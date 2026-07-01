МОРГНЕР ИРМТРАУД
МОРГНЕР ИРТМРАУД - немецкая писательница (ГДР).
Дочь железнодорожника.
Изучала германистику в Лейпцигском университете (1952-1956 годы).
Ранние произведения - в духе социалистического реализма: повесть «Сигнал дан» («Das Signal steht auf Fahrt», 1959 год), роман «Дом на окраине города» («Ein Haus am Rand der Stadt», 1962 год) на производственную тему.
Признание И. Моргнер принёс экспериментальный по форме роман «Свадьба в Константинополе» («Hochzeit in Konstantinopel», 1968 год), в центре которого противопоставление логического и творчески-фантазийного способов постижения реальности.
В романе «Удивительное путешествие Густава-странника» («Die wundersamen Reisen Gustavs des Weltfahrers», 1972 год) путешествия героя по разным мирам и временам побуждают его осознать свою индивидуальность и почувствовать опасность тоталитаризма.
Наиболее известный роман И. Моргнер «Жизнь и приключения трубадурши Беатрис, рассказанная её шпильфрау Лаурой» («Leben und Abenteuer der Trobadora Beatriz nach Zeugnissen ihrer Spielfrau Laura», 1974 год) соединяет прошлое и современность: средне-векековая провансальская поэтесса таинственным образом оказывается участницей студенческих бунтов 1960-х годов во Франции, а затем знакомится с жительницей ГДР Лаурой. История о Лауре продолжена в романе «Аманда. Роман о ведьме» («Amanda. Ein Hexenroman», 1983 год). Фрагменты последней части трилогии были опубликованы посмертно под названием «Героический завет» («Das heroische Testament», 1998 год).
Творчеству И. Моргнер присущи сочетание фантастических сюжетов с детальной прорисовкой повседневности, субъективный тон повествования.
Романы И. Морган, ставящие философско-исторические проблемы, способствовали значительному обновлению круга тем и эстетических принципов литературы ГДР.
Сочинения:
Как моя бабушка в бога верила // К новой жизни: Рассказы писателей ГДР. М., 1970;
Канат над городом // Предания о неземных пришельцах: Научно-фантастические повести и рассказы писателей ГДР. М., 1991.