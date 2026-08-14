МОРИЦ НАССАУСКИЙ
МОРИЦ НАССАУСКИЙ - Мориц Оранский. Нидерландский государственный и военный деятель, один из лидеров Нидерландской революции XVI века.
Из Оранско-Нассауской династии, принц Оранский (1618 год), граф Нассауский.
Второй сын принца Оранского Вильгельма I. После гибели отца (1584 год) стал депутатом Генеральных штатов.
По достижении совершеннолетия при поддержке великого пенсионария провинции Голландия Й. ван Олденбарневелта избран в 1585 году статхаудером Голландии и Зеландии (с 1590-1591 годов также статхаудер Гелдерна, Оверэйссела и Утрехта, с 1620 года - Гронингена).
В условиях военных поражений нидерландских повстанцев (к 1585 году испанские войска захватили Антверпен и ещё 30 городов в Южных Нидерландах) и неудачи экспедиционного корпуса графа Лестера, направленного Елизаветой I Тюдор им на помощь, назначен главнокомандующим сухопутными и морскими силами Республики Соединённых провинций, а также капитан-генералом войск Брабанта и Фландрии.
В 1589-1609 годы Мориц Нассауский провёл военную реформу, результатом которой стало создание одной из первых в мире профессиональных армий. Воспользовавшись поражением испанской «Непобедимой армады», организовал наступление нидерландских войск и одержал ряд побед на суше (в т. ч. в битве при Ньивпорте в 1600 году) и на море и фактически освободил Соединённые провинции от испанских войск, перенеся военные действия на территорию Южных Нидерландов.
Обеспечил республике выгодные условия Двенадцатилетнего перемирия (1609 год).
На посту статхаудера (при Мориц Нассауском должность статхаудера стала подчинённой Генеральным штатам) при поддержке партии оранжистов боролся с традиционной автономией провинций, сторонниками которой выступали члены т. н. партии республиканцев во главе с Олденбарневелтом.
В 1619 году добился осуждения и казни последнего как приверженца арминианства и государственного изменника. После этого стал терять популярность и отошёл от политики.