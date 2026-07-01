МОРО АЛЬДО
МОРО АЛЬДО- итальянский государственный и политический деятель, юрист.
Из семьи учителей, окончил юридический факультет Университета г. Бари (1939 год), затем там же преподавал право (профессор с 1945 года), с 1963 года - в Римском университете.
С конца 1930-х годов один из руководителей легальной католической молодёжной организации FUCI (Университетская католическая федерация). Участник Второй мировой войны.
После свержения фашистского режима активно занялся политикой. В 1946 году как вицепрезидент Итальянской христианско-демократической партии (ИХДП) избран депутатом Учредительного собрания, участвовал в разработке Конституции Италии. С 1948 года заместитель министра иностранных дел, был противником вступления Италии в НАТО, затем министром юстиции (июль 1955 год - май 1957 год) и министром образования (май 1957 год - февраль 1959 год). В 1959-1963 годы политический секретарь ИХДП.
В декабре 1963 году А. Моро возглавил коалиционное левоцентристское правительство, состоявшее из представителей ИХДП, сохранившей руководящую роль, и её левых союзников (социалистов, социал-демократов, республиканцев).
До 1968 года ещё дважды формировал левоцентристские кабинеты, которые осуществили национализацию электроэнергетики и реформу системы образования, расширили областное самоуправление, ввели элементы программирования в управление экономикой.
В 1964-1965 годы, 1965-1966 годы, 1969-1972 годы, 1973-1974 годы министр иностранных дел.
В 1974-1976 годы вновь премьер-министр. В 1976 году избран председателем Национального совета ИХДП. В том же году занимал пост министра внутренних дел. Активно выступал за сотрудничество с Итальянской коммунистической партией (ИКП). Наряду с генеральным секретарём ИКП Э. Берлингуэром стоял у истоков политики «национальной солидарности», результатом которой стало присоединение коммунистов к парламентскому большинству.
Похищен 16 марта 1978 года в Риме ультралевыми террористами из группировки «Красные бригады». Преступление имело политический характер и было направлено на подрыв сотрудничества христианских демократов и коммунистов. В обмен на освобождение А. Моро террористы требовали выпустить из тюрьмы своих соратников, а в случае невыполнения их условий грозили расправиться с А. Моро.
Правительство отказалось вести переговоры с преступниками и начало активные поиски лидера ИХДП.
9 мая 1978 года труп А. Моро со следами огнестрельных ранений был обнаружен в багажнике автомобиля, припаркованного на одной из улиц Рима.
Похищению А. Моро посвящено несколько художественных фильмов.
Сочинения:
Ultimi scritti. Casale Monferrato, 2003;
Lettere dalla prigionia. Torino, 2008.