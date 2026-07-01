МОРИЦ ЮННА ПЕТРОВНА
МОРИЦ ЮННА ПЕТРОВНА - русская поэтесса.
В 1954-1955 годы училась на филологическом факультете Киевского университета. С 1955 года в Москве. В 1961 году окончила Литературный институт им. А.М. Горького.
Печатается с 1954 года. Первая поэтическая книга «Разговор о счастье» (1957 год). В ранней лирике преобладают романтические мотивы, живописность образов: сборники «Мыс желания» (1961 год), «Лоза» (1970 год).
Для поэзии 1970-80-х годов характерна филосовская проблематика - сборники «Третий глаз» (1980 год), «Синий огонь» (1985 год).
Зрелому творчеству присущи гражданственность и публицистичность: поэма «Звезда сербости» (1999 год), цикл стихов «Мне, мерзавке, повезло» (2009 год).
Пишет стихи для детей (сборник «Двигайте ушами», 2003 год; «Тумбер-бумбер», 2007 год; «Крыша ехала домой», 2010 год).
Широко известны детские песни на стихи Ю.П. Мориц («Собака бывает кусачей», «Ёжик с дырочкой в правом боку» и др.), вошедшие в мультфильмы «Пони бегает по кругу» (1974 год) и «Большой секрет для маленькой компании» (1979 год).
Среди других произведений - переводы, эссе, сценарии.
Сочинения:
Не бывает напрасным прекрасное. М., 2006;
Рассказы о чудесном. М., 2011.