МОРГЕНТАУ ГЕНРИ МЛАДШИЙ
МОРГЕНТАУ ГЕНРИ МЛАДШИЙ - американский государственный и политический деятель.
Из семьи еврейских эмигрантов из Германии.
Отец Генри Младший Моргентау - известный юрист и предприниматель Генри Моргентау (1856-1946 годы), занимал в 1913-1916 годы должность посла США в Османской империи, в 1923 году председатель комиссии Лиги Наций по делам беженцев.
Г.М. Моргентау изучал сельское хозяйство в Корнеллском университете.
В период Первой мировой войны работал под руководством Г.К. Гувера в Министерстве сельского хозяйства.
Член Демократической партии США, друг Ф.Д. Рузвельта.
В 1922-1933 годы издатель сельско-хозяйственного журнала «American Agriculturalist».
В 1933 году председатель правительственной консультативной комиссии по сельскому хозяйству, председатель Федерального фермерского бюро, директор Администрации фермерского кредита, заместитель министра финансов.
Министр финансов (1 января 1934 год - 22 июля 1945 года). На этом посту для преодоления Великой депрессии и её последствий провёл девальвацию американского доллара на 21%, разработал в рамках «нового курса» план социального страхования. В 1938 году предложил Рузвельту приобрести Британскую и Французскую Гвиану для размещения беженцев из нацистской Германии. Убедил Рузвельта создать Администрацию по делам военных беженцев (22 января 1944 года; администрация оказала помощь почти 200 тыс. евреев).
Разработал так называемый план Г.М. Моргентау, предусматривавший расчленение (на северную и южную зоны), децентрализацию и демилитаризацию Германии. В июле 1944 года председательствовал на валютно-финансовой конференции Объединённых Наций в г. Бреттон- Вудс (США), по результатам которой была определена организация послевоенной мировой валютной системы (см. Бреттон-Вудская валютная система).
В сентябре 1944 года план Г.М. Мортгентау был положен в основу решений по германскому вопросу Второй Квебекской конференции (см. Квебекские конференции 1943-1944 годов; позднее дезавуирован правительствами США и Великобритании).
В 1945-1950 годы президент, в 1951-1953 годы почетный президент американской общественной благотворительной организации «Объединённый еврейский призыв».
В 1950-1951 годы президент попечительского совета Еврейского университета в Иерусалиме, в 1951-1954 годы председатель Американской корпорации по финансированию и развитию Государства Израиль.
Сочинения:
From diaries. Boston, 1959–1967. Vol. 1–3.