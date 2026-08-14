МОРИЦ НАССАУСКИЙ

МОРИЦ НАССАУСКИЙ - Мо­риц Оран­ский. Нидерландский государственный и во­енный дея­тель, один из ли­де­ров Ни­дер­ланд­ской ре­во­лю­ции XVI века.

Из Оран­ско-Нас­сау­ской ди­на­стии, принц Оран­ский (1618 год), граф Нас­сау­ский.

Вто­рой сын прин­ца Оран­ско­го Виль­гель­ма I . По­сле ги­бе­ли от­ца (1584 год) стал де­пу­та­том Ге­не­раль­ных шта­тов.

По дос­ти­же­нии со­вер­шен­но­ле­тия при под­держ­ке ве­ли­ко­го пен­сио­на­рия провинции Гол­лан­дия Й. ван Ол­ден­бар­не­вел­та из­бран в 1585 году стат­хау­де­ром Гол­лан­дии и Зе­лан­дии (с 1590-1591 годов так­же стат­хау­дер Гел­дер­на, Ове­рэйс­се­ла и Ут­рех­та, с 1620 года - Гро­нин­ге­на).

В ус­ло­ви­ях во­енных по­ра­же­ний ни­дерландских пов­стан­цев (к 1585 году испанские вой­ска за­хва­ти­ли Ан­твер­пен и ещё 30 го­ро­дов в Южных Ни­дер­лан­дах) и не­уда­чи экс­пе­диционного кор­пу­са графа Ле­сте­ра, на­прав­лен­но­го Ели­за­ве­той I Тю­дор им на по­мощь, на­зна­чен глав­но­ко­мандующим су­хо­пут­ны­ми и морскими си­ла­ми Рес­пуб­ли­ки Со­еди­нён­ных про­вин­ций, а так­же ка­пи­тан-ге­не­ра­лом войск Бра­бан­та и Флан­д­рии.

В 1589-1609 годы Мориц Нассауский про­вёл во­енную ре­фор­му, ре­зуль­та­том ко­то­рой ста­ло соз­да­ние од­ной из пер­вых в ми­ре профессиональных ар­мий. Вос­поль­зо­вав­шись по­ра­же­ни­ем испанской «Не­по­бе­ди­мой ар­ма­ды», ор­га­ни­зо­вал на­сту­п­ле­ние ни­дерландских войск и одер­жал ряд по­бед на су­ше (в т. ч. в бит­ве при Ньив­пор­те в 1600 году) и на мо­ре и фак­ти­че­ски ос­во­бо­дил Со­еди­нён­ные про­вин­ции от испанских войск, пе­ре­не­ся во­енные дей­ст­вия на тер­ри­то­рию Южных Ни­дер­лан­дов.

Обес­пе­чил рес­пуб­ли­ке вы­год­ные ус­ло­вия Две­на­дца­ти­лет­не­го пе­ре­ми­рия (1609 год).

На по­сту стат­хау­де­ра (при Мориц Нассауском долж­ность стат­хау­де­ра ста­ла под­чи­нён­ной Ге­не­раль­ным шта­там ) при под­держ­ке пар­тии оран­жи­стов бо­рол­ся с тра­диционной ав­то­но­ми­ей про­вин­ций, сто­рон­ни­ка­ми ко­то­рой вы­сту­па­ли чле­ны т. н. пар­тии рес­пуб­ли­кан­цев во гла­ве с Ол­ден­бар­не­вел­том.

В 1619 году до­бил­ся осу­ж­де­ния и каз­ни по­след­не­го как при­вер­жен­ца ар­ми­ни­ан­ст­ва и государственного из­мен­ни­ка. По­сле это­го стал те­рять по­пу­ляр­ность и ото­шёл от по­ли­ти­ки.