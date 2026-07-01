МОРИОКА

МОРИОКА - го­род в Япо­нии, административный центр пре­фек­ту­ры Ива­те.

Население ок. 300 тыс. человек (2012 год). Рас­по­ло­жен на се­ве­ре о. Хон­сю, в меж­гор­ной до­ли­не, ог­ра­ни­чен­ной хреб­том Оу на за­па­де и го­ра­ми Ки­та­ка­ми на вос­то­ке, в верх­нем те­че­нии р. Ки­та­ка­ми. Большая часть тер­ри­то­рии го­ро­да (об­щая плозадь 886,5 км2) - ес­тественный ланд­шафт. Узел же­лез­ных и ав­то­мо­биль­ных до­рог: че­рез го­род про­хо­дит ли­ния «То­хо­ку» (То­кио - Ха­ти­но­хе; в Мориока - от­ветв­ле­ние на г. Аки­та) ско­ро­ст­ной железной дороги «Син­кан­сен» и ско­ро­ст­ная ав­то­ма­ги­ст­раль «То­хо­ку» (Ка­ва­гу­ти - Ао­мо­ри). Аэ­ро­порт Ива­те-Ха­на­ма­ки (г. Ха­на­ма­ки, в 25 км к югу от Мориока).

Сфор­ми­ро­вал­ся во­круг зам­ка Мо­рио­ка (1597-1633 годы), при­над­ле­жав­ше­го до Мэй­д­зи исин кла­ну Нам­бу. Ста­тус го­ро­да и административного цен­тра пре­фек­ту­ры Ива­те с 1889 года. В цен­тре го­ро­да - парк Ива­те с раз­ва­ли­на­ми зам­ка Мо­рио­ка (раз­ру­шен в 1874 году; сохранились рвы и ка­мен­ные сте­ны) и па­мят­ни­ком поэ­ту Иси­ка­ве Та­ку­бо­ку. В чер­те современного го­ро­да - раз­ва­ли­ны зам­ка Си­ва начала IX века (об­на­ру­же­ны в 1976 году, с 1993 года за­мок вос­ста­нав­ли­ва­ет­ся).

Син­тои­ст­ские свя­ти­ли­ща: Ми­цуи­си-дзинд­зя («Храм трёх скал»; да­та ос­но­ва­ния не­из­вест­на, су­ще­ст­ву­ет не ме­нее 10 ве­ков), Омиядзинд­зя (VIII-IX века), Мо­рио­ка-Ха­ти­ман­гу (1062 год); Хо­онд­зи (по­стро­ен в 1394 году в Сан­но­хе, пе­ре­не­сён на современное ме­сто в 1601 году) - главный буд­дий­ский храм кла­на Нам­бу [в т. н. За­ле ста­туй («ра­кан­до», 1735 году, пе­ре­стро­ен в 1858 году) - 500 по­кры­тых ла­ком де­ревянной ста­туй (из­го­тов­ле­ны скульп­то­ра­ми из Кио­то, 1731-1735 годы), в т. ч. пу­те­ше­ст­вен­ни­ка Мар­ко По­ло и монгольского ха­на Ху­би­лая].

Зда­ния: бан­ков «Дай-Куд­зю» (1910 год, архитектор Йо­ко­ха­ма Цу­то­му; ны­не Му­зей Иси­ка­вы Та­ку­бо­ку и Ми­яд­за­вы Кэнд­зи) и «Мо­рио­ка» (1911 год, ар­хи­тек­то­ры Ка­сай Манд­зи и Та­цу­но Кин­го; ны­не от­де­ле­ние Bank of Iwate) в рус­ле эк­лек­тиз­ма , Сбе­ре­га­тель­но­го бан­ка Мо­рио­ки (1927 год, арх. Ка­сай Манд­зи) в сти­ле не­оклас­си­циз­ма. Сре­ди других дос­то­при­ме­ча­тель­но­стей - вы­рос­шая в рас­ще­ли­не гра­нит­ной глы­бы са­ку­ра «Иси­ва­рид­за­ку­ра» (в 1923 году объ­яв­ле­на национальным

дос­тоя­ни­ем Япо­нии), тер­маль­ные ис­точ­ни­ки Цу­на­ги.

