МОРО АРТУР
МОРО́ АРТУ́Р (псевдоним; настоящее имя и фамилия - Афанасий Матвеевич Осипов) - мордовский (эрзя) поэт.
Писал на эрзянском и русском языках.
Родился в бедной крестьянской семье.
В 1925-1928 годы учился в школе фабрично-заводского ученичества при типографии Центриздата народов СССР (Москва), работал наборщиком; с 1930 года учился во ВГИКе, в 1932 года призван в РККА; с 1934 года редактор мордовской секции Учпедгиза, учитель русского языка и литературы (1938-1941 годы).
Участник Великой Отечечественной войны.
Печатался с 1925 года. Автор первого в мордовской литературе сборника лирических стихотворений «Первые искры» («Васень сяткт», 1929 год).
Работал с крупными жанровыми формами: поэтическая драма «Весна» («Тундо», 1934 год), поэмы «Дары Волги» («Волганть казнензэ», 1952 год), «Встреча» («Вастома», 1959 год), «Легенда о любви» («Вечкемадо легенда», 1970 год) и др.
Для лирики А. Моро характерно сочетание размышлений о жизни с тонким лиризмом и глубоким проникновением во внутренний мир лирического героя, психологической достоверностью, мастерством пейзажных зарисовок: сборники «Раскаты грома» («Пурьгинень зэрть», 1931 год), «Путь моей жизни» («Эрямонь ким», 1934 год), «Поздняя любовь» (1973 год), «Весеннее эхо» (1980 год).