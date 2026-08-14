МОРИСОН , СЭМЮЭЛЬ ЭЛИОТ
Морисон (англ. Morison), Сэмюэль Элиот (09.07.1887, Бостон, шт. Массачусетс — 15.05.1976, там же) — американский историк, контр-адмирал, яхтсмен и любитель конной езды. Выходец из старинной новоанглийской семьи. Учился в Гарвардском университете и Школе политических наук (Париж). В 1912 получил степень доктора философии (Гарвард). Преподавал в Университете Калифорнии в Беркли (1912—1915), Оксфорде (1922—1925), Университете Джонса Хопкинса (1941—1942), Гарварде (1915—1917, 1919—1922, 1925—1942, 1946—1955, с 1925 профессор).
Служил рядовым в Первой мировой войне 1914—1918, стал одним из советников полковника Э. Хауза, в феврале—июне 1919 участвовал в работе Парижской мирной конференции 1919, занимаясь вопросами Финляндии и Прибалтики.
В 1939 и 1940 повторил на паруснике маршрут путешествий Христофора Колумба.
23 марта 1942 предложил президенту США Ф. Д. Рузвельту свою кандидатуру для написания истории морских сражений Второй мировой войны 1939—1945. C 5 мая 1942 — капитан-лейтенант ВМФ США, с 15 декабря 1945 — капитан 1-го ранга, с 1 августа 1951 — контр-адмирал. Участвовал в высадке десанта ВМФ США в Сев. Африке в ноябре 1942, битве при Коломбангаре (13 июля 1943), других операциях.
Основанные на солидном архивном материале и отличающиеся четкой логикой и стилем изложения труды М. посвящены истории морских открытий и торговли, колониальной Новой Англии, Гарвардского университета, морских операций Второй мировой войны. Автор популярного учебника по истории США (совместно с Генри Стилом Коммаджером).
В 1950 — президент Американской исторической ассоциации, в 1938—1950 — Американского антикварного общества (Вустер, штат Массачусетс).
Пулитцеровская премия (1943, 1960), премия Бэнкрофта (1949, 1972), премия Бальцана (1962). Кавалер орденов «Легион почета» (США), Креста свободы (Эстония), «За заслуги перед республикой» (Италия), Белой Розы (Финляндия), Изабеллы Католической (Испания).В честь М. назван эсминец ВМФ США (1980—2002). Памятник в Бостоне (1982).
В честь М. назван эсминец ВМФ США (1980—2002). Памятник в Бостоне (1982).
Библиогр.: North American Society for Oceanic History. Newsletter. Dec. 1977. Special Ed.
Соч.: The Life and Letters of Harrison Gray Otis, Federalist, 1765—1848. 2 vols. Boston (Ma.), 1913; The Maritime History of Massachusetts, 1783—1860. Boston (Ma.), 1921; Oxford History of the United States, 1783—1917. 2 vols. Oxford, 1927; Builders of the Bay Colony. Boston, 1930; The Founding of Harvard College. Cambridge (Ma.), 1935; Harvard College in the Seventeenth Century. 2 vols. Cambridge (Ma.), 1936; Three Centuries of Harvard. Cambridge (Ma.), 1936; The Puritan Pronaos. New York, 1936 (repr.: The Intellectual Life of Colonial New England. New York, 1956); Portuguese Voyages to America in the XV Century. Cambridge (Ma.), 1940; Admiral of the Ocean Sea. 2 vols. Boston (Ma.), 1942 (рус. пер. сокращ. изд. — Христофор Колумб, мореплаватель. М., 1958); History of United States Naval Operations in World War II. 15 vols. Boston (Ma.), 1947—1962 (рус. неполный пер.: в 3-х тт. М., 1956—1963; Американский ВМФ во Второй мировой войне. В 10 т. М.–СПб., 2002—2005); John Paul Jones: a Sailor’s Biography. Boston (Ma.), 1959; Vistas of History. New York, 1964; Oxford History of the American People. New Yоrk, 1965; «Old Bruin», A Biography of Commodore Matthew C. Perry, 1794—1858. Boston (Ma.), 1967; The European Discovery of America. 2 vols. New York, 1971—1974; Samuel de Champlain: Father of New France. Boston (Ma.), 1972.
Ред.: Bradford W. Of Plymouth Plantation, 1620—1647. New York, 1952.
Восп.: One Boy’s Boston, 1887—1901. Boston (Ma.), 1962; Vita Nuova: a Memoir of Priscilla Barton Morison. Northeast Harbor (Me.), 1975.
Лит.: Pfitzer G.M. Samuel Eliot Morison’s Historical World: In Quest of a New Parkman. Boston (Ma.), 1991. А. А. Исэров.