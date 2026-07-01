МОРГАН ЖАН ЖАК МАРИ ДЕ

МОРГАН ЖАН ЖАК МАРИ ДЕ - французский ар­хео­лог, гео­лог, эт­но­лог, ну­миз­мат, ис­то­рик. Брат ар­хео­ло­га Г. де Мор­га­на.

Окон­чил Выс­шую гор­ную шко­лу в Па­ри­же (1882 год).

Под влия­ни­ем от­ца, гео­ло­га Э. де Мор­га­на, за­ни­мал­ся ес­те­ст­во­зна­ни­ем, ар­хео­ло­ги­ей (в т. ч. рабо­тал с Г. де Мор­ти­лье).

Пред­при­нял на­учные по­езд­ки в Скан­ди­на­вию и ряд стран Центральной Ев­ро­пы (где ин­те­ре­со­вал­ся в основном гео­ло­ги­ей), Тур­цию, Ин­дию. В 1884-1885 годы в Ма­лайе про­во­дил ис­сле­до­ва­ния по гео­гра­фии, гео­ло­гии, эт­но­ло­гии, фи­зической ан­тро­по­ло­гии, язы­кам.

В 1886-1889 годы ра­бо­тал на Кав­ка­зе, на тер­ри­то­рии Российской им­пе­рии; за­ни­мал­ся эт­но­гра­фи­ей, изу­че­ни­ем мед­ных руд­ни­ков (Ж.Ж.М. де Морган счи­тал, что на Кав­ка­зе на­хо­дил­ся один из древ­ней­ших цен­тров ме­тал­лур­гии), рас­ко­пал сот­ни по­гре­бе­ний ран­не­го же­лез­но­го ве­ка в Ах­та­ле, Ала­вер­ди и др.

В 1889-1891 годы про­во­дил эт­но­гра­фические, диа­лек­то­ло­гические, ар­хео­ло­гические, гео­гра­фические, гео­ло­гические ис­сле­до­ва­ния в Ира­не, в т. ч. от­крыл ме­сто­ро­ж­де­ния неф­ти в За­гро­се, уточ­нил ряд карт, сде­лал сот­ни уни­каль­ных фо­то­гра­фий и т. д.

В 1892-1897 годы, бу­ду­чи ге­не­раль­ным ди­рек­то­ром Агент­ст­ва египетской древ­но­стей, за­ни­мал­ся ох­ра­ной и ка­та­ло­ги­зи­ро­ва­ни­ем па­мят­ни­ков, ос­но­вал (совместно с Дж. Бот­ти) Му­зей гре­ко-римских древ­но­стей в Алек­сан­д­рии.

Изу­чал па­мят­ни­ки в Мем­фи­се , Ги­зе и др., осо­бен­но важ­ны его ра­бо­ты на Дах­шу­ре (в том числе от­кры­тие «Дах­шур­ских кла­дов»), Сак­ка­ре, На­га­де, где Ж.Ж.М. де Морган на­чал рас­коп­ки до- и ран­не­ди­на­стических па­мят­ни­ков.

Впер­вые про­вёл на­учную экс­пе­ди­цию на Си­най­ском п-ове.

В 1897-1912 годы (в основном до 1907 года) воз­глав­лял ис­сле­до­ва­ния в Ира­не, где Фран­ция по­лу­чи­ла мо­но­поль­ное пра­во на ар­хео­ло­гические ра­бо­ты; вёл ши­ро­ко­мас­штаб­ные рас­коп­ки в Су­зах, от­крыл там ко­декс Хам­му­ра­пи, сте­лу На­рам-Су­эна и др., за­ло­жил ос­но­ву пе­рио­ди­за­ции древ­ней ис­то­рии ре­гио­на; ис­сле­до­вал па­мят­ни­ки Эла­ма, Пер­се­поль, доль­ме­ны к се­ве­ру от Те­ге­ра­на; эс­там­пи­ро­вал над­пи­си, ба­рель­е­фы и т. д.

В вы­пус­ках «M ́emoires de la Déléga­tion archéoloaique en Perse» (P., 1900-1912 годы) под редакцией Ж.Ж.М. де Моргана, кро­ме ар­хео­ло­ги­че­ских, бы­ли опуб­ли­ко­ва­ны тру­ды по гео­ло­гии, гео­гра­фии, язы­кам и диа­лек­там Северного Ира­на и др.

В 1907 году по ма­те­риалам ис­сле­до­ва­ний в Ту­ни­се вы­де­лил кап­сий­скую куль­ту­ру. Ж.Ж.М. де Морган - ав­тор ря­да об­щих ра­бот по ис­то­рии, ар­хео­ло­гии, эт­но­гра­фии.

Тру­ды Ж.Ж.М. де Моргана по ну­миз­ма­ти­ке со­ста­ви­ли несколько то­мов се­рии «Manuel de Nu­mismatique Orientale».

Во вре­мя Первой мировой войны ак­тив­но вы­сту­пал с об­ли­че­ни­ем ге­но­ци­да ар­мян в Тур­ции.

Ко­ман­дор ор­де­на По­чёт­но­го ле­гио­на (1906 год).

В Лув­ре есть «зал Ж.Ж.М. де Моргана», где экс­по­ни­ру­ет­ся часть на­хо­док из Ира­на.

Сочинения:

Mission scientifique au Caucase. P., 1889. Vol. 1–2;

Catalogue des monuments et in­scriptions de l’Égypte antiqu. P., 1895–1909. Vol. 1–3;

Recherches sur les origines de l’ ́Egypte. P., 1896–1897. Vol. 1–2;

Histoire du peuple arménien depuis les temps les plus re­culés de ses annales jusqu’а̀ nos jours. P., 1919;

L’Hu­manité préhistorique. P., 1921. P., 2007;

La pré­histoire orientale. P., 1925–1927. Vol. 1–3;

M ́emoires / Publi ́es par A. Jaunay. P., 1997;

До­исто­ри­че­ское че­ло­ве­че­ст­во. 2-е изд. М., 2009.