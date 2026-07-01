МОРИЦ КАРЛ ФИЛИП
МОРИЦ КАРЛ ФРАНСУА - немецкий писатель.
Родился в бедной семье. Изучал теологию в университетах Эрфурта (в 1776 году) и Виттенберга (1777-1778 годы). С 1778 года преподавал в берлинской гимназии, с 1789 года профессор Академии изящных искусств, с 1791 года д. чл. Прусской АН. Много путешествовал.
Известность принесли путевые очерки «Путешествие немца по Англии в 1782 году» («Reisen eines Deutschen in England im Jahr 1782», 1783 год; в русском переводе: «Картина нынешнего естественного и политического состояния Англии», 1795 год), в которых К.Ф. Мориц, избежав крайностей сухой описательности и сентиментального повествования, создал многогранный образ Англии; очерки повлияли на стиль и композицию «Писем русского путешественника» Н.М. Карамзина. В 1792-1793 годы вышли трёхтомные очерки «Путешествия немца по Италии с 1786 по 1788 годы» («Reisen eines Deutschen in Italien, in den Jahren 1786 bis 1788», рус. пер. 1803-1805 годы), которые послужили образцом для итальянских очерков И.В. Гёте и Г. Гейне.
Высшим достижением художественной прозы К.Ф. Мориц стал автобиографический роман в 4 частях «Антон Райзер. Психологический роман» («Anton Reiser. Ein psychologischer Roman», 1785-1790 годы) - один из первых немецких «романов воспитания». В романе «Андреас Харткнопф. Аллегория» («Andreas Hartknopf. Eine Allegorie», 1786 год, издан анонимно) фрагментированное повествование о жизни героя переплетается с экскурсами в интересующие К.Ф. Морица области религии, науки и искусства (масонство, педагогика, психология, эстетика, музыка, театр и др.). Его продолжением стал роман «Проповеднические годы Андреаса Харткнопфа» («Andreas Hartknopfs Predigerjahre», 1790 год). Драма К.Ф. Морица «Блант, или Гость» («Blunt oder der Gast», 1781 год) предвосхитила романтическую трагедию рока.
Последние годы жизни К.Ф. Мориц был увлечён теорией искусства. Стремясь сделать античную культуру понятной и близкой современникам, участвовал в выпуске многочисленных альманахов, журналов, школьных изданий по эстетике и мифологии древних. В фундаментальной работе «О творческом подражании прекрасному» («Über die bildende Nachahmung des Schönen», 1788 год) К.Ф. Мориц утверждал символическую природу искусства, а понятие художественного совершенства связывал с целостностью, гармоничностью композиции. Работы К.Ф. Морица по эстетике оказали влияние на В.Г. Вакенродера, Л. Тика, Жан Поля.
В работе «Опыт немецкой просодии» («Versuch einer deutschen Prosodie», 1786 год) К.Ф. Мориц выступил против подражания античным и романским образцам, выдвинув идею плодотворности для немецкой поэзии тонического стихосложения. Среди других сочинений - работы по педагогике, психологии, грамматике и стилистике немецкого языка.
Сочинения:
Schriften zur Ästhetik und Poetik. Tüb., 1962;
Werke / Hrsg. H. Günther. Fr./M., 1981. Bd 1–3.