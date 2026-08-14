МОРИА ПОЛЬ
МОРИА ПОЛЬ - французский композитор, аранжировщик и дирижёр.
Из семьи музыкантов.
Окончил Марсельскую консерваторию.
С 1957 года в Париже, работал аранжировщиком и аккомпаниатором, сотрудничал с Ш. Азнавуром, М. Шевалье и другим популярными музыкантами, с 1966 года постоянный импресарио М. Матьё.
В 1965 году основал и возглавил парижский эстрадно-симфонический «Гранд-оркестр», с которым гастролировал во многих странах, в т. ч. в СССР (с 1967 года), где приобрёл особую популярность: в 1965 году записал грампластинку с 12 русскими мелодиями, в 1970-е годы в СССР большими тиражами вышли его 4 грампластинки.
Музыка в исполнении оркестра П.Мориа поныне часто звучит по российскому радио и телевидению.
Всего с 1961 год по 1998 год (год окончания музыкальной деятельности П.Мориа) записал свыше 100 концертных альбомов.
Автор музыки к фильмам, в т. ч. (совместно с Р. Лефевром) к кинокомедиям с участием Л. де Фюнеса «Жандарм из Сен-Тропе» и «Жандарм в Нью- Йорке».