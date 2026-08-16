МOРИЦ НАССАУСКИЙ

Мoриц Нассауский ( нидерл . Maurits van Nassau; также Мориц Оранский, Maurits van Oranje) (14.11.1567, Дилленбург — 23.04.1625, Гаага), граф Нассау, принц Оранский (с 1618) — государственный деятель и полководец в Республике Соединенных провинций .

Сын Вильгельма I Оранского и его второй жены Анны Саксонской; воспитывался в семье дяди, Яна Нассау­ского, в Дилленбурге, в 1577 был перевезен в Нидерланды, где в 1582 начал обучение в Лейденском университете. После гибели отца М. Н. в 1584 стал председателем Государственного совета, нового верховного органа управления северных областей; по достижении совершеннолетия в 1585 был избран статхаудером провинций Голландии и Зеландии, а Генеральные штаты объявили его командующим армией этих провинций. В 1587, после отъезда из Нидерландов английского наместника графа Лестера, сосредоточил в своих руках общее руководство военными действиями против Испании (см. Нидерландская революция XVI в. ), в 1590 стал главнокомандующим сухопутными и морскими силами Рес­публики Соединенных провинций. В 1589 М. Н. занял пост статхаудера провинции Утрехт, в 1590 — провинций Оверэйссел и Гелдерланд, в 1620 — Гронинген и Дренте.

М. Н. был талантливым полководцем, внес значительные изменения в организацию военного дела в Республике (например, усовершенствовал применение артиллерии и ведение осадных работ, разработал тактику действий небольшими под­разделениями и др.). В 1590-е армии Соединенных провинций под его командованием удалось отвоевать оккупированные испанцами земли Республики, овладеть цепью важных крепостей и начать военные действия на территории Южных Нидерландов. Успешные военные операции М. Н. на суше и совместные англо-голландские на море (наиболее крупная — взятие Ньивпорта в 1600) упрочили к концу XVI в. независимость Соединенных провинций, де-факто признанную союзниками, и обеспечили Республике выгодные условия Двенадцатилетнего перемирия с Испанией (1609). Являясь противником перемирия, М. Н. настаивал на продолжении войны, освобождении Южных Нидерландов и восстановлении целостности страны.

В управлении страной, опираясь на дворянство и кальвинистские консистории, М. Н. стремился к дости­жению верховной власти и проводил политику централизации. Но в Соединенных провинциях статхаудер не обладал правом принимать окончательные политические решения: им были наделены Генеральные штаты во главе с великим пенсионарием провинции Голландия. Внешнеполитические амбиции М. Н. и его стремление усилить власть статхаудера стали причиной затяжного конфликта между ним и лиде­ром правящей купеческой олигархии, великим пенсионарием Йоханом ван Олденбарневелтом , который во внешней политике был сторонником компромисса с Испанией, а внутри страны поддерживал автономию провинций. Борьба за власть между статхаудером М. Н. и голландским купечеством тесно переплелась со вспыхнувшими в Соединенных провинциях религиозными спорами между контрремонстрантами (гомаристами) и ремонстрантами (арминианами). В целях ослаб­ления власти Генеральных штатов и ­великого пенсионария М. Н. принял сторону гомаристов, а поддерживавший арминиан Олденбарневелт был арестован, обвинен в государственной измене и в 1619 казнен. В целом М. Н. удалось укрепить свои полномочия. В 1621, по истечении срока перемирия, военные действия между Испанией и Соединенными провинциями возобновились, став составной частью Тридцатилетней войны, но в Республике унитаризму статхаудера противостояло нежелание провинций, прежде всего Голландии, уступить часть полномочий федеральным структурам (о чем свидетельствовало произведенное в 1623 неудавшееся покушение на жизнь М. Н., организованное сыновьями Олденбарневелта и помогавшими им арминианами).

М. Н. ушел из жизни морально надломленным: в стране он фактически проиграл набиравшей силу купеческой олигархии, а на поле брани — натиску испанской армии, которая под командованием Амброзио Спинолы овладела рядом важных крепостей, в том числе Бредой, родовым владением династии Нассау, захваченной после осады в мае 1625.

М. Н. не был официально женат, но признал трех сыновей, рожденных от него Маргаритой ван Мехелен, представительницей южнонидерландского дворянского рода.

После смерти М. Н. должность статхаудера и главнокомандующего армией перешла к его сводному брату Фредерику Хендрику (1584—1647), успешно завершившему борьбу за независимость Соединенных провинций от Испании.

Лит. : Пиренн А. Нидерландская революция. М., 1937; Израэль Дж. Голландская республика. Ее подъем, величие и падение, 1477–1806. Т. 1. М., 2018; Zandvliet K. Maurits, prins van Oranje. Amsterdam — Zwolle, 2000; Deursen A. Th. van. Maurits van Nassau 1567–1625. De winnaar die faalde. Amsterdam, 2005; Kikkert J. G. Maurits van Nassau. Soesterberg, 2008; Hellinga G. G. Leiders van de Gouden Eeuw. Zutphen, 2009; Groen P. et al. De Tachtigjarige Oorlog. Van opstand naar geregelde oorlogvoering, 1568–1648. Amsterdam, 2013. Г. А. Шатохина-Мордвинцева.