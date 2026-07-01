МОРФЕЙ (др.-греч. Μορφεύς, лат. Morpheus)

В древнегреческой мифологии божество сновидений.

Морфей – сын бога сна Гипноса (Ov. Met., XI, 633), его матерью считалась богиня ночи Никта (другие варианты – Аглая, одна из трех харит , дочь Зевса и Эвриномы).

Морфей являлся людям в сновидениях в самых разных образах (др.-греч. μορφή «вид», «форма»). Овидий, описывая обиталище Гипноса – пещеру в Киммерийской земле – рассказывает, что Морфей подражал только образам людей, в то время как его братья Фобетор (которого называли еще Икелом) и Фантас подражали соответственно животным и явлениям природы (Ov. Met., XI, 633-649).

По-видимому, образ Морфея появляется в античной литературе довольно поздно, возможно, это изобретение времени александрийских грамматиков. У позднеантичных и средневековых авторов имя Морфея используется в общем смысле для обозначения бога сновидений или просто как синоним сна.

Морфей изображался в основном крылатым юношей. От имени Морфея происходит название снотворного вещества морфия.

Иллюстрация :

Морфей и Ирида. Картина П.-Н. Герена. 1811.Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж.

Автор статьи: О.В. Кулишова