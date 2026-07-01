МОРЕНО ЯКОБ ЛЕВИ

МОРЕНО ЯКОБ ЛЕВИ - американский пси­хи­атр и со­ци­аль­ный пси­хо­лог, ос­но­ва­тель пси­ход­ра­мы.

Ро­дил­ся в се­мье се­фард­ских ев­ре­ев , пе­ре­ехав­шей в Ве­ну в 1895 году.

В 1909-1917 годы изу­чал фи­ло­со­фию и ме­ди­ци­ну в Вен­ском университете, слу­шал лек­ции З. Фрей­да, с ко­то­рым впо­след­ст­вии по­ле­ми­зи­ро­вал, под­чёр­ки­вая роль «выс­ших» мо­ти­вов (пре­ж­де все­го «спон­тан­но­сти» и креа­тив­но­сти) в раз­ви­тии лич­но­сти .

Ра­бо­тая в Ве­не пси­хо­те­ра­пев­том в при­юте для бед­ня­ков (1909-1914 годы), с про­сти­тут­ка­ми (1913-1914 годы), в австрийском ла­ге­ре бе­жен­цев во вре­мя вой­ны (1915-1917 годы) и др., Я.Л. Морено стал пио­не­ром груп­по­вой пси­хо­те­ра­пии.

Соз­дал несколько экс­пе­риментальных «те­ра­пев­ти­че­ских» те­ат­ров, при­ме­няя в пси­хо­те­ра­пии ме­то­ды, свя­зан­ные с дра­ма­ти­за­ци­ей и ра­зыг­ры­ва­ни­ем по ро­лям про­блем­ных си­туа­ций, позд­нее на­зван­ные им пси­ход­ра­мой.

В 1925 году эмиг­ри­ро­вал в США .

Ос­но­ва­тель (1936 год) и главный врач (до 1968 года) кли­ни­ки в Би­ко­не (ны­не са­на­то­рий Мо­ре­но). Ос­но­вал Институт со­цио­мет­рии и пси­ход­ра­мы (1940 год; ны­не Институт Мо­ре­но).

Профессор Нью-Йорк­ско­го университета (1951-1966 годы).

Раз­ра­ба­ты­вая со­цио­мет­рию - тео­рию меж­лич­но­ст­ных от­но­ше­ний в груп­пе и ме­то­ды их ис­сле­до­ва­ния, Я.Л. Морено соз­дал ши­ро­ко при­ме­няе­мую в пси­хо­ло­гии ме­то­ди­ку ана­ли­за не­фор­маль­ной струк­ту­ры взаи­мо­от­но­ше­ний (сим­па­тий и ан­ти­па­тий) в ма­лой груп­пе со­ци­аль­ной; гра­фическое изо­бра­же­ние со­цио­мет­рического тес­та (со­цио­грам­ма) да­ёт на­гляд­ное пред­став­ле­ние об от­но­ше­ни­ях в груп­пе. Ес­ли внеш­няя, фор­маль­ная струк­ту­ра груп­пы не со­от­вет­ст­ву­ет внут­рен­ней, то, по Я.Л. Морено, воз­ника­ют лич­но­ст­ные про­бле­мы, нев­ро­зы и со­ци­аль­ные кон­флик­ты.

От­во­дя ве­ду­щую роль в со­ци­аль­ной жиз­ни меж­лич­но­ст­ным от­но­ше­ни­ям, Я.Л. Морено счи­тал, что воз­ни­каю­щие в груп­пах кон­флик­ты мо­гут быть раз­ре­ше­ны пу­тём пе­ре­ста­нов­ки лю­дей в со­от­вет­ст­вии с их эмо­цио­наль­ны­ми пред­поч­те­ния­ми, в т. ч. с по­мо­щью раз­ра­бо­тан­но­го им ме­то­да со­ци­од­ра­мы, сход­но­го с пси­ход­ра­мой.

Я.Л. Морено ока­зал влия­ние прак­ти­че­ски на все на­прав­ле­ния пси­хо­те­ра­пии, на тео­рию ро­лей со­ци­аль­ных, кон­цеп­ции диа­ло­га и др.

Сочинения:

Who shall survive? A new approach to the problem of human interrelations. Wash., 1934;

The words of the father. N. Y., 1941;

So­ciometry and the cultural order. N. Y., 1943;

Group psychotherapy a symposium. [Beacon; N. Y.], 1945;

Preludes to my autobiography. Bea­con, 1955;

Sociometry and the science of man. N. Y., 1956;

First book on group psychotherapy. 3rd ed. N. Y., 1957;

Psychodrama. Bea­con, 1959–1969. Vol. 1–3;

Sociometry reader. Glencoe, 1960;

The psychodrama of S. Freud. N. Y., 1967;

The autobiography // Journal of group psychotherapy, psychodrama and socio­me­try. 1989. Vol. 42. № 1;

Те­атр спон­тан­но­сти. Крас­но­ярск, 1993;

Со­цио­мет­рия: экс­пе­ри­мен­таль­ный ме­тод и нау­ка об об­ще­ст­ве. М., 2004;

Пси­ход­ра­ма. 2-е изд. М., 2008.