МОРИЦ КАРЛ ФИЛИП

МОРИЦ КАРЛ ФРАНСУА - немецкий пи­са­тель.

Ро­дил­ся в бед­ной се­мье. Изу­чал тео­ло­гию в университетах Эр­фур­та (в 1776 году) и Вит­тен­бер­га (1777-1778 годы). С 1778 года пре­по­да­вал в бер­лин­ской гим­на­зии, с 1789 года профессор Ака­де­мии изящ­ных ис­кусств, с 1791 года д. чл. Прус­ской АН. Мно­го пу­те­ше­ст­вовал.

Из­вест­ность при­нес­ли пу­те­вые очер­ки «Пу­те­ше­ст­вие нем­ца по Анг­лии в 1782 го­ду» («Reisen eines Deutschen in Eng­land im Jahr 1782», 1783 год; в русском переводе: «Кар­ти­на ны­неш­не­го ес­те­ст­вен­но­го и поли­ти­че­ско­го со­стоя­ния Анг­лии», 1795 год), в ко­то­рых К.Ф. Мориц, из­бе­жав край­но­стей су­хой опи­са­тель­но­сти и сен­ти­мен­таль­но­го по­ве­ст­во­ва­ния, соз­дал мно­го­гран­ный об­раз Анг­лии; очер­ки по­влия­ли на стиль и ком­по­зи­цию «Пи­сем русско­го пу­те­ше­ст­вен­ни­ка» Н.М. Ка­рам­зи­на . В 1792-1793 годы вы­шли трёх­том­ные очер­ки «Пу­те­ше­ст­вия нем­ца по Ита­лии с 1786 по 1788 годы» («Reisen eines Deu­t­schen in Italien, in den Jahren 1786 bis 1788», рус. пер. 1803-1805 годы), ко­то­рые по­слу­жи­ли об­раз­цом для итальянских очер­ков И.В. Гё­те и Г. Гей­не.

Выс­шим дос­ти­же­ни­ем ху­дожественной про­зы К.Ф. Мориц стал ав­то­био­гра­фический ро­ман в 4 час­тях «Ан­тон Рай­зер. Пси­хо­ло­ги­че­ский ро­ман» («Anton Reiser. Ein psychologischer Ro­man», 1785-1790 годы) - один из пер­вых немецких «ро­ма­нов вос­пи­та­ния». В ро­ма­не «Ан­д­ре­ас Хар­тк­нопф. Ал­ле­го­рия» («Andreas Hartknopf. Eine Allegorie», 1786 год, из­дан ано­ним­но) фраг­мен­ти­ро­ван­ное по­ве­ст­во­ва­ние о жиз­ни ге­роя пе­ре­пле­та­ет­ся с экс­кур­са­ми в ин­те­ре­сую­щие К.Ф. Морица об­лас­ти ре­ли­гии, нау­ки и искусства (ма­сон­ст­во, пе­да­го­ги­ка, пси­хо­ло­гия, эс­те­ти­ка, му­зы­ка, те­атр и др.). Его про­дол­же­ни­ем стал ро­ман «Про­по­вед­ни­че­ские го­ды Ан­д­реа­са Хар­тк­ноп­фа» («Andreas Hart­knopfs Predigerjahre», 1790 год). Дра­ма К.Ф. Морица «Блант, или Гость» («Blunt oder der Gast», 1781 год) пред­вос­хи­ти­ла ро­ман­тическую тра­ге­дию ро­ка.

По­след­ние го­ды жиз­ни К.Ф. Мориц был ув­ле­чён тео­ри­ей искусства. Стре­мясь сде­лать ан­тич­ную куль­ту­ру по­нят­ной и близ­кой со­вре­мен­ни­кам, уча­ст­во­вал в вы­пус­ке мно­го­численных аль­ма­на­хов, жур­на­лов, школь­ных из­да­ний по эс­те­ти­ке и ми­фо­ло­гии древ­них. В фун­даментальной ра­бо­те «О твор­че­ском под­ра­жа­нии пре­крас­но­му» («Über die bildende Nachahmung des Schönen», 1788 год) К.Ф. Мориц ут­вер­ждал сим­во­лическую при­ро­ду искусства, а по­ня­тие ху­дожественного со­вер­шен­ст­ва свя­зы­вал с це­ло­ст­но­стью, гар­мо­нич­но­стью ком­по­зи­ции. Ра­бо­ты К.Ф. Морица по эс­те­ти­ке ока­за­ли влия­ние на В.Г. Ва­кен­ро­де­ра, Л. Ти­ка, Жан По­ля.

В ра­бо­те «Опыт не­мец­кой про­со­дии» («Ver­such einer deutschen Prosodie», 1786 год) К.Ф. Мориц вы­сту­пил про­тив под­ра­жа­ния ан­тич­ным и ро­ман­ским об­раз­цам, вы­дви­нув идею пло­до­твор­но­сти для немецкой по­эзии то­ни­че­ско­го сти­хо­сло­же­ния. Сре­ди других со­чи­не­ний - ра­бо­ты по пе­да­го­ги­ке, пси­хо­ло­гии, грам­ма­ти­ке и сти­ли­ст­ике немецкого язы­ка.

Сочинения:

Schriften zur Ästhetik und Poetik. Tüb., 1962;

Werke / Hrsg. H. Günther. Fr./M., 1981. Bd 1–3.