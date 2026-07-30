МОРГУНОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Художник, живописец, график, один из лидеров русского авангарда.

Алексей Моргунов родился в Москве. Отец - известный русский художник и пейзажист Алексей Кондратьевич Саврасов (1830-1897), мать - Екатерина Матвеевна Моргунова (1856-1920) - московская мещанка. Родители художника не состояли в официальном браке, поэтому он получил фамилию матери. В 1899 году он начал получать образование в Московском Строгановском художественно-промышленном училище (окончил в 1909 году), также посещал литературно-художественные кружки и частные студии художников К.К. Коровина и С.В. Иванова. Кроме того, в с 1909 по 1910 год Моргунов изучал современные направления живописи в Европе. Там он знакомился с картинами старых мастеров, импрессионистов и других модернистов.

Участие в выставках Моргунов начал принимать в 1904 году, когда вошел в "Московское товарищество художников". По возвращении из Европы в 1910 году он покинул это объединение и примкнул к группе авангардных художников "Бубновый валет". Это общество оформилось и получило название после первой выставки в декабре 1910 года, в которой приняли участие 37 художников. Помимо Моргунова членами "Бубнового валета" были так называемые московские "сезаннисты" П. Кончаловский, А. Куприн, А. Лентулов, Р. Фальк, М. Ларионов, Н. Гончарова, И. Машков, В. Рождественский. Общество основывалось на принципах таких авангардных направлений как сезаннизм, фовизм и кубизм, отрицая академическую живопись с ее реализмом. В 1912 году часть живописцев "Бубнового валета", тяготевших к кубофутуризму и абстракционизму, выделились из этого объединения, создав собственную независимую группу "Ослиный хвост". В их число входил и А. Моргунов. Их идеей было объединить новейшие европейские течения в живописи с традициями русского народного примитивного искусства, лубка и иконописи. Кроме того, с 1911 года художник также входил в группу "Бытие". А с 1912 года Моргунов - член "Союза молодежи", в нескольких выставках которого он принял участие. Кроме того, позднее, в 1917 году, он принял участие в выставке "Московского салона" - объединения самых разных художественных направлений.

В период 1910-х годов Моргунов познакомился с Казимиром Малевичем. В 1914 году они создали собственное движение в искусстве, назвав его "феврализм". Эстетическую и идеологическую основу феврализма трудно сформулировать конкретно. Сам Малевич провозглашал "отказ от разума", как бы избирая путь иррационализма и работая над развоплощением изобразительного искусства, отрицая и саму живопись. Февралисты заявляли о себе при помощи иррациональных методов, жестов, поступков. Московской публике они запомнились своим "парадом футуристов" на Кузнецком мосту 1 марта 1914 года. В этот день Моргунов и Малевич прошли по излюбленному месту прогулок буржуазной публики в пиджаках с красными деревянными ложками в петлицах. Этой акцией они хотели шокировать, эпатировать публику, и добились своего, в тот же день попав в заголовки газет. В марте 1915 года Моргунов принял участие в первой футуристической выставке картин "Трамвай В" в Петрограде, в 1916 году - в футуристической выставке "Магазин" в Москве. Работы Алексея Моргунова этого периода - это композиции из различных геометрических фигур, в них доминирует беспредметность: "Композиция с буквой "Ю" (сер. 1910-х годов), "Композиция № 1" (1915), "Чайная № 5" (1915), "Натюрморт с гребнем" (1914). В них отчетливо прослеживается сильное влияние супрематизма, оказанное в первую очередь Малевичем и его идеями. Творческие контакты с основателем супрематизма возобновились лишь через несколько лет, когда Моргунов и Малевич стали соавторами статьи "Задачи искусства и роль душителей искусства" для газеты "Анархия". В июне 1920 года доклад А.А. Моргунова "Ось художественного образования" на конференции учащих и учащихся искусству вызвал дискуссию у членов УНОВИСа и самого Малевича.

В своей творческой деятельности Алексей Моргунов увлекался различными направлениями искусства, пройдя стадии неопримитивизма ("Мясная лавка", 1910-1911), постимпрессионизма ("Кузьминки", 1911; "Под розовой тенью", 1911; "Портрет Н. Гончаровой и М. Ларионова", 1913), кубизма ("Лаборатория авиатора", 1913; "Портрет", 1915), кубофутуризма ("Композиция II", 1915; "Композиция III", 1914).

На рубеже 1910-1920-х годов Моргунов практически полностью прекратил активную художественную деятельность, страдая от алкоголизма, унаследованного от отца. В 1918 году он принимал участие в Московской Коллегии Отдела изобразительных искусств Наркомпроса, в 1920-х был членом группы "Объективный анализ" Института художественной культуры в Москве, в 1918 году работал в тарифной и закупочной комиссиях. Помимо этого, он занимался и преподавательской деятельностью, в 1918-1920 годах был профессором живописи в Государственных свободных художественных мастерских (бывшее Строгановское училище). В 1919 году художник возобновил выставочную деятельность, приняв участие в Пятой государственной выставке картин в Москве.

С середины 1920-х годов Моргунов окончательно порвал с авангардом и экспериментальными формами искусства, в дальнейшем создавая работы в духе соцреализма и неоклассического стиля: ("Шоссе Сочи-Сухум", "Шоста", "Туапсе. Нефтепровод" и др.) В советский период работы художника активно выставлялись, в частности, на таких выставках как "Крым и Кавказ - здравницы СССР" (1931), на юбилейной выставке "Художники РСФСР за 15 лет" в Москве (1917-1932), на выставках советского искусства в Берлине (1922) и Нью-Йорке (1929).

Скончался Алексей Алексеевич Моргунов 15 февраля 1935 года в Москве.