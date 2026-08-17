МОРЕНО МАРИАНО
МОРЕНО МАРИАНО - аргентинский государственный и политический деятель, один из руководителей борьбы за независимость испанских колоний в Латинской Америке.
Из семьи чиновника колониального казначейства.
Окончил факультет права университета в г. Чукисака (ныне г. Сукре, Боливия).
С 1805 года занимался юридической практикой в Буэнос-Айресе.
В 1809 году написал трактат «Меморандум земледельцев и скотоводов», в котором доказывал необходимость отмены торговой монополии Испании.
После победы Майской революции 1810 года в Буэнос-Айресе (см. Война за независимость в Латинской Америке) назначен секретарём Патриотической хунты - первого аргентинского правительства. Возглавил радикальное крыло патриотов, выступал за создание централизованного государства на территории вице-королевства Рио-де-ла-Плата, за проведение либеральных преобразований. Связывал существование демократического государства с просвещением и развитием народного образования.
В 1810 году основал газету Патриотической хунты - «Gazeta de Buenos Ayres» (выходила до 1821 года); издал трактат Ж.Ж. Руссо «Об общественном договоре», открыл Публичную библиотеку и математическую школу.
В интересах экономического развития страны предлагал национализировать золотые и серебряные рудники, ограничить крупное землевладение и защитить права земледельцев.
Под давлением умеренных членов хунты в декабре 1810 года М. Морено вышел из её состава.
В январе 1811 года направлен с дипломатической миссией в Бразилию и Великобританию.
Умер в пути.
Сочинения:
Plan de operaciones en marcha. B. Aires, 2010.