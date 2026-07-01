МОНЫ

МО́НЫ (са­мо­на­зва­ние мон - че­ло­век; бирм. - та­ла­инг) - мон-кхмер­ский на­род на юго-вос­то­ке Мьян­мы (национальная область Мон) и юге Таи­лан­да (юг Центрального ре­гио­на).

Чис­лен­ность в Мьян­ме 1,2 млн. человек, в Таи­лан­де 120 тыс. человек (2010 год, оцен­ка). Го­во­рят на мон­ском язы­ке, в Таи­лан­де - на языке нях­кур; рас­про­стра­не­ны так­же бирмский и тай­ский язы­ки. В оснвном буд­ди­сты (тхе­ра­ва­да), со­хра­ня­ют­ся эле­мен­ты брах­ма­низ­ма.

Пред­ки монов с I тысячилетия до н. э. на­се­ля­ли ни­зо­вья рек Ира­ва­ди, Са­лу­ин и Ме­нам (Ча­уп­храя), пла­то Ко­рат. В VII веке н. э. они соз­да­ли на тер­ри­то­рии современного Таи­лан­да го­су­дар­ст­ва Два­ра­ва­ти и Ха­ри­пун­чайя, в ни­зовь­ях Ира­ва­ди и Си­тау­на в Южном Мьян­ме (ис­то­рическая область Ра­ма­на­де­са) - го­ро­да Пе­гу и Та­тон.

Монская культура переняла многие черты индийской ци­ви­ли­за­ции ( буд­дизм , пись­мен­ность, ис­кус­ст­во).

Во II тысячилетии моны вы­тес­ня­ют­ся и ас­си­ми­ли­ру­ют­ся мьян­ма и тайцами, при­чём мон­ская куль­ту­ра ока­за­ла ре­шаю­щее влия­ние на фор­ми­ро­ва­ние бирмийской и тай­ской ци­ви­ли­за­ции. В 1057 году моны Мьян­мы бы­ли под­чи­не­ны бирмской им­пе­рии Па­ган (плен­ные мон­ские мас­те­ра - строи­те­ли древ­ней­ших хра­мов Па­га­на), к концу XIII века Два­ра­ва­ти (Лу­во) - тай­ской им­пе­рии.

В 1369 году воз­ник­ло мон­ское государство Пе­гу (да­та его ос­но­ва­ния с 1947 года празд­ну­ет­ся как Национальный день монов), за­воё­ван­ное в 1539 году бирмийским пра­ви­те­лем Та­бин­швет­хи.

Моны ока­зы­ва­ли по­сто­ян­ное со­про­тив­ле­ние бирмийской экс­пан­сии, в ре­зуль­та­те по­дав­ле­ния вос­ста­ний уси­ли­лась эмиг­ра­ция монов в Си­ам. Часть вос­став­ших со­сла­ли в во­енные по­се­ле­ния на се­ве­ре Мьян­мы.

С 1948 года борь­бу за не­за­ви­си­мость вёл Мон­ский народный фронт (с 1958 года Но­вая мон­ская государственная пар­тия). В 1974 году соз­да­на национальная об­ласть Мон. В 1995 году бы­ло объ­яв­ле­но о пре­кра­ще­нии воо­руженной борь­бы. С 1996 года дея­тель­ность мон­ских ор­га­ни­за­ций ко­ор­ди­ни­ру­ет Мон­ская ли­га един­ст­ва.

Тра­диц. куль­ту­ра близ­ка к бир­ман­ской и тай­ской.

Основные за­ня­тия - па­шен­ное за­лив­ное ри­со­вод­ст­во (моны - пер­вые строи­те­ли ир­ри­гационных сис­тем в Мьян­ме), ры­болов­ст­во, до­бы­ча мол­лю­сков. Раз­ви­ты тка­че­ст­во из хлоп­ка, гон­чар­ст­во, строи­тель­ст­во ло­док.

Со­хра­ня­ют­ся пат­ри­ли­ней­ные родственные груп­пы (ка­лок хо), про­сле­жи­ва­ют­ся пе­ре­жит­ки ле­ви­ра­та, прак­ти­ку­ет­ся временная мат­ри­ло­каль­ность бра­ка. Со­хра­ня­ют­ся культ ду­хов по­лей и де­ревь­ев (те­ва­тао), до­ж­дя (пеа тхонг), ро­до­вых по­кро­ви­те­лей (ка­лок), де­рев­ни (пеа ку), ша­ма­низм (осо­бен­но жен­ский). В от­ли­чие от мьян­ма прак­ти­ку­ют тру­по­сож­же­ние.

В фольк­ло­ре (ми­фы о про­ис­хо­ж­де­нии монов от змеи На­га, сказ­ки и др.) про­сле­жи­ва­ют­ся свя­зи с кхме­ра­ми, на­га и мун­да.

Мон­ская кос­мо­гра­фия из­ло­же­на в трак­та­те «Хо­ка­ви­ду», кос­мо­го­ния – в трак­та­те «Му­ла Му­ли». Мон­ская вер­сия «Ра­мая­ны» «Лойк Са­мо­инг Рам» на­пи­са­на в 1834 году буд­дист­ским мо­на­хом Ут­та­мой.

Музыкальная куль­ту­ра монов в про­шлом бы­ла од­ной из са­мых раз­ви­тых в Юго-Восточной Азии. Ны­не му­зы­ка монов де­мон­ст­ри­ру­ет тай­ские влия­ния; сре­ди ин­ст­ру­мен­тов: гон­ги гонг-мон, на­бор гон­гов чжи­на­ун (под­ве­шен­ных в ме­ся­це­об­раз­ной вер­ти­каль­ной ра­ме), кси­ло­фо­ны ре­над, ду­хо­вой языч­ко­вый пи, цит­ры чам и мид­жа­ун.

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