МОРЕТТО ДА БРЕШИА
МОРЕТТО ДА БРЕШИА (настоящие имя и фамилия - Алессандро Бонвичино) - итальянский живописец.
Происходил из семьи художников; очевидно, начатки художественного образования получил дома.
Крупнейший, наряду с Дж. Романино и Дж. Савольдо, представитель брешианской школы.
В его индивидуальной манере органически соединились веризм ломбардской школы и венецианская традиция колористического богатства и мягкой светотеневой моделировки, что ярко проявилось в портретах Б. да Моретто.
Он принимал участие в местных контрреформационных движениях, стал одним из наиболее ярких выразителей новых религиозных идеалов своего времени. Выработал простые, понятные и часто трогательные способы изображения религиозных сюжетов.
Ранние работы Б. да Моретто отражают влияние местного мастера Ф. Феррамолы (створки органа с изображением святых Фаустина и Джовитты, 1516 год, церковь Санта-Мария-ин-Вальвендра, Ловере), а также Дж. Романино (алтарная картина «Св. Рох с предстоящими святыми», Пинакотека Тозио Мартиненго, Брешиа), Тициана и В. Фоппы.
В 1520-е годы Б. да Моррето работал над украшением Капеллы дель-Сакраменто в церкви Сан-Джованни-Эванджелиста в Брешии, для которой выполнил монументальные полотна «Тайная вечеря», «Пророк Илия и ангел», «Сбор манны», «Евангелист Лука», «Евангелист Марк» и серию «Пророки».
В творчестве Б. да Моретто проявились также влияния живописи Центральной Италии; из-за обилия классицизирующих черт художника называли «брешианским Рафаэлем».
С конца 1530-х годов Б. да Моретто всё реже обращается к нарративным композициям, предпочитая им статичные решения, основанные на строгой симметрии и иерархии элементов: алтарные картины «Христос с орудиями страстей» (церковь Санти-Косма-э-Дамиано, Марментино), «Христос с орудиями страстей, Евхаристией и святыми Варфоломеем и Рохом» (церковь Сан-Бартоломео, Кастенедоло) и др.
С конца 1540-х годов качество работ, вышедших из мастерской Б. да Моретто, снижается, что связано со всё бо́льшим участием его учеников (самый крупный среди них - Дж. Б. Морони) в их исполнении.