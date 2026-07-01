МОРИЦ ЮННА ПЕТРОВНА

МОРИЦ ЮННА ПЕТРОВНА - русская по­этес­са.

В 1954-1955 годы учи­лась на фи­ло­ло­гическом факультете Ки­ев­ско­го университета. С 1955 года в Мо­ск­ве. В 1961 году окон­чи­ла Литературный институт им. А.М. Горь­ко­го .

Пе­ча­та­ет­ся с 1954 года. Пер­вая по­этическая книга «Раз­го­вор о сча­стье» (1957 год). В ран­ней ли­ри­ке пре­об­ла­да­ют ро­ман­тические мо­ти­вы , жи­во­пис­ность об­ра­зов: сборники «Мыс же­ла­ния» (1961 год), «Ло­за» (1970 год).

Для по­эзии 1970-80-х годов ха­рак­тер­на фи­лосовская проб­ле­ма­ти­ка - сборники «Тре­тий глаз» (1980 год), «Си­ний огонь» (1985 год).

Зре­ло­му твор­че­ст­ву при­су­щи гра­ж­дан­ст­вен­ность и пуб­ли­ци­стич­ность: по­эма «Звез­да сер­бо­сти» (1999 год), цикл сти­хов «Мне, мер­зав­ке, по­вез­ло» (2009 год).

Пи­шет сти­хи для де­тей (сборник «Дви­гай­те уша­ми», 2003 год; «Тум­бер-бум­бер», 2007 год; «Кры­ша еха­ла до­мой», 2010 год).

Ши­ро­ко из­вест­ны дет­ские пес­ни на сти­хи Ю.П. Мориц («Со­ба­ка бы­ва­ет ку­са­чей», «Ёжик с ды­роч­кой в пра­вом бо­ку» и др.), во­шед­шие в мульт­филь­мы «По­ни бе­га­ет по кру­гу» (1974 год) и «Боль­шой сек­рет для ма­лень­кой ком­па­нии» (1979 год).

Сре­ди других про­из­ве­де­ний - пе­ре­во­ды, эс­се, сце­на­рии.

Сочинения:

Не бы­ва­ет на­прас­ным пре­крас­ное. М., 2006;

Рас­ска­зы о чу­дес­ном. М., 2011.