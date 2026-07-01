МОРЕНО ЯКОБ ЛЕВИ
МОРЕНО ЯКОБ ЛЕВИ - американский психиатр и социальный психолог, основатель психодрамы.
Родился в семье сефардских евреев, переехавшей в Вену в 1895 году.
В 1909-1917 годы изучал философию и медицину в Венском университете, слушал лекции З. Фрейда, с которым впоследствии полемизировал, подчёркивая роль «высших» мотивов (прежде всего «спонтанности» и креативности) в развитии личности.
Работая в Вене психотерапевтом в приюте для бедняков (1909-1914 годы), с проститутками (1913-1914 годы), в австрийском лагере беженцев во время войны (1915-1917 годы) и др., Я.Л. Морено стал пионером групповой психотерапии.
Создал несколько экспериментальных «терапевтических» театров, применяя в психотерапии методы, связанные с драматизацией и разыгрыванием по ролям проблемных ситуаций, позднее названные им психодрамой.
В 1925 году эмигрировал в США.
Основатель (1936 год) и главный врач (до 1968 года) клиники в Биконе (ныне санаторий Морено). Основал Институт социометрии и психодрамы (1940 год; ныне Институт Морено).
Профессор Нью-Йоркского университета (1951-1966 годы).
Разрабатывая социометрию - теорию межличностных отношений в группе и методы их исследования, Я.Л. Морено создал широко применяемую в психологии методику анализа неформальной структуры взаимоотношений (симпатий и антипатий) в малой группе социальной; графическое изображение социометрического теста (социограмма) даёт наглядное представление об отношениях в группе. Если внешняя, формальная структура группы не соответствует внутренней, то, по Я.Л. Морено, возникают личностные проблемы, неврозы и социальные конфликты.
Отводя ведущую роль в социальной жизни межличностным отношениям, Я.Л. Морено считал, что возникающие в группах конфликты могут быть разрешены путём перестановки людей в соответствии с их эмоциональными предпочтениями, в т. ч. с помощью разработанного им метода социодрамы, сходного с психодрамой.
Я.Л. Морено оказал влияние практически на все направления психотерапии, на теорию ролей социальных, концепции диалога и др.
Сочинения:
Who shall survive? A new approach to the problem of human interrelations. Wash., 1934;
The words of the father. N. Y., 1941;
Sociometry and the cultural order. N. Y., 1943;
Group psychotherapy a symposium. [Beacon; N. Y.], 1945;
Preludes to my autobiography. Beacon, 1955;
Sociometry and the science of man. N. Y., 1956;
First book on group psychotherapy. 3rd ed. N. Y., 1957;
Psychodrama. Beacon, 1959–1969. Vol. 1–3;
Sociometry reader. Glencoe, 1960;
The psychodrama of S. Freud. N. Y., 1967;
The autobiography // Journal of group psychotherapy, psychodrama and sociometry. 1989. Vol. 42. № 1;
Театр спонтанности. Красноярск, 1993;
Социометрия: экспериментальный метод и наука об обществе. М., 2004;
Психодрама. 2-е изд. М., 2008.