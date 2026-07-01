МОРГАНЫ

Морганы ( англ. Morgan) — династия финансистов и промышленников (США). Предки М. переехали из Уэльса в колонию Массачусетс в 1636. Джозеф (1780—1847) продал в 1817 ферму и занялся предпринимательством (страхование от пожаров) в Хартфорде (Коннектикут). Его сын Джуниус Спенсер (1813—1890) в 1836—1853 продавал текстиль, потом занимался банковским делом в США и Великобритании в партнерстве с Дж. Пибоди (1795—1869). В годы Гражданской войны в США 1861—1865 фирма Моргана и Пибоди представляла финансовые интересы правительства США в Лондоне. Сын Джуниуса Спенсера — Джон Пирпонт (1837—1913) с 1869 строил железные дороги (к началу XX в. один из крупнейших владельцев железных дорог в США), продолжал банковскую деятельность. В 1895, предоставив займы администрации США, помог преодолеть финансовый кризис. В 1899 осуществил конверсию мексиканского национального долга. В 1901 купил несколько сталелитейных корпораций, в том числе фирму Э. Карнеги , и основал «United States Steel Corporation» — первую в мире корпорацию с капиталом свыше 1 млрд долларов. Джон Пирпонт Младший (1867—1943) активно финансировал страны Антанты в годы Первой мировой войны 1914—1918 еще до вступления США в войну. Генри Стерджес (1900—1982) после принятия закона Гласса — Стиголла 1933, который разделил банковскую и инвестиционную деятельность, учредил в 1935 инвестиционную компанию «Morgan Stanley» (публичная с 1986). В 1942 «J. P. Morgan & Co.» стала публичной компанией, М. потеряли контроль над ней. В 2000 произошло слияние «J. P. Morgan & Co.» с банковской корпорацией «Chase Manhattan Corp.». «JPMorgan Chase & Co.» принадлежит к числу ведущих финансовых корпораций США.Художественные собрания М. хранятся в Нью-Йорке: в Метрополитен-музее и Библиотеке и музее Моргана (1924).

Художественные собрания М. хранятся в Нью-Йорке: в Метрополитен-музее и Библиотеке и музее Моргана (1924).

Лит. : Chernow R. The House of Morgan: an American Banking Dynasty and the Rise of Modern Finance. New York, 1990; Туз А. Крах. Как десятилетие финансовых кризисов изменило мир / Пер. с англ. М., 2020 [2018]. А. А. Исэров .