Национальный центр сельско-хозяйственных ис­сле­до­ва­ний ре­гио­на То­хо­ку, фи­ли­ал Национальный НИИ ово­щей, де­ко­ра­тив­ных рас­те­ний и чая. Медицинский унститут Ива­те (ве­дёт ис­то­рию с 1901 год, современный ста­тус с 1952 года; не­го­су­дарств.), Университет Ива­те (соз­дан в 1949 году на ба­зе 4 учеб­ных за­ве­де­ний; при сельско-хозяйственном факультете - бо­та­нический сад, ве­те­ри­нар­ная кли­ни­ка, му­зей; при пе­да­го­гическом факульте - центр раз­ви­тия де­тей и пе­да­го­гической прак­ти­ки, дет­ский сад и др.).

Му­зеи: пре­фек­ту­ры Ива­те (зда­ние в сти­ле мо­дер­низ­ма, 1980 год), дет­ский на­уч­ный (1983 год; вклю­ча­ет пла­не­та­рий), ме­мо­ри­аль­ный ве­ли­ких пред­ше­ст­вен­ни­ков - уро­жен­цев Мориока (1988 год), ху­до­жест­вен­ный пре­фек­ту­ры Ива­те (2001 год; ра­бо­ты ме­ст­ных ху­дож­ни­ков), Ха­си­мо­то (ра­бо­ты худ. Ха­си­мо­то Яод­зи), но­вей­шей ис­то­рии Япо­нии, ста­рин­ных де­ревних строе­ний под от­кры­тым не­бом и др. Зоо­парк (1989 год). Ле­до­вая аре­на (1989 год; 5 тыс. мест). В шко­ле Сё­сё­рю (су­ще­ст­ву­ет с VII века) про­во­дит­ся обу­че­ние од­но­му из ста­рей­ших бое­вых ис­кусств Япо­нии - ява­ре. Еже­год­но про­во­дят­ся фес­ти­ва­ли: «Тя­гу-тя­гу умак­ко» (кон­ный па­рад в честь окон­ча­ния се­ва ри­са), «Сан­са одо­ри» («Па­рад 10 ты­сяч ба­ра­ба­нов») и др.

Важ­ный де­ло­вой и промышленный центр. В Мориока рас­по­ло­же­ны го­лов­ные офи­сы ре­гио­наль­ных бан­ков Bank of Iwate (1932 год), Kita-Nippon Bank (1942 год) и Tohoku Bank (1950 год), ком­па­нии ИТ-сек­то­ра (в т. ч. по раз­ра­бот­ке про­грамм­но­го обес­пе­че­ния: «Increment P Corporation» - циф­ро­вые кар­ты для на­ви­гационных сис­тем), по пре­до­став­ле­нию ту­ри­стических и др. ус­луг. Ма­ши­но­строе­ние и ме­тал­ло­об­ра­бот­ка (про­изводство на­со­сов, гид­ро­при­во­дов и др. - «Miku­ni Corporation»; на­ви­гационных и др. при­бо­ров для воздушных и морских су­дов - «Yokoga­wa Den­shikiki Co.»; ис­кусственного квар­ца и элек­трон­ных из­ме­рительных при­бо­ров - «To­kyo Den­pa Co.»; сол­неч­ных ба­та­рей - «Sou­zou Denryoku»; элек­тро­тех­нических из­де­лий и др.).

Пред­при­ятия де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щей, цел­лю­лоз­но-бу­маж­ной, по­ли­гра­фической, швей­ной и обув­ной, пи­ще­вой промышленности. Тра­диционные кус­тар­ные про­мыс­лы: по из­го­тов­ле­нию чу­гун­ных из­де­лий «нам­бу тэ­цу­бин» (с XVI века), рас­кра­шен­ных по тра­фа­ре­там тка­ней, ке­ра­ми­ки «ко­куд­зи-яки», де­ревянный ку­кол «ко­кэ­си», ла­ков и др.

Мориока - центр рай­она ово­ще­вод­ст­ва и са­до­вод­ст­ва. К се­ве­ро-за­па­ду от го­ро­да - национальный парк То­ва­да-Ха­ти­ман­тай с вул­ка­ном Ива­те (выс. 2041 м, дей­ст­вую­щий), на скло­нах ко­то­ро­го - тер­маль­ные ис­точ­ни­ки, гор­но­лыж­ный ку­рорт, Гео­ТЭС «Как­кон­да» (80 МВт).

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