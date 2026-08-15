МОРГАН ГЕНРИ
МОРГАН ГЕНРИ - английский мореплаватель, пират и капер.
Предположительно из семьи зажиточного земледельца.
Бросив школу, отправился в Вест-Индию.
По одной из версий, принял участие в захвате Ямайки англичанами (1655 год; см. Англо-испанские войны XVI-XVIII веков ), по другой - несколько лет провёл в рабстве на о. Барбадос.
После реставрации Стюартов (1660 год), пользуясь негласной поддержкой губернатора Ямайки, возглавлял многочисленные экспедиции с целью грабежа испанских владений в Карибском бассейне.
Зарекомендовал себя искусным военачальником, отличался крайней жестокостью и коварством. Генри Морган приписывается авторство так называемого Пиратского кодекса.
Около 1663 года участвовал в походах в Гондурас, Гранаду, 1665 году - к островам Санта-Каталина и Сан-Андрес и Провиденсия, а также в колонизации о. Провиденсия, захваченного у испанцев.
В 1668 году Г. Морган разграбил Пуэрто-Принсипе (ныне г. Камагуэй) на о. Куба, захватил испанский торговый пост Портобело, в 1669 году разорил г. Маракайбо. Весной 1669 года во главе флотилии из 11 кораблей предпринял неудачную экспедицию к Картахене.
В 1670 году стал командующим флотом Ямайки.
В 1671 году со своим отрядом пересёк Панамский перешеек, разграбил и разрушил г. Панама.
Рейды Г. Моргана, нарушавшие мирные договорённости между Англией и Испанией, послужили поводом для его ареста и препровождения в Лондон (1672 год).
Однако в 1674 году Карл II помиловал Г. Моргана и возвёл его в рыцарское достоинство, а в 1675 году вице-губернатором Ямайки, где Г. Морган начал борьбу с пиратством
. В 1681 году отстранён от должности, а в 1688 году лишился места в совете Ямайки.
Причины смерти Г. Морнага остаются невыясненными. Предполагают, что он скончался от туберкулёза, сифилиса или цирроза печени.
В течение нескольких веков кладоискатели безрезультатно ищут сокровища Г. Морнана, которые, как считается, он спрятал на одном из островов Карибского моря.
Образ Г. Моргана нашёл широкое отражение в английской и американской музыке, литературе (Дж. Стейнбнек, Р. Сабатини, Дж. Тей и др.) и кинематографе.