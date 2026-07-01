МОРГЕНТАУ ГЕНРИ МЛАДШИЙ

МОРГЕНТАУ ГЕНРИ МЛАДШИЙ - американский государственный и по­ли­тический дея­тель.

Из се­мьи еврейских эмиг­ран­тов из Гер­ма­нии.

Отец Генри Младший Моргентау - из­вест­ный юрист и пред­при­ни­ма­тель Ген­ри Мор­ген­тау (1856-1946 годы), за­ни­мал в 1913-1916 годы долж­ность по­сла США в Ос­ман­ской им­пе­рии , в 1923 году председатель ко­мис­сии Ли­ги На­ций по де­лам бе­жен­цев.

Г.М. Моргентау изу­чал сельское хозяйство в Кор­нелл­ском университете.

В пе­ри­од Первой ми­ро­вой вой­ны ра­бо­тал под руководством Г.К. Гу­ве­ра в Министерстве сельского хозяйства.

Член Де­мо­кра­ти­че­ской пар­тии США, друг Ф.Д. Руз­вель­та.

В 1922-1933 годы из­да­тель сельско-хозяйственного журнала «American Agriculturalist».

В 1933 году председатель пра­ви­тельственной кон­суль­та­тив­ной ко­мис­сии по сельскому хозяйству, председатель Фе­де­раль­но­го фер­мер­ско­го бю­ро, ди­рек­тор Ад­ми­ни­ст­ра­ции фер­мер­ско­го кре­ди­та, заместитель министра фи­нан­сов.

Министр фи­нан­сов (1 января 1934 год - 22 июля 1945 года). На этом по­сту для пре­одо­ле­ния Ве­ли­кой де­прес­сии и её по­след­ст­вий про­вёл де­валь­ва­цию американского дол­ла­ра на 21%, раз­ра­бо­тал в рам­ках «но­во­го кур­са» план со­ци­аль­но­го стра­хо­ва­ния. В 1938 году пред­ло­жил Руз­вель­ту при­об­ре­сти Британскую и Французскую Гвиа­ну для раз­ме­ще­ния бе­жен­цев из на­ци­ст­ской Гер­ма­нии. Убе­дил Руз­вель­та соз­дать Ад­ми­ни­ст­ра­цию по де­лам во­енных бе­жен­цев (22 января 1944 года; ад­ми­ни­ст­ра­ция ока­за­ла по­мощь поч­ти 200 тыс. ев­ре­ев).

Раз­ра­бо­тал так называемый план Г.М. Моргентау, пре­ду­смат­ри­вав­ший рас­чле­не­ние (на северную и южную зо­ны), де­цен­тра­ли­за­цию и де­ми­ли­та­ри­за­цию Гер­ма­нии. В ию­ле 1944 года пред­се­да­тель­ст­во­вал на ва­лют­но-фи­нан­со­вой кон­фе­рен­ции Объ­е­ди­нён­ных На­ций в г. Брет­тон- Вудс (США), по ре­зуль­та­там ко­то­рой бы­ла оп­ре­де­ле­на ор­га­ни­за­ция по­сле­во­ен­ной ми­ро­вой ва­лют­ной сис­те­мы (см. Брет­тон-Вуд­ская ва­лют­ная сис­те­ма).

В сентябре 1944 года план Г.М. Мортгентау был по­ло­жен в ос­но­ву ре­ше­ний по германскому во­про­су Второй Кве­бек­ской кон­фе­рен­ции (см. Кве­бек­ские кон­фе­рен­ции 1943-1944 годов; позд­нее де­за­вуи­ро­ван пра­ви­тель­ст­ва­ми США и Ве­ли­ко­бри­та­нии).

В 1945-1950 годы пре­зи­дент, в 1951-1953 годы почетный пре­зи­дент американской об­ще­ст­вен­ной бла­го­тво­рительной организации «Объ­е­ди­нён­ный еврейский при­зыв».

В 1950-1951 годы пре­зи­дент по­пе­чи­тель­ско­го со­ве­та Еврейского университета в Ие­ру­са­ли­ме, в 1951-1954 годы председатель Американской кор­по­ра­ции по фи­нан­си­ро­ва­нию и раз­ви­тию Государства Из­ра­иль.

Сочинения:

From diaries. Boston, 1959–1967. Vol. 1–3.