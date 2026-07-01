МОРИОКА
МОРИОКА - город в Японии, административный центр префектуры Ивате.
Население ок. 300 тыс. человек (2012 год). Расположен на севере о. Хонсю, в межгорной долине, ограниченной хребтом Оу на западе и горами Китаками на востоке, в верхнем течении р. Китаками. Большая часть территории города (общая плозадь 886,5 км2) - естественный ландшафт. Узел железных и автомобильных дорог: через город проходит линия «Тохоку» (Токио - Хатинохе; в Мориока - ответвление на г. Акита) скоростной железной дороги «Синкансен» и скоростная автомагистраль «Тохоку» (Кавагути - Аомори). Аэропорт Ивате-Ханамаки (г. Ханамаки, в 25 км к югу от Мориока).
Сформировался вокруг замка Мориока (1597-1633 годы), принадлежавшего до Мэйдзи исин клану Намбу. Статус города и административного центра префектуры Ивате с 1889 года. В центре города - парк Ивате с развалинами замка Мориока (разрушен в 1874 году; сохранились рвы и каменные стены) и памятником поэту Исикаве Такубоку. В черте современного города - развалины замка Сива начала IX века (обнаружены в 1976 году, с 1993 года замок восстанавливается).
Синтоистские святилища: Мицуиси-дзиндзя («Храм трёх скал»; дата основания неизвестна, существует не менее 10 веков), Омиядзиндзя (VIII-IX века), Мориока-Хатимангу (1062 год); Хоондзи (построен в 1394 году в Саннохе, перенесён на современное место в 1601 году) - главный буддийский храм клана Намбу [в т. н. Зале статуй («ракандо», 1735 году, перестроен в 1858 году) - 500 покрытых лаком деревянной статуй (изготовлены скульпторами из Киото, 1731-1735 годы), в т. ч. путешественника Марко Поло и монгольского хана Хубилая].
Здания: банков «Дай-Кудзю» (1910 год, архитектор Йокохама Цутому; ныне Музей Исикавы Такубоку и Миядзавы Кэндзи) и «Мориока» (1911 год, архитекторы Касай Мандзи и Тацуно Кинго; ныне отделение Bank of Iwate) в русле эклектизма, Сберегательного банка Мориоки (1927 год, арх. Касай Мандзи) в стиле неоклассицизма. Среди других достопримечательностей - выросшая в расщелине гранитной глыбы сакура «Исиваридзакура» (в 1923 году объявлена национальным
достоянием Японии), термальные источники Цунаги.
Национальный центр сельско-хозяйственных исследований региона Тохоку, филиал Национальный НИИ овощей, декоративных растений и чая. Медицинский унститут Ивате (ведёт историю с 1901 год, современный статус с 1952 года; негосударств.), Университет Ивате (создан в 1949 году на базе 4 учебных заведений; при сельско-хозяйственном факультете - ботанический сад, ветеринарная клиника, музей; при педагогическом факульте - центр развития детей и педагогической практики, детский сад и др.).
Музеи: префектуры Ивате (здание в стиле модернизма, 1980 год), детский научный (1983 год; включает планетарий), мемориальный великих предшественников - уроженцев Мориока (1988 год), художественный префектуры Ивате (2001 год; работы местных художников), Хасимото (работы худ. Хасимото Яодзи), новейшей истории Японии, старинных деревних строений под открытым небом и др. Зоопарк (1989 год). Ледовая арена (1989 год; 5 тыс. мест). В школе Сёсёрю (существует с VII века) проводится обучение одному из старейших боевых искусств Японии - яваре. Ежегодно проводятся фестивали: «Тягу-тягу умакко» (конный парад в честь окончания сева риса), «Санса одори» («Парад 10 тысяч барабанов») и др.
Важный деловой и промышленный центр. В Мориока расположены головные офисы региональных банков Bank of Iwate (1932 год), Kita-Nippon Bank (1942 год) и Tohoku Bank (1950 год), компании ИТ-сектора (в т. ч. по разработке программного обеспечения: «Increment P Corporation» - цифровые карты для навигационных систем), по предоставлению туристических и др. услуг. Машиностроение и металлообработка (производство насосов, гидроприводов и др. - «Mikuni Corporation»; навигационных и др. приборов для воздушных и морских судов - «Yokogawa Denshikiki Co.»; искусственного кварца и электронных измерительных приборов - «Tokyo Denpa Co.»; солнечных батарей - «Souzou Denryoku»; электротехнических изделий и др.).
Предприятия деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной, полиграфической, швейной и обувной, пищевой промышленности. Традиционные кустарные промыслы: по изготовлению чугунных изделий «намбу тэцубин» (с XVI века), раскрашенных по трафаретам тканей, керамики «кокудзи-яки», деревянный кукол «кокэси», лаков и др.
Мориока - центр района овощеводства и садоводства. К северо-западу от города - национальный парк Товада-Хатимантай с вулканом Ивате (выс. 2041 м, действующий), на склонах которого - термальные источники, горнолыжный курорт, ГеоТЭС «Какконда» (80 МВт).