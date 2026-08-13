МОРИАК ФРАНСУА

МОРИАК ФРАНСУА - французский пи­са­тель, круп­ней­ший пред­ста­ви­тель Ка­то­ли­че­ско­го воз­ро­ж­де­ния , член Французской ака­де­мии (1933 год).

Из се­мьи круп­но­го зем­ле­вла­дель­ца и ком­мер­сан­та. Окон­чил фи­ло­ло­гический факультет Университета Бор­до (1905 год). В 1908 году по­сту­пил в па­риж­скую Шко­лу хар­тий, но че­рез пол­го­да бросил учёбу и пол­ностью по­свя­тил се­бя литературному твор­че­ст­ву.

Во вре­мя Первой ми­ро­вой вой­ны слу­жил са­ни­та­ром. В го­ды Второй ми­ро­вой вой­ны уча­ст­во­вал в Дви­же­нии Со­про­тив­ле­ния; под псевдонимом Фо­рез (Forez) опуб­ли­ко­вал ан­тифа­ши­ст­скую пуб­ли­ци­стическую книгу «Чёр­ная тет­радь» («Le Cahier noir», 1943 год).

В 1950-1960-х годах под­дер­жи­вал Шарль де Гол­ля , вы­сту­пал как сто­рон­ник ле­вых взгля­дов. Ак­тив­но со­труд­ни­чал с прес­сой (ав­тор ре­гу­ляр­ной руб­ри­ки в газете «Fi­ga­ro»).

В по­след­ние го­ды вёл уе­ди­нён­ный об­раз жиз­ни.

Пе­ча­тал­ся с 1909 года как по­эт; в сборниках «Ру­ки, сло­жен­ные для мо­литв» («Les Mains jointes», 1909 год), «Про­ща­ние с от­ро­че­ст­вом» («L’adieu а̀ l’adolescence», 1911 год ) и др. на­ме­ти­лись основные мо­ти­вы твор­че­ст­ва Ф. Мориака: оди­но­че­ст­во душ в от­сут­ст­вие Гос­по­да; оза­ре­ние и Бо­же­ст­вен­ная бла­го­дать; кон­фликт ду­хов­но­го на­ча­ла с тём­ны­ми ин­стинк­та­ми. Пес­си­ми­стическая трак­тов­ка гре­ха как не­отъ­ем­ле­мой час­ти че­ло­ве­че­ско­го су­ще­ст­во­ва­ния ха­рак­тер­на для драм «Ас­мо­дей» («Asmodée», поставленна в 1937 году), «Не­лю­би­мые» («Les mal-aimés», пост. в 1945 году), «Огонь на зем­ле» («Le feu sur la terre», 1950 год).

Хри­сти­ан­ские воз­зре­ния Ф. Мориака, сфор­ми­ро­ван­ные под силь­ным влия­ни­ем Ав­ре­лия Ав­гу­сти­на и во мно­гом близ­кие ян­се­низ­му, по­лу­чи­ли наи­бо­лее яр­кое во­пло­ще­ние в про­зе , центральная те­ма ко­то­рой - борь­ба до­б­ра и зла в ок­ру­жаю­щем ми­ре и в са­мой че­ло­ве­че­ской ду­ше: ро­ма­ны «Ди­тя под бре­ме­нем це­пей» («L’enfant chargé de cha­înes», 1913 год), «По­це­луй про­ка­жён­но­му» («Le bai­ser au lépreux», 1922 год, русский перевод 2002 год), «Зло» («Le mal», 1923 год), «Пус­ты­ня люб­ви» («Le Désert de l’amour», 1925 год, русский перевод 1987 год), «Те­ре­за Дес­кей­ру» («Thérè­se Desqueyroux», 1927 год, русский перевод 1927 год), «Клу­бок змей» («Le Nœud de vipères», 1932 год, русский перевод 1934 год), «Ко­нец но­чи» («La Fin de la nuit», 1935 год, рус. пер. 1936 год), «До­ро­га в ни­ку­да» («Les Chemins de la mer», 1939 год, рус. пер. 1957 год), «Аг­нец» («L’Agneau», 1954 год, рус. пер. 1983 год) и др.

Тра­ди­ции французские пси­хо­ло­гические про­зы (М.М. де Ла­фай­ет, Б. Кон­стан) со­еди­ня­ют­ся у Ф. Мориака с со­ци­аль­но-кри­тическим ана­ли­зом про­винциальных нра­вов (в ду­хе О. де Баль­за­ка и Э. Зо­ля) и де­таль­ным, под­час на гра­ни на­ту­ра­лиз­ма, вос­соз­да­ни­ем обы­ден­ной, гре­хов­ной жиз­ни пер­со­на­жей.

Сре­ди других со­чи­не­ний: ав­то­био­гра­фический ро­ман «Под­рос­ток бы­лых вре­мён» («Un adolescent d’autrefois», 1969 год, рус. пер. 1970 год), «Днев­ник» («Journal», т. 1–4, 1937-1953 годы); эс­се и трак­та­ты на ре­лигиозные те­мы, в т. ч. «Стра­да­ния хри­стиа­ни­на» («Souffrances du chrétien», 1928 год), «Му­ка и ра­дость хри­стиа­ни­на» («Souffran­ces et bonheur du chrétien», 1931 год), «Жизнь Ии­су­са» («La Vie de Jésus», 1936 год, рус. пер. 1991 год); ли­те­ра­ту­ро­ведческие тру­ды, в т. ч. эс­се о Ж. Ра­си­не и Б. Пас­ка­ле.

Но­бе­лев­ская премия (1952 год).

Сочинения:

Не по­ко­рять­ся но­чи… М., 1986;

Œuv­res romanesques et théâtrales complètes. P., 1986–1991. Vol. 1–4;

Œuvres autobiographi­ques complètes. P., 1990;

Собр. соч. М., 2002. Т. 1–3.