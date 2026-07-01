МОРО ВОЙНЫ

МОРО ВОЙНЫ - борь­ба на­ро­дов мо­ро , на­се­ляв­ших южные рай­оны Фи­лип­пин, про­тив испанской ко­ло­ни­за­ции и хри­стиа­ни­за­ции в 1634-1639 и 1642-1645 годы.

На­ча­ты Ку­да­ра­том, сул­та­ном Ма­гин­да­нао, всту­пив­шим в 1632 году в со­юз с сул­та­ном Су­лу.

В 1634 году объ­е­ди­нён­ный флот Ма­гин­да­нао и Су­лу со­вер­шил на­па­де­ние на г. Да­пи­тан - центр испанских мис­сио­не­ров- ие­зуи­тов в северной час­ти о. Мин­да­нао, а так­же на ост­ро­ва Бо­холь и Лей­те и на­нёс по­ра­же­ние ис­пан­цам.

Ус­пе­ху Ку­да­ра­та спо­соб­ст­во­ва­ла про­дол­жав­шая­ся до конца 1640-х годов ис­па­но-ни­дерландская борь­ба за Фи­лип­пи­ны.

В конце 1630-х годов ис­пан­цы вы­строи­ли форт в Зам­бо­ан­ге (северное-западное по­бе­ре­жье о. Мин­да­нао) и про­ве­ли несколько на­сту­пательных опе­ра­ций про­тив мо­ро, на­не­ся им по­ра­же­ние в рай­оне оз. Ла­нао. От­тес­нив вой­ско Ку­да­ра­та во внутренние гор­ные рай­оны ост­ро­ва, испанские вой­ска на­ча­ли во­енную опе­ра­цию про­тив Су­лу.

В 1638 году испанская эс­кад­ра, по­слан­ная из Зам­бо­ан­ги в г. Хо­ло, без со­про­тив­ле­ния за­ня­ла го­род, кото­рый до при­хо­да ис­пан­цев был по­ки­нут ме­ст­ны­ми жи­те­ля­ми. Од­на­ко на­чав­шая­ся в Хо­ло эпи­де­мия хо­ле­ры вы­ну­ди­ла испанскую эс­кад­ру вер­нуть­ся в Зам­бо­ан­гу.

В 1639 году Ку­да­рат, стре­мив­ший­ся объ­е­ди­нить фи­лип­пин­ских му­суль­ман, опа­са­ясь за судь­бу Су­лу, за­клю­чил с Ис­па­ни­ей пе­ре­ми­рие до 1642 года. За это вре­мя ему уда­лось ук­ре­пить свою ар­мию и зна­чи­тель­но рас­ши­рить гра­ни­цы сул­та­на­та.

По­сле во­зоб­нов­ле­ния во­енных дей­ст­вий мо­ро одер­жа­ли несколько по­бед над ис­пан­ца­ми.

В 1643-1644 годы сул­тан Су­лу по­сле ря­да жес­то­ких рас­прав испанских ка­ра­те­лей с ме­ст­ным на­се­ле­ни­ем об­ра­тил­ся с прось­бой о во­енной по­мо­щи к гол­ланд­цам.

В 1645 году Ни­дер­лан­ды на­нес­ли Ис­па­нии ряд по­ра­же­ний и вы­ну­ди­ли её в 1646 году под­пи­сать мир­ный до­го­вор с сул­та­ном Су­лу.

Обо­ст­ре­ние ис­па­но-ни­дерландского про­ти­во­бор­ст­ва по­зво­ли­ло Ку­да­ра­ту в 1645 году до­бить­ся от Ис­па­нии так­же при­зна­ния не­за­ви­си­мо­сти о. Мин­да­нао - от Зам­бо­ан­ги до залива Да­вао, а так­же тер­ри­то­рии современной про­вин­ций Ко­та­ба­то и Бу­кид­нон.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)