал проведение учредительного конгресса Мексиканской Региональной рабочей конфедерации (КРОМ, г. Салтильо, шт. Коа­уила, 1 мая 1918). В годы руководства М. Н. КРОМ превратилась в самый влиятельный профцентр страны, объединявший в годы расцвета до 2 млн членов. При правительстве А. Обрегона профцентр получил поддержку со стороны властей, а М. Н. стал федеральным депутатом и директором государственных военных заводов. В 1922 он основал Мексиканскую лабористскую партию в качестве одной из опор правительства. 1 декабря 1924 М. Н. был назначен министром промышленности, торговли и труда, занимал эту должность до 21 июля 1928, являясь одной из ключевых фигур в правительстве П. Элиаса Кальеса. Стал одним из авторов «нефтяного закона» 1925, усилившего госконтроль за иностранным капиталом в деле нефте­добычи. Все это время продолжал контролировать КРОМ, используя пост во власти для ослабления конкурирующих профсоюзов.

В ходе избирательной кампании 1927—1928 резко конфликтовал с А. Обрегоном, повторно выставившим свою кандидатуру на пост президента. После убийства Обрегона 17 июля 1928 многие политики сочли именно М. Н. одним из организаторов покушения, хотя по официальной версии преступление организовали религиозные фанатики. В итоге М. Н. был вынужден подать в отставку, а влияние КРОМ резко сократилось. В 1935—1936 выступил на стороне П. Элиаса Кальеса против президента Ласаро Карденаса. Был обвинен властями в организации попытки покушения на Карденаса и выслан из Мексики. Смог вернуться в страну только при президенте М. Авиле Камачо, в 1940-е, и продолжил свою деятельность в КРОМ, но уже никогда более не был значимым политическим деятелем.

Лит .: Retinger J. Morones of Mexico: a History of the Labour Movement in that Country. London, 1926; Buford N. A Biography of Luis N. Morones: Mexican Labor and Political Leader. Louisiana, 1971; Medin T. El minimato presidencial. Historia politica del ma­ximato (1928—1935). Mexico, 1982; Rivera Castro J. La clase obrera en la historia de Mexico. En la presidencia de Plutarco Elias Calles (1924—1928). Mexico, 1996. В. Л. Хейфец.