МОРЕТТО ДА БРЕШИА

МОРЕТТО ДА БРЕШИА (настоящие имя и фамилия - Алес­сан­д­ро Бон­ви­чи­но) - итальянский жи­во­пи­сец.

Про­ис­хо­дил из се­мьи ху­дож­ни­ков; оче­вид­но, на­чат­ки ху­дожественного об­разо­ва­ния по­лу­чил до­ма.

Круп­ней­ший, на­ря­ду с Дж. Ро­ма­ни­но и Дж. Са­воль­до, пред­ста­ви­тель бре­ши­ан­ской шко­лы.

В его ин­ди­ви­ду­аль­ной ма­не­ре ор­га­ни­чески со­еди­ни­лись ве­ризм лом­бард­ской шко­лы и ве­не­ци­ан­ская тра­ди­ция ко­ло­ри­стического бо­гат­ст­ва и мяг­кой све­то­те­не­вой мо­де­ли­ров­ки, что ярко проявилось в порт­ретах Б. да Моретто.

Он при­ни­мал уча­стие в ме­ст­ных контр­ре­фор­мационных дви­же­ни­ях, стал од­ним из наи­бо­лее яр­ких вы­ра­зи­те­лей но­вых ре­лигиозных идеа­лов сво­его вре­ме­ни. Вы­ра­бо­тал про­стые, по­нят­ные и час­то тро­га­тель­ные спо­со­бы изо­бра­же­ния ре­лигиозных сю­же­тов.

Ран­ние ра­бо­ты Б. да Моретто от­ра­жа­ют влия­ние ме­ст­но­го мас­те­ра Ф. Фер­ра­мо­лы (створ­ки ор­га­на с изо­бра­же­ни­ем свя­тых Фау­сти­на и Джо­вит­ты, 1516 год, церковь Сан­та-Ма­рия-ин-Валь­вен­д­ра, Ло­ве­ре), а так­же Дж. Ро­ма­ни­но (ал­тар­ная кар­ти­на «Св. Рох с пред­стоя­щи­ми свя­ты­ми», Пи­на­ко­те­ка То­зио Мар­ти­нен­го, Бре­шиа), Ти­циа­на и В. Фоп­пы.

В 1520-е годы Б. да Моррето ра­бо­тал над ук­ра­ше­ни­ем Ка­пел­лы дель-Са­кра­мен­то в церкви Сан-Джо­ван­ни-Эванд­же­ли­ста в Бре­шии, для ко­то­рой вы­пол­нил мо­ну­мен­таль­ные по­лот­на «Тай­ная ве­че­ря», «Про­рок Илия и ан­гел», «Сбор ман­ны», «Еван­ге­лист Лу­ка», «Еван­ге­лист Марк» и се­рию «Про­ро­ки».

В твор­че­ст­ве Б. да Моретто про­яви­лись так­же влия­ния жи­во­пи­си Центральной Ита­лии; из-за оби­лия клас­си­ци­зи­рую­щих черт ху­дож­ни­ка на­зы­вали «бре­ши­ан­ским Ра­фа­элем».

С конца 1530-х годов Б. да Моретто всё ре­же об­ра­ща­ет­ся к нар­ра­тив­ным ком­по­зи­ци­ям, пред­по­чи­тая им ста­тич­ные ре­ше­ния, ос­но­ван­ные на стро­гой сим­мет­рии и ие­рар­хии эле­мен­тов: ал­тар­ные кар­ти­ны «Хри­стос с ору­дия­ми стра­стей» (церковь Сан­ти-Кос­ма-э-Да­миа­но, Мар­мен­ти­но), «Хри­стос с ору­дия­ми стра­стей, Ев­ха­ри­сти­ей и свя­ты­ми Вар­фо­ло­ме­ем и Ро­хом» (церковь Сан-Бар­то­ло­мео, Кас­те­не­до­ло) и др.

С конца 1540-х годов ка­че­ст­во ра­бот, вы­шед­ших из мас­тер­ской Б. да Моретто, сни­жа­ет­ся, что свя­за­но со всё бо́ль­шим уча­сти­ем его уче­ни­ков (са­мый круп­ный сре­ди них - Дж. Б. Мо­ро­ни ) в их ис­пол­не­нии.