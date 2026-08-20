МОРКОВ АРКАДИЙ ИВАНОВИЧ

МОРКОВ АРКАДИЙ ИВАНОВИЧ - г раф Свя­щен­ной Римской им­пе­рии (1796 год), российский государственный дея­тель, ди­пло­мат, действительный тайный советник (1801 год).

Учил­ся в Московском университете (1763-1764 годы). За­тем на служ­бе в Кол­ле­гии иностранных дел (КИД). Со­вет­ник российского по­соль­ст­ва в Гаа­ге (1774 год) и чрез­вы­чай­но­го по­соль­ст­ва кн. Н.В. Реп­ни­на, на­прав­лен­но­го в Ос­ман­скую им­пе­рию для под­твер­жде­ния ус­ло­вий Кю­чук-Кай­нард­жий­ско­го ми­ра 1774 года (1775-1776 годы).

На­ря­ду с князем Д.А. Го­ли­цы­ным в 1782 году по­сред­ник на мир­ных пе­ре­го­во­рах ме­ж­ду стра­на­ми - уча­ст­ни­ца­ми Вой­ны за не­за­ви­си­мость в Се­вер­ной Аме­ри­ке 1775-1783 годы - Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей, с од­ной сто­ро­ны, и США, Фран­ци­ей, Ис­па­ни­ей и Ни­дер­лан­да­ми - с дру­гой. Вёл так­же пе­ре­го­во­ры с ам­стер­дам­ским бан­кир­ским до­мом «Рай­монд и Тео­дор де Смет» о пре­дос­тав­ле­нии Рос­сии государственного зай­ма, за­ни­мал­ся най­мом на российскую служ­бу ин­же­не­ров и морских офи­це­ров. Чрез­вы­чай­ный по­слан­ник и пол­но­моч­ный министра в Ни­дер­лан­дах (1782-1783 годы) и в Шве­ции (1783-1786 годы; при­был в Сток­гольм в 1785 году).

Наряду с князем И.С. Барятинским под­пи­сал декларацию о том, что Вер­саль­ский мир­ный до­го­вор 1783 год заключён при российском посредничестве. Вёл пе­ре­го­во­ры о при­зна­нии Фран­ци­ей при­сое­ди­не­ния Кры­ма к Рос­сии. 3-й член КИД (1786-1796 годы; на­ря­ду с гра­фа­ми И.А. Ос­тер­ма­ном и А.А. Без­бо­род­ко). Поль­зо­вал­ся по­кро­ви­тель­ст­вом Без­бо­род­ко (1784-1792 годы), за­тем П.А. Зу­бо­ва (1792-1796 годы).

Вёл всю иностранную пе­ре­пис­ку императрицы Ека­те­ри­ны II (с 1787 года). Уча­ст­во­вал в под­го­тов­ке и за­клю­че­нии до­го­во­ров о друж­бе, тор­гов­ле и мо­ре­пла­ва­нии с Фран­ци­ей (1786/87 год) и Пор­ту­га­ли­ей (1787 год), об обо­ро­нительном сою­зе и друж­бе со Свя­щен­ной Римской им­пе­ри­ей (1792 год), обо­ро­нительном сою­зе с Прус­си­ей (1792 год) и Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей (1795 год), а так­же Пе­тербергской кон­вен­ций 1793 и 1795 годов о вто­ром и треть­ем раз­де­лах Ре­чи По­спо­ли­той . Вско­ре по­сле всту­п­ле­ния на пре­стол императора Пав­ла I ока­зал­ся в опа­ле (уво­лен от служ­бы с при­ка­за­ни­ем вы­ехать из Санкт-Пе­тер­бур­га), в 1796-1801 годы жил в сво­их име­ни­ях.

С на­ча­лом цар­ст­во­ва­ния императора Алек­сан­д­ра I А.И. Морков вновь при­нят на государственную служ­бу, был, по сло­вам Н.М. Ка­рам­зи­на, «ми­ни­ст­ром, зна­ме­ни­тым в хит­ро­стях ди­пло­ма­ти­че­ской нау­ки». Чрез­вы­чай­ный по­слан­ник и пол­но­моч­ный министр во Фран­ции (1801-1803 годы).

Убе­ж­дён­ный про­тив­ник рес­пуб­ли­кан­ских по­ряд­ков, от­ли­чал­ся от­кры­ты­ми ан­ти­фран­цуз­ски­ми на­строе­ния­ми. Под­пи­сал ком­про­мисс­ные до­ку­мен­ты: с испанским по­слом в Па­ри­же русско-испанский мир­ный до­го­вор (1801 год), с Фран­ци­ей - Па­риж­ский мир 1801 года и сек­рет­ную кон­вен­цию, под­твер­ждав­шую тер­ри­то­ри­аль­ную це­ло­ст­ность Не­апо­ли­тан­ско­го ко­ро­лев­ст­ва и стрем­ле­ние обе­их сто­рон со­хра­нять в германских зем­лях рав­ное влия­ние Свя­щен­ной Римской им­пе­рии и Прус­сии.

Ото­зван из Па­ри­жа по прось­бе пер­во­го кон­су­ла На­по­ле­о­на Бо­на­пар­та, од­на­ко за ди­пло­ма­тическую дея­тель­ность на­гра­ж­дён императором Алек­сан­дром I выс­шим российским ор­де­ном, на­дел его при по­след­нем ви­зи­те к На­по­ле­о­ну.

В 1804 году по собственному про­ше­нию уво­лен от служ­бы.

Член Государственного со­ве­та (с 1821 года). Член Вер­хов­но­го уго­лов­но­го су­да над де­каб­ри­ста­ми (1826 год).

На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Св. Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1793 год), Св. Вла­ди­ми­ра 1-й сте­пе­ни (1793 год), Св. Ан­д­рея Пер­во­зван­но­го (1803 год) и др.

Исторические источники:

Граф и гра­фи­ня Се­вер­ные в Ни­дер­лан­дах... В Гол­лан­дии. До­не­се­ние А. И. Мор­ко­ва. 6(17) ию­ля 1782 г. // Рус­ский ар­хив. 1876. Кн. 2. Вып. 5;

[Пись­мо над­вор­но­го со­вет­ни­ка Ф. Кри­сти­на к гра­фу А. И. Мор­ко­ву из Мо­ск­вы от 3–4 фев­ра­ля 1826 г.] // Крас­ный ар­хив. 1929. Т. 5 (36). С. 215–217;

Под стя­гом Рос­сии: Сбор­ник ар­хив­ных до­ку­мен­тов. М., 1992.

Сочинения:

Пись­ма к гр. С. П. Ру­мян­це­ву в Шве­цию // Рус­ский ар­хив. 1869. № 5;

Пись­ма за 1782–1805 гг. // Ар­хив кня­зя Во­рон­цо­ва. М., 1879. Кн. 14;

Пись­ма к гр. С. Р. Во­рон­цо­ву за 1786–1816 гг. // Там же. М., 1881. Кн. 20.