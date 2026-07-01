МОРИЗО БЕРТА

Французская художница.

Ранние годы

Родилась в семье префекта департамента Шера Эдме Моризо и Жозефины-Корнелии Тома, племянницы живописца Жана-Огюста Фрагонара. Так же, как и ее старшие сестры, Берта получила домашнее образование. В 1857 г. под руководством директора частного пансиона для девочек Ж. Гиярда стала вместе с сестрами изучать историю искусства. В сопровождении учителя Моризо посещали Лувр , где знакомились с памятниками античности и живописью старых мастеров. С 1858 г. Моризо стала профессионально заниматься живописью. Ее обучение под руководством Ж.-А. Шокарна и Ж. Гиярда строилось на копировании картин прославленных художников. В начале 1860-х брала уроки пленэра у К. Коро , работая в основном в технике акварели. В 1863-1864 гг. изучала скульптуру под руководством А. Милле . Живописные и скульптурные работы этого этапа не сохранились. В 1864 г. Моризо впервые представила два пейзажа на Парижском Салоне, где впоследствии регулярно выставлялась до 1873 г.

Творческое становление

В 1868 г. Моризо познакомилась с Эдуардом Мане . Эта встреча на долгие годы связала их дружески, профессионально и родственно – в 1874 г. Берта вышла замуж за брата Эдуарда Эжена Мане. В первой половине 1870-х Моризо продолжала писать акварелью и пастелью, однако в этот период она все чаще отдает предпочтение маслу. Благодаря Мане Моризо познакомилась с К. Моне и О. Ренуаром , которые вдохновили ее на эксперименты в передаче световоздушной среды. Уже в 1872 г. благодаря содействию Мане художница продала двадцать работ коллекционеру Полю Дюран-Руэлю.

В начале 1870-х «женский мир» становится ключевой темой в творчестве Моризо. Она изображала то, что видела вокруг себя ежедневно: сценки семейной жизни, прогулки подруг по Парижу, детей, предметы домашнего обихода и интерьера и т.д. Ее моделями были родственники, друзья и подруги. В своих картинах Моризо приоткрывает завесу частной, скрытой от глаз публики жизни. Берта была единственной художницей, творчество которой строилось на отражении личной, интимной стороны повседневности. Одной из первых Моризо показала обыденные ситуации, как, например, прогулка с ребенком, с особой нежностью и теплотой, нашедшими выражение в мягком колорите («Женщина с ребенком на балконе», 1872). Отражение повседневного мира женщины, ее интересов и той роли, которая была отведена ей обществом, позволяют говорить о новаторском подходе Моризо к задачам живописи. Нельзя не отметить, что Э. Мане, который во многом повлиял на живописную манеру Берты, впоследствии неоднократно цитировал ее произведения («Железная дорога», 1873).

В 1874 г. Моризо стала единственной женщиной-участницей первой выставки импрессионистов . Критик Луи Леруа, назвавший участвовавших в этой выставке художников «лунатиками», так отозвался о творчестве Моризо: «Эту юную даму не интересует изображение мелких деталей. Когда она пишет руку, она делает ровно столько длинных мазков, сколько на ней пальцев, и дело с концом». Моризо участвовала во всех выставках импрессионистов, за исключением 1878 г., когда у нее родилась дочь Жюли. Рождение ребенка стало отправной точкой в творчестве Моризо, разделившей его на «до» и «после».

Появление Жюли расширило тематическую палитру Берты, наполнило ее жадным стремлением запечатлеть бесценные семейные моменты. Она писала: «Живопись нужна для того, чтобы зафиксировать что-то проходящее». В этой попытке зафиксировать мгновение с начала 1880-х Моризо начала писать на не загрунтованном холсте, зачастую оставляя его углы не закрашенными. Этот прием позволил добиться ощущения спонтанности, быстрого письма. Убыстрение ее техники видно и в том, как она кладет краску: короткие структурированные мазки сменились длинными формообразующими.

С середины 1880-х Моризо уделяет большое внимание линии. Художница отходит от передачи световоздушной среды, исследуя графическую плоскость картины. Также Моризо начала создавать предварительные рисунки перед живописью маслом. Этот поздний этап творчества Моризо характеризуется мягкой цветовой палитрой, которая особенно ценилась коллегами-импрессионистами, называвшим художницу «виртуозом цвета». Главной моделью на протяжении 1880-1895 гг. оставалась любимая дочь Жюли. Несмотря на признание, пришедшее к Моризо уже в конце 1870-х, на протяжении всей своей творческой карьеры она сталкивалась с тем, что ее творчество воспринималось исключительно через призму ее пола. Отзывы критиков зачастую были наполнены снисходительным отношением к «женским сюжетам». В своих письмах Моризо отмечала, что не в силах изменить и повлиять на тот образ, который ей приписывает пресса. Нельзя не отметить, что Моризо довольно прогрессивно работала в жанре ню, во многом предвосхищая развитие этой темы художниками- постимпрессионистами .

В 1892 г. в Париже состоялась первая персональная выставка Моризо. В 1895 г. художница скончалась от пневмонии.