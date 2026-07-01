МОРГЕНТАУ ГАНС ИОАХИМ
МО́РГЕНТАУ ГАНС ИОАХИМ - американский политолог, один из основателей направления политического реализма в теории международных отношений.
В 1927 году окончил Мюнхенский университет, в 1929 году Франкфуртский университет. В 1932-1935 годы изучал публичное право в Высшем институте международного исследований в Женеве. В 1927 году допущен к адвокатской практике, в 1931-1933 годы работал в суде по трудовым спорам Франкфурта-на-Майне. В 1937 году эмигрировал в США, в 1943 году получил американское гражданство. В 1937-1939 годы преподавал в Бруклинском колледже, в 1939-1943 годы в Канзасском университете, в 1943-1971 годы в университете Чикаго, в 1968-1974 годы в Городском университете Нью-Йорка, с 1974 года в Новой школе социальных исследований (Нью-Йорк). В 1944-1961 годы возглавлял Центр по изучению американской внешней и военной политики в Чикаго. Неоднократно выступал в качестве внешнеполитического советника администрации США.
Главная тема работ Г.И. Моргентау (в т. ч. самой известной из них - «Politics among nations: the struggle for power and peace», 1948 год) - международная политика и международные отношения. Их основное содержание он видел в свойственной человеческой природе борьбе за мощь/власть (power), т. е. за способность одного субъекта (государства) контролировать поведение другого.
Государства для Г.И. Моргентау - это однородные политические организмы, руководствующиеся рациональной внешнеполитических стратегией и преследующие свои интересы, которые рассматриваются как объективная категория; осознание её политическими деятелями - необходимое условие успешной внешней политики. На процесс определения интереса влияет не только специфика международной среды, но и политической культура и установки руководства государства. Средством достижения национального интереса с помощью мирных политических средств Г.И. Моргентау считал дипломатию. Базовая цель дипломатии - обеспечение национальной безопасности, понимаемой как целостность государственных территории и институтов.
Г.И. Моргентау выделил 3 основные модели внешней политики государства: ориентированную на сохранение имеющейся власти (политика статус-кво); нацеленную на изменение сложившихся силовых отношений между государствами (империализм); политику демонстрации силы. Результат внешнеполитических действий государств - формирование особой конфигурации международных отношений, обозначаемой как баланс сил (равновесие потенциалов мощи). Поддержание баланса сил при отсутствии в международной политике органа верховной власти Г.И. Моргентау считал одним из главных способов сохранения мира и государственной независимости.
Работы Г.И. Моргентау оказали решающее влияние на развитие политического реализма как доминирующего направления в теории международных отношений в США в 1950-1960-х годы. К числу сторонников Г.И. Моргентау принадлежали многие амермканские государственные деятели и исследователи (Дж.Ф. Кеннан, Р. Страус-Хюпе, Ч. Йост, Дж. Болл, С. Браун и др.). В 1970-х годах ряд ключевых выводов и идей Г.И. Моргентау был пересмотрен в рамках т. н. неореализма или структурного реализма (К. Уолц).
В 1990-х - начало 2000-х годов с развитием т. н. неоклассического реализма (С. Ван Эвера, Р. Швеллер и др.) работы Г.И. Моргентау получают новую интерпретацию. При этом основное внимание уделяется не традиционным понятиям, которые связываются с именем Г.И. Моргентау (мощь/власть, национальный интерес), а таким направлениям его исследований, как роль идей и внутриполитических факторов во внешней политике государства.
Сочинения:
Scientific man versus power politics. Chi., 1946;
In defense of the national interest. N. Y., 1951;
Politics among nations: struggle for power and peace. N. Y., 1955. 7th ed. Maidenhead, 2005;
The purpose of American politics. N. Y., 1960;
Truth and power: essays of a decade, 1960–70. N. Y., 1970;
Международная политика // Антология мировой политической мысли. М., 1997. Т. 2;
Политические отношения между нациями: борьба за власть и мир // Теория международных отношений: хрестоматия. М., 2002.