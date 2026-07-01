МОНЫ
МО́НЫ (самоназвание мон - человек; бирм. - талаинг) - мон-кхмерский народ на юго-востоке Мьянмы (национальная область Мон) и юге Таиланда (юг Центрального региона).
Численность в Мьянме 1,2 млн. человек, в Таиланде 120 тыс. человек (2010 год, оценка). Говорят на монском языке, в Таиланде - на языке няхкур; распространены также бирмский и тайский языки. В оснвном буддисты (тхеравада), сохраняются элементы брахманизма.
Предки монов с I тысячилетия до н. э. населяли низовья рек Иравади, Салуин и Менам (Чаупхрая), плато Корат. В VII веке н. э. они создали на территории современного Таиланда государства Дваравати и Харипунчайя, в низовьях Иравади и Ситауна в Южном Мьянме (историческая область Раманадеса) - города Пегу и Татон.
Монская культура переняла многие черты индийской цивилизации (буддизм, письменность, искусство).
Во II тысячилетии моны вытесняются и ассимилируются мьянма и тайцами, причём монская культура оказала решающее влияние на формирование бирмийской и тайской цивилизации. В 1057 году моны Мьянмы были подчинены бирмской империи Паган (пленные монские мастера - строители древнейших храмов Пагана), к концу XIII века Дваравати (Луво) - тайской империи.
В 1369 году возникло монское государство Пегу (дата его основания с 1947 года празднуется как Национальный день монов), завоёванное в 1539 году бирмийским правителем Табиншветхи.
Моны оказывали постоянное сопротивление бирмийской экспансии, в результате подавления восстаний усилилась эмиграция монов в Сиам. Часть восставших сослали в военные поселения на севере Мьянмы.
С 1948 года борьбу за независимость вёл Монский народный фронт (с 1958 года Новая монская государственная партия). В 1974 году создана национальная область Мон. В 1995 году было объявлено о прекращении вооруженной борьбы. С 1996 года деятельность монских организаций координирует Монская лига единства.
Традиц. культура близка к бирманской и тайской.
Основные занятия - пашенное заливное рисоводство (моны - первые строители ирригационных систем в Мьянме), рыболовство, добыча моллюсков. Развиты ткачество из хлопка, гончарство, строительство лодок.
Сохраняются патрилинейные родственные группы (калок хо), прослеживаются пережитки левирата, практикуется временная матрилокальность брака. Сохраняются культ духов полей и деревьев (теватао), дождя (пеа тхонг), родовых покровителей (калок), деревни (пеа ку), шаманизм (особенно женский). В отличие от мьянма практикуют трупосожжение.
В фольклоре (мифы о происхождении монов от змеи Нага, сказки и др.) прослеживаются связи с кхмерами, нага и мунда.
Монская космография изложена в трактате «Хокавиду», космогония – в трактате «Мула Мули». Монская версия «Рамаяны» «Лойк Самоинг Рам» написана в 1834 году буддистским монахом Уттамой.
Музыкальная культура монов в прошлом была одной из самых развитых в Юго-Восточной Азии. Ныне музыка монов демонстрирует тайские влияния; среди инструментов: гонги гонг-мон, набор гонгов чжинаун (подвешенных в месяцеобразной вертикальной раме), ксилофоны ренад, духовой язычковый пи, цитры чам и миджаун.