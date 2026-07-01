МОРО ВОЙНЫ
МОРО ВОЙНЫ - борьба народов моро, населявших южные районы Филиппин, против испанской колонизации и христианизации в 1634-1639 и 1642-1645 годы.
Начаты Кударатом, султаном Магинданао, вступившим в 1632 году в союз с султаном Сулу.
В 1634 году объединённый флот Магинданао и Сулу совершил нападение на г. Дапитан - центр испанских миссионеров-иезуитов в северной части о. Минданао, а также на острова Бохоль и Лейте и нанёс поражение испанцам.
Успеху Кударата способствовала продолжавшаяся до конца 1640-х годов испано-нидерландская борьба за Филиппины.
В конце 1630-х годов испанцы выстроили форт в Замбоанге (северное-западное побережье о. Минданао) и провели несколько наступательных операций против моро, нанеся им поражение в районе оз. Ланао. Оттеснив войско Кударата во внутренние горные районы острова, испанские войска начали военную операцию против Сулу.
В 1638 году испанская эскадра, посланная из Замбоанги в г. Холо, без сопротивления заняла город, который до прихода испанцев был покинут местными жителями. Однако начавшаяся в Холо эпидемия холеры вынудила испанскую эскадру вернуться в Замбоангу.
В 1639 году Кударат, стремившийся объединить филиппинских мусульман, опасаясь за судьбу Сулу, заключил с Испанией перемирие до 1642 года. За это время ему удалось укрепить свою армию и значительно расширить границы султаната.
После возобновления военных действий моро одержали несколько побед над испанцами.
В 1643-1644 годы султан Сулу после ряда жестоких расправ испанских карателей с местным населением обратился с просьбой о военной помощи к голландцам.
В 1645 году Нидерланды нанесли Испании ряд поражений и вынудили её в 1646 году подписать мирный договор с султаном Сулу.
Обострение испано-нидерландского противоборства позволило Кударату в 1645 году добиться от Испании также признания независимости о. Минданао - от Замбоанги до залива Давао, а также территории современной провинций Котабато и Букиднон.