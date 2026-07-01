МОРГЕНТАУ ГАНС ИОАХИМ

МО́РГЕНТАУ ГАНС ИОАХИМ - американский по­ли­то­лог, один из ос­но­ва­те­лей на­прав­ле­ния по­ли­тического реа­лиз­ма в тео­рии ме­ж­ду­народных от­но­ше­ний.

В 1927 году окон­чил Мюн­хен­ский университет , в 1929 году Франк­фурт­ский университет. В 1932-1935 годы изу­чал пуб­лич­ное пра­во в Выс­шем институте ме­ж­ду­народного ис­сле­до­ва­ний в Же­не­ве . В 1927 году до­пу­щен к ад­во­кат­ской прак­ти­ке, в 1931-1933 годы ра­бо­тал в су­де по тру­до­вым спо­рам Франк­фур­та-на-Май­не. В 1937 году эмиг­ри­ро­вал в США, в 1943 году по­лу­чил американское гра­ж­дан­ст­во. В 1937-1939 годы пре­по­да­вал в Брук­лин­ском кол­лед­же, в 1939-1943 годы в Кан­зас­ском университете, в 1943-1971 годы в университете Чи­ка­го, в 1968-1974 годы в Городском университете Нью-Йор­ка, с 1974 года в Но­вой шко­ле со­ци­аль­ных ис­сле­до­ва­ний (Нью-Йорк). В 1944-1961 годы воз­глав­лял Центр по изу­че­нию американской внеш­ней и во­енной по­ли­ти­ки в Чи­ка­го. Не­од­но­крат­но вы­сту­пал в ка­че­ст­ве внеш­не­по­ли­тического со­вет­ни­ка ад­ми­ни­ст­ра­ции США.

Главная те­ма ра­бот Г.И. Моргентау (в т. ч. са­мой из­вест­ной из них - «Politics among nations: the struggle for power and peace», 1948 год) - ме­ж­ду­народная по­ли­ти­ка и ме­ж­ду­народные от­но­ше­ния. Их основное со­дер­жа­ние он ви­дел в свой­ст­вен­ной че­ло­ве­че­ской при­ро­де борь­бе за мощь/власть (power), т. е. за спо­соб­ность од­но­го субъ­ек­та (го­су­дар­ст­ва) кон­тро­ли­ро­вать по­ве­де­ние дру­го­го.

Го­су­дар­ст­ва для Г.И. Моргентау - это од­но­род­ные по­ли­тические ор­га­низ­мы, ру­ко­во­дствую­щие­ся ра­цио­наль­ной внеш­не­по­ли­тических стра­те­ги­ей и пре­сле­дую­щие свои ин­те­ре­сы, ко­то­рые рас­смат­ри­ва­ют­ся как объ­ек­тив­ная ка­те­го­рия; осоз­на­ние её по­ли­тическими дея­те­ля­ми - не­об­хо­ди­мое ус­ло­вие ус­пеш­ной внеш­ней по­ли­ти­ки. На про­цесс оп­ре­де­ле­ния ин­те­ре­са влия­ет не толь­ко спе­ци­фи­ка ме­ж­ду­народной сре­ды, но и по­ли­тической куль­ту­ра и ус­та­нов­ки ру­ко­во­дства го­судар­ст­ва. Сред­ст­вом дос­ти­же­ния национального ин­те­ре­са с по­мо­щью мир­ных по­ли­тических средств Г.И. Моргентау счи­тал ди­пло­ма­тию. Ба­зо­вая цель ди­пло­ма­тии - обес­пе­че­ние национальной без­опас­но­сти, по­ни­мае­мой как це­ло­ст­ность государственных тер­ри­то­рии и ин­сти­ту­тов.

Г.И. Моргентау вы­де­лил 3 основные мо­де­ли внеш­ней по­ли­ти­ки го­су­дар­ст­ва: ори­ен­ти­ро­ван­ную на со­хра­не­ние имею­щей­ся вла­сти (по­ли­ти­ка ста­тус-кво); на­це­лен­ную на из­ме­не­ние сло­жив­ших­ся си­ло­вых от­но­ше­ний ме­ж­ду го­су­дар­ст­ва­ми (им­пе­риа­лизм); по­ли­ти­ку де­мон­ст­ра­ции си­лы. Ре­зуль­тат внеш­не­по­ли­тических дей­ст­вий го­су­дарств - фор­ми­ро­ва­ние осо­бой кон­фи­гу­ра­ции ме­ж­ду­народных от­но­ше­ний, обо­зна­чае­мой как ба­ланс сил (рав­но­ве­сие по­тен­циа­лов мо­щи). Под­дер­жа­ние ба­лан­са сил при от­сут­ст­вии в ме­ж­ду­народной по­ли­ти­ке ор­га­на вер­хов­ной вла­сти Г.И. Моргентау счи­тал од­ним из главных спо­со­бов со­хра­не­ния ми­ра и государственной не­за­ви­си­мо­сти.

Ра­бо­ты Г.И. Моргентау ока­за­ли ре­шаю­щее влия­ние на раз­ви­тие по­ли­тического реа­лиз­ма как до­ми­ни­рую­ще­го на­прав­ле­ния в тео­рии ме­ж­ду­народных от­но­ше­ний в США в 1950-1960-х годы. К чис­лу сто­рон­ни­ков Г.И. Моргентау при­над­ле­жа­ли многие амермканские государственные дея­те­ли и ис­сле­до­ва­те­ли ( Дж.Ф. Кен­нан , Р. Стра­ус-Хю­пе, Ч. Йост, Дж. Болл, С. Бра­ун и др.). В 1970-х годах ряд клю­че­вых вы­во­дов и идей Г.И. Моргентау был пе­ре­смот­рен в рам­ках т. н. нео­реа­лиз­ма или струк­тур­но­го реа­лиз­ма (К. Уолц).

В 1990-х - начало 2000-х годов с раз­ви­ти­ем т. н. нео­клас­си­че­ско­го реа­лиз­ма (С. Ван Эве­ра, Р. Швел­лер и др.) ра­бо­ты Г.И. Моргентау по­лу­ча­ют но­вую ин­тер­пре­та­цию. При этом основное вни­ма­ние уде­ля­ет­ся не тра­диционным по­ня­ти­ям, ко­то­рые свя­зы­ва­ют­ся с име­нем Г.И. Моргентау (мощь/власть, национальный ин­те­рес), а та­ким на­прав­ле­ни­ям его ис­сле­до­ва­ний, как роль идей и внут­ри­по­ли­тических фак­то­ров во внеш­ней по­ли­ти­ке го­су­дар­ст­ва.

Сочинения:

Scientific man versus power politics. Chi., 1946;

In defense of the national interest. N. Y., 1951;

Politics among nations: struggle for po­wer and peace. N. Y., 1955. 7th ed. Maidenhead, 2005;

The purpose of Am­e­rican politics. N. Y., 1960;

Truth and power: essays of a decade, 1960–70. N. Y., 1970;

Ме­ж­ду­на­род­ная по­ли­ти­ка // Ан­то­ло­гия ми­ро­вой по­ли­ти­че­ской мыс­ли. М., 1997. Т. 2;

По­ли­ти­че­ские от­но­ше­ния ме­ж­ду на­ция­ми: борь­ба за власть и мир // Тео­рия ме­ж­ду­на­род­ных от­но­ше­ний: хре­сто­ма­тия. М., 2002.