МОРИЦ САКСОНСКИЙ

Мориц Саксонский ( фр . Maurice de Saxe) (28.10.1696, Гослар, Саксония — 30.11.1750, Шамбор, пров. Орлеане) — французский полководец, теоретик военного дела, главный маршал Франции (1747). Внебрачный сын саксонского курфюрста и польского короля Августа II Сильного от Авроры фон Кёнигсмарк, в 1711 был признан отцом и получил от него титул графа Саксонского. Под началом принца Евгения Савойского участвовал в Войне за испанское наследство 1701—1714 и в Австро-турецкой войне 1716—1718, в составе русской армии — в Северной войне 1700—1721 . В 1720 перешел на французскую службу. В 1722 получил полк и начал применять на практике разработанную им систему маневров, изучал точные науки и военное дело. В 1726 при тайной поддержке Августа II М. С. добился от ландтага Курляндии и Семигалии согласия на брак с вдовствующей герцогиней Анной Иоанновной, а затем избран герцогом. Из-за противодействия России, опасавшейся усиления французского влияния в польских владениях, брак не состоялся, а сейм Речи Посполитой отказался признать избрание М. С. герцогом. В 1727 свергнут и бежал в Париж. В ходе Войны за польское наследство 1733—1735 произведен в генерал-лейтенанты (1734). В начале Войны за австрийское наследство 1740—1748 сражался в составе вспомогательных войск, которые Франция предоставила баварскому курфюрсту Карлу Альбрехту (император Карл VII ), отличился при штурме Праги (1741) и Эгера (1742). В 1744 стал маршалом Франции и получил командование армией в Австрийских Нидерландах , одержав блестящие победы против войск Ганновера и Республики Соединенных провинций при Фонтенуа (1745), Року (1746), Лауфельде (1747), взял крепость Берген-оп-Зом (1747), Маастрихт (1748). В 1747 произведен в главные маршалы Франции (Marechal general des camps et armees du roi), став одним из шести человек в истории, удостоенных этого звания. За свою карьеру не проиграл ни одного сражения. В 1748 получил в пожизненное пользование замок Шамбор. Многочисленные любовные похождения и свободный образ жизни сделали М. С. героем светской хроники эпохи. Погиб в результате дуэли с принцем Конти. Похоронен в Страсбурге в протестантской церкви Св. Фомы, надгробие было создано в 1765—1776 Ж.-Б. Пигалем. Автор трактата о военном искусстве «Мои мечтания» («Mes reveries», 1756).

Лит .: Щебальский П. К. Князь Меньшиков и граф Мориц Саксонский в Курляндии. 1726—1727. М., 1860; Taillandier R. G. E. Maurice de Saxe. Paris, 1865; Bois J.-P. Maurice de Saxe. Paris, 1992; Treffer G. Moritz von Sachsen — Marschall von Frankreich. Regensburg, 2005. М. А. Петрова.