МОРЛИ - МИНТО РЕФОРМА

МОРЛИ - МИНТО РЕФОРМА - за­кон об индийских со­ве­тах, раз­ра­бо­тан­ный ми­ни­ст­ром по де­лам Ин­дии Дж. Мор­ли и ви­це-ко­ро­лём Ин­дии Г. Мин­то.

При­нят британским пар­ла­мен­том в 1909 году.

Со­глас­но за­ко­ну, в центральном (им­пер­ском) со­ве­те вы­бор­ные чле­ны со­ста­ви­ли ме­нее по­ло­ви­ны об­ще­го ко­ли­че­ст­ва, а в со­ве­тах при гу­бер­на­то­рах про­вин­ций - боль­шин­ст­во.

Вве­дён прин­цип вы­бо­ров по ку­ри­ям - об­щей, зем­ле­вла­дель­че­ской и му­суль­ман­ской, что уг­лу­би­ло по­ли­тической от­чу­ж­дён­ность ме­ж­ду ин­ду­са­ми и му­суль­ма­на­ми стра­ны. Вы­со­кие иму­щественные и об­ра­зо­вательные цен­зы ог­ра­ни­чи­ва­ли чис­ло из­би­ра­те­лей до 50-60 тыс. человекю

Ре­ше­ния индийских со­ве­тов но­сили ре­ко­мен­дательный ха­рак­тер.

Вся пол­но­та вла­сти ос­та­ва­лась в ру­ках пра­ви­тель­ст­ва и бю­ро­кра­тии.

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