МОРО АЛЬДО

МОРО АЛЬДО- итальянский государственный и политический дея­тель, юрист.

Из се­мьи учи­те­лей, о­кон­чил юри­дический факультет Университета г. Ба­ри (1939 год), за­тем там же пре­по­да­вал пра­во (профессор с 1945 года), с 1963 года - в Рим­ском университете.

С конца 1930-х годов один из ру­ко­во­ди­те­лей ле­галь­ной ка­то­лической мо­ло­дёж­ной организации FUCI (Уни­вер­си­тет­ская ка­то­лическая фе­де­ра­ция). Уча­ст­ник Второй ми­ро­вой вой­ны.

По­сле свер­же­ния фа­ши­ст­ско­го ре­жи­ма ак­тив­но за­нял­ся по­ли­ти­кой. В 1946 году как ви­цепре­зи­дент Италь­ян­ской хри­сти­ан­ско-де­мо­кра­ти­че­ской пар­тии (ИХДП) из­бран де­пу­та­том Уч­ре­дительного со­б­ра­ния, уча­ст­во­вал в раз­ра­бот­ке Кон­сти­ту­ции Ита­лии. С 1948 года за­мес­ти­тель министра иностранных дел, был про­тив­ни­ком всту­п­ле­ния Ита­лии в НАТО , за­тем министром юс­ти­ции (июль 1955 год - май 1957 год) и министром об­ра­зо­ва­ния (май 1957 год - февраль 1959 год). В 1959-1963 годы по­ли­тический сек­ре­тарь ИХДП.

В декабре 1963 году А. Моро воз­гла­вил коа­лиционное ле­во­цен­три­ст­ское пра­ви­тель­ст­во, со­сто­яв­шее из пред­ста­ви­те­лей ИХДП, со­хра­нив­шей ру­ко­во­дя­щую роль, и её ле­вых со­юз­ни­ков (со­циа­ли­стов, со­ци­ал-де­мо­кра­тов, рес­пуб­ли­кан­цев).

До 1968 года ещё два­ж­ды фор­ми­ро­вал ле­во­цен­три­ст­ские ка­би­не­ты, ко­то­рые осу­ще­ст­ви­ли на­цио­на­ли­за­цию элек­тро­энер­ге­ти­ки и ре­фор­му сис­те­мы об­ра­зо­ва­ния, рас­ши­ри­ли об­ла­ст­ное са­мо­управ­ле­ние, вве­ли эле­мен­ты про­грам­ми­ро­ва­ния в управ­ле­ние эко­но­ми­кой.

В 1964-1965 годы, 1965-1966 годы, 1969-1972 годы, 1973-1974 годы министр иностранных дел.

В 1974-1976 годы вновь пре­мьер-министр. В 1976 году из­бран председателем Национального со­ве­та ИХДП. В том же го­ду за­ни­мал пост министра внутренних дел. Ак­тив­но вы­сту­пал за со­труд­ни­че­ст­во с Италь­ян­ской ком­му­ни­сти­че­ской пар­ти­ей (ИКП). На­ря­ду с ге­не­раль­ным сек­ре­та­рём ИКП Э. Бер­лин­гу­эром сто­ял у ис­то­ков по­ли­ти­ки «национальной со­ли­дар­но­сти», ре­зуль­та­том ко­то­рой ста­ло при­сое­ди­не­ние ком­му­ни­стов к пар­ла­мент­ско­му боль­шин­ст­ву.

Похищен 16 марта 1978 года в Ри­ме ульт­ра­левы­ми тер­ро­ри­ста­ми из груп­пи­ров­ки «Крас­ные бри­га­ды». Пре­сту­п­ле­ние име­ло по­ли­тический ха­рак­тер и бы­ло на­прав­ле­но на под­рыв со­труд­ни­че­ст­ва хри­сти­ан­ских де­мо­кра­тов и ком­му­ни­стов. В об­мен на ос­во­бо­ж­де­ние А. Моро тер­ро­ри­сты тре­бо­ва­ли вы­пус­тить из тюрь­мы сво­их со­рат­ни­ков, а в слу­чае не­вы­пол­не­ния их ус­ло­вий гро­зи­ли рас­пра­вить­ся с А. Моро.

Пра­ви­тель­ст­во от­ка­за­лось вес­ти пе­ре­го­во­ры с пре­ступ­ни­ка­ми и на­ча­ло ак­тив­ные по­ис­ки ли­де­ра ИХДП.

9 мая 1978 года труп А. Моро со сле­да­ми ог­не­стрель­ных ра­не­ний был об­на­ру­жен в ба­гаж­ни­ке ав­то­мо­би­ля, при­пар­ко­ван­но­го на од­ной из улиц Ри­ма.

По­хи­ще­нию А. Моро по­свя­ще­но несколько ху­дожественных филь­мов.

Сочинения:

Ultimi scritti. Casale Monferrato, 2003;

Lettere dalla prigionia. Torino, 2008.