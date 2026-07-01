МОРГАН ЖАН ЖАК МАРИ ДЕ
МОРГАН ЖАН ЖАК МАРИ ДЕ - французский археолог, геолог, этнолог, нумизмат, историк. Брат археолога Г. де Моргана.
Окончил Высшую горную школу в Париже (1882 год).
Под влиянием отца, геолога Э. де Моргана, занимался естествознанием, археологией (в т. ч. работал с Г. де Мортилье).
Предпринял научные поездки в Скандинавию и ряд стран Центральной Европы (где интересовался в основном геологией), Турцию, Индию. В 1884-1885 годы в Малайе проводил исследования по географии, геологии, этнологии, физической антропологии, языкам.
В 1886-1889 годы работал на Кавказе, на территории Российской империи; занимался этнографией, изучением медных рудников (Ж.Ж.М. де Морган считал, что на Кавказе находился один из древнейших центров металлургии), раскопал сотни погребений раннего железного века в Ахтале, Алаверди и др.
В 1889-1891 годы проводил этнографические, диалектологические, археологические, географические, геологические исследования в Иране, в т. ч. открыл месторождения нефти в Загросе, уточнил ряд карт, сделал сотни уникальных фотографий и т. д.
В 1892-1897 годы, будучи генеральным директором Агентства египетской древностей, занимался охраной и каталогизированием памятников, основал (совместно с Дж. Ботти) Музей греко-римских древностей в Александрии.
Изучал памятники в Мемфисе, Гизе и др., особенно важны его работы на Дахшуре (в том числе открытие «Дахшурских кладов»), Саккаре, Нагаде, где Ж.Ж.М. де Морган начал раскопки до- и раннединастических памятников.
Впервые провёл научную экспедицию на Синайском п-ове.
В 1897-1912 годы (в основном до 1907 года) возглавлял исследования в Иране, где Франция получила монопольное право на археологические работы; вёл широкомасштабные раскопки в Сузах, открыл там кодекс Хаммурапи, стелу Нарам-Суэна и др., заложил основу периодизации древней истории региона; исследовал памятники Элама, Персеполь, дольмены к северу от Тегерана; эстампировал надписи, барельефы и т. д.
В выпусках «M ́emoires de la Délégation archéoloaique en Perse» (P., 1900-1912 годы) под редакцией Ж.Ж.М. де Моргана, кроме археологических, были опубликованы труды по геологии, географии, языкам и диалектам Северного Ирана и др.
В 1907 году по материалам исследований в Тунисе выделил капсийскую культуру. Ж.Ж.М. де Морган - автор ряда общих работ по истории, археологии, этнографии.
Труды Ж.Ж.М. де Моргана по нумизматике составили несколько томов серии «Manuel de Numismatique Orientale».
Во время Первой мировой войны активно выступал с обличением геноцида армян в Турции.
Командор ордена Почётного легиона (1906 год).
В Лувре есть «зал Ж.Ж.М. де Моргана», где экспонируется часть находок из Ирана.
Сочинения:
Mission scientifique au Caucase. P., 1889. Vol. 1–2;
Catalogue des monuments et inscriptions de l’Égypte antiqu. P., 1895–1909. Vol. 1–3;
Recherches sur les origines de l’ ́Egypte. P., 1896–1897. Vol. 1–2;
Histoire du peuple arménien depuis les temps les plus reculés de ses annales jusqu’а̀ nos jours. P., 1919;
L’Humanité préhistorique. P., 1921. P., 2007;
La préhistoire orientale. P., 1925–1927. Vol. 1–3;
M ́emoires / Publi ́es par A. Jaunay. P., 1997;
Доисторическое человечество. 2-е изд. М., 2009.