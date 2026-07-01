МОРЛИ - МИНТО РЕФОРМА
МОРЛИ - МИНТО РЕФОРМА - закон об индийских советах, разработанный министром по делам Индии Дж. Морли и вице-королём Индии Г. Минто.
Принят британским парламентом в 1909 году.
Согласно закону, в центральном (имперском) совете выборные члены составили менее половины общего количества, а в советах при губернаторах провинций - большинство.
Введён принцип выборов по куриям - общей, землевладельческой и мусульманской, что углубило политической отчуждённость между индусами и мусульманами страны. Высокие имущественные и образовательные цензы ограничивали число избирателей до 50-60 тыс. человекю
Решения индийских советов носили рекомендательный характер.
Вся полнота власти оставалась в руках правительства и бюрократии.