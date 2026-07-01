МОРГНЕР ИРМТРАУД

МОРГНЕР ИРТМРАУД - немецкая пи­са­тель­ни­ца ( ГДР ).

Дочь же­лез­но­до­рож­ни­ка.

Изу­ча­ла гер­ма­ни­сти­ку в Лейп­циг­ском университете (1952-1956 годы).

Ран­ние про­изве­де­ния - в ду­хе со­циа­ли­сти­че­ско­го реа­лиз­ма : по­весть «Сиг­нал дан» («Das Signal steht auf Fahrt», 1959 год), ро­ман «Дом на ок­раи­не го­ро­да» («Ein Haus am Rand der Stadt», 1962 год) на про­из­вод­ст­вен­ную те­му.

При­зна­ние И. Моргнер при­нёс экс­пе­ри­мен­таль­ный по фор­ме ро­ман «Свадь­ба в Кон­стан­ти­но­по­ле» («Hochzeit in Kon­stantinopel», 1968 год), в цен­тре ко­то­ро­го про­ти­во­пос­тав­ле­ние ло­ги­че­ско­го и твор­че­ски-фан­та­зий­но­го спо­со­бов по­сти­же­ния ре­аль­но­сти.

В ро­ма­не «Уди­ви­тель­ное пу­те­ше­ст­вие Гус­та­ва-стран­ни­ка» («Die wundersamen Reisen Gustavs des Welt­fah­rers», 1972 год) пу­те­ше­ст­вия ге­роя по раз­ным ми­рам и вре­ме­нам по­бу­ж­да­ют его осо­знать свою ин­ди­ви­ду­аль­ность и по­чув­ство­вать опас­ность то­та­ли­та­риз­ма.

Наи­бо­лее из­вест­ный ро­ман И. Моргнер «Жизнь и приклю­че­ния тру­ба­дур­ши Бе­ат­рис, рас­ска­зан­ная её шпильф­рау Лау­рой» («Leben und Abenteuer der Trobadora Beatriz nach Zeugnissen ihrer Spielfrau Laura», 1974 год) со­еди­ня­ет про­шлое и со­вре­мен­ность: средне-векековая про­ван­саль­ская по­этес­са та­ин­ст­вен­ным об­ра­зом ока­зы­ва­ет­ся уча­ст­ни­цей сту­денческих бун­тов 1960-х годов во Фран­ции , а за­тем зна­ко­мит­ся с жи­тель­ни­цей ГДР Лау­рой. Ис­то­рия о Лау­ре про­дол­же­на в ро­ма­не «Аман­да. Ро­ман о ведь­ме» («Amanda. Ein Hexenroman», 1983 год). Фраг­мен­ты по­след­ней час­ти три­ло­гии бы­ли опуб­ли­ко­ва­ны по­смерт­но под названием «Ге­рои­че­ский за­вет» («Das heroische Tes­tament», 1998 год).

Твор­че­ст­ву И. Моргнер при­су­щи со­че­та­ние фан­та­стических сю­же­тов с де­таль­ной про­ри­сов­кой по­все­днев­но­сти, субъ­ек­тив­ный тон по­ве­ст­во­ва­ния.

Ро­ма­ны И. Морган, ста­вя­щие фи­ло­соф­ско-ис­то­рические про­бле­мы, спо­соб­ст­во­ва­ли зна­чительному об­нов­ле­нию кру­га тем и эс­те­тических прин­ци­пов ли­те­ра­ту­ры ГДР.

Сочинения:

Как моя ба­буш­ка в бо­га ве­ри­ла // К но­вой жиз­ни: Рас­ска­зы пи­са­те­лей ГДР. М., 1970;

Ка­нат над го­ро­дом // Пре­да­ния о не­зем­ных при­шель­цах: На­уч­но-фан­та­сти­че­ские по­вес­ти и рас­ска­зы пи­са­те­лей ГДР. М., 1991.