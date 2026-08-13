МОРИ, ЁСИРО

Мори, Ёсиро (род. 14.07.1937, Номи, префектура Исикава) — японский государственный и политический деятель. Из семьи предпринимателя. Окончил университет Васэда (1960). Депутат Палаты представителей от Либерально-демократической партии (ЛДП) в 1969—2012. Министр образования в кабинете Я. Накасонэ (27 декабря 1983 — 1 ноября 1984), министр транспорта в кабинете К. Миядзава (12 декабря 1992 — 9 августа 1993), министр строительства в кабинете Т. Мураяма (8 августа 1995 — 11 января 1996). Председатель ЛДП (2000—2001). На посту премьер-министра (5 апреля 2000 — 26 апреля 2001) столкнулся с политическими и финансовыми скандалами. Председатель оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 в Токио (2014—2021).

Соч .: Мори найкаку соридайдзин эндзэцусю (Собрание речей премьер-министра Мори). Токио, 2005 (на яп. яз.). В. Э. Молодяков.