МOРО , АЛЬДО РОМЕО ЛУИДЖИ

Мoро ( ит . Moro) , Альдо Ромео Луиджи (23.09.1916, Малье, пров. Лечче, Апулия — 09.05.1978, Рим) — итальянский государственный и политический деятель, лидер Христианско-демократической партии (ХДП). Окончил юридический факультет университета Бари, впоследствии преподавал в этом университете уголовное право. В 1935 вступил в Федерацию католических студентов (Federazione Universitaria Cattolica), возглавлял ее в 1939—1942, с 1945 — председатель объединения выпускников вузов (Movimento Laureati Catto­lica) в рамках движения Католическое действие, в 1946 избран в Учредительное собрание от ХДП, с 1948 — член парламента Италии, в 1948—1950 — заместитель министра иностранных дел, в 1955—1957 — министр юстиции, в 1957—1959 — министр образования, в 1969—1972 и 1973—1974 — вновь министр иностранных дел, председатель совета министров Италии в 1963—1964, 1964—1966, 1966—1968, 1974—1976, 1976. В 1959—1964 — политический секретарь ХДП, в 1976—1978 — председатель ХДП. Был сторонником политики левоцентризма. В 1963—1968 в сформированные им правительственные кабинеты входили социалисты, которые с 1947 были в оппозиции. На рубеже 1960—­1970-х, после неудачи левоцентристских правительств, М. стал осторожно высказываться за диалог с Итальянской коммунистической партией (ИКП). В середине 1970-х в условиях экономического кризиса и усиления террористической активности в Италии, а также на фоне успехов ИКП на выборах 1976 и провозглашенной ее лидером Э. Берлингуэром стратегии «исторического компромисса» М. стал одним из вдохновителей политики «национальной солидарности», в рамках которой ИКП вошла в правительственное большинство в парламенте (не входя в само правительство) и оказывала поддержку правящему кабинету. При этом перспектива потенциального участия коммунистов в правительстве вызывала серьезную озабоченность как внутри Италии, так и в США. 16 марта 1978 в день начала обсуждения в парламенте правительственной программы Моро был похищен членами ультралевых террористических организаций («Красные бригады»). Правительство отказалось вести переговоры с террористами, и, несмотря на обращения папы Римского и генерального секретаря ООН к террористам с просьбами освободить М., он был убит 9 мая 1978. Тело его было обнаружено в багажнике автомобиля, припаркованного на улице Каэтани в Риме, на полпути между штаб-квартирами ХДП и ИКП.

Лит. : История Италии. В 3 т. Т. 3. М., 1971; Coppola A. Moro. Milano, 1976; Baget-Bozzo G., Tassani G. Aldo Moro: Il politico nella crisi, 1962—1973. Firenze, 1983 ; Ghirelli A. Moro tra Nenni e Craxi: Cronaca di un dialogo tra il 1959 e il 1978. Milano, 1991 ; Комолова Н. П . Италия в поисках новой демократической инициативы // Политика и власть в Западной Европе ХХ века. М., 2000; Григорьева И. В. Италия в ХХ веке. М., 2006 . Г. Е. Гиголаев .