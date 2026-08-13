МОРМOНЫ

Мормoны (Церковь Иисуса Христа Последних Дней; Mormons, Latter Day Saints, Church of Jesus Christ of Latter-day Saints) — приверженцы религиозного учения, возникшего в США в 1830—1840-х. Число членов Церкви Иисуса Христа Последних Дней (около 98 % М.): 16,805 млн человек, из них в США 6,763 млн, Мексике — 1,498 млн, Бразилии — 1,456 млн, на Филиппинах — 833 тыс., в Чили 603 тыс. (3,15 % населения — наивысшая доля среди всех стран), Перу — 625 тыс., Аргентине — 474 тыс. (2021); приходов: 31 315 (2021), миссионеров: 54 539 (2021).

26 марта 1830 основатель мормонизма Джозеф Смит (1805—1847) издал «Книгу мормона» — с его слов, английский перевод золотых скрижалей на «реформированном египетском языке», путь к которым указал ему ангел по имени Морони (Moroni) в 1823. «Книга мормона» рассказывает об освоении Америки древними иудеями с 589 до н. э., где им являлся Иисус Христос еще до своего земного воплощения. Другими источниками учения М. являются «Учения и заветы» («Doctrine and Covenants», 1823—1978; составлена из текстов Смита, но с позднейшими добавлениями) и «Драгоценная жемчужина» («Pearl of Great Price», 1851; составлена из текстов Смита). 6 апреля 1830 в Файете (штат Нью-Йорк) Смит создал церковь, говоря, что очищает христианство от позднейших греховных наслоений. В 1831 М. начали движение на запад, через Огайо и Миссури, обосновавшись в Науву, штат Иллинойс. В 1844 Смит был арестован и погиб во время беспорядков в городской тюрьме. В 1847 М. обосновались на землях, с 1850 ставших Территорией Юта, основали город Солт-Лейк-Сити, который и сегодня остается центром учения. Многоженство М., как и своеобразная теократия в Юте привели к долгому конфликту с властями США. В 1890 Церковь Иисуса Христа Последних Дней официально отказалась от многоженства; приверженцы этого обычая, впрочем, сохранились до сих пор, составляя небольшие группы М. В 1896 Территория Юта была принята в состав США как штат, и с того времени ускорилась интеграция М. в американское общество.

Хотя М. признают Ветхий и Новый Заветы и считают себя христианами, их богословие противоречит учениям всех христианских конфессий. В частности, М. отрицают троичность Божества, считая, что Бог Отец, Иисус Христос и Святой Дух — отдельные боги, причем Бог Отец и Небесная Мать (понятие, отсутствующее во всех направлениях христианства) — духовные родители всех людей на земле (М. верят в предсуществование человека в духовном мире до его воплощения в мире физическом); Люцифера М. считают братом Христа.

М. верят в возможность спасения через посмертное крещение и поэтому ведут серьезную работу по сбору генеалогических сведений по всему миру (5405 центров семейной истории), делая их доступными во всемирной сети.

М. — влиятельная группа в США, хорошо представленная в предпринимательстве и политике. Молодых М. обоего пола в возрасте от 18 до 25 поощряют отправиться в миссионерскую поездку на двухлетний срок почти в любую страну мира (в 2007 почти треть 19-летних юношей-М. отправлялись в такие поездки). В штате Юта, где сегодня М. составляют 60,68 % населения (2020; в 1993 — около 72 %), уровень рождаемости — наивысший в США, на 23,5 % выше среднего (2020), хотя и в нем уровень фертильности (1,917) не доходит до простого воспроизводства. Из известных семей М. происходят Митт Ромни — губернатор штата Массачусетс (2003—2007), один из кандидатов в президенты США от республиканской партии в 2012, Джон Хантсман-младший — губернатор штата Юта (2005—2009), посол в Сингапуре (1992—1993), Китае (2009—2011), России (2017—2019).

Ист. : Messages of the First Presidency of the Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints. 6 vols / Comp. by J. R. Clark. Salt Lake City, 1965—1975; Книга Мормона. Еще одно свидетельство об Иисусе Христе. Учение и Заветы церкви Иисуса Христа святых последних дней. Драгоценная жемчужина. Солт-Лейк-Сити, 2011.

Справ. : Encyclopedia of Mormo­nism / Ed. by D. H. Ludlow. 5 vols. New York, 1992.

Лит. : Barlow Ph. Mormons and the Bible: The Place of the Latter-Day Saints in American Religion. New York, 1991; Widmer K. Mormonism and the Nature of God: A Theological Evolution, 1830—1915. Jefferson (N.C.), 2000; Bushman R. L. Joseph Smith: Rough Stone Rolling. New York, 2005; Антоненко С. Г. Мормоны в России: путь длиной в столетие. М., 2007; Howe D. W. What Hath God Wrought: The Transformation of America, 1815—1848. New York, 2007. А. А. Исэров.