МОРЕНО МАРИАНО

МОРЕНО МАРИАНО - аргентинский государственный и по­ли­тический дея­тель, один из ру­ко­во­ди­те­лей борь­бы за не­за­ви­си­мость испанских ко­ло­ний в Латинской Аме­ри­ке .

Из се­мьи чи­нов­ни­ка ко­ло­ни­аль­но­го ка­зна­чей­ст­ва.

Окон­чил факультет пра­ва университета в г. Чу­ки­са­ка (ны­не г. Сук­ре, Бо­ли­вия).

С 1805 года за­ни­мал­ся юри­дической прак­ти­кой в Бу­энос-Ай­ре­се.

В 1809 году на­пи­сал трак­тат «Ме­мо­ран­дум зем­ле­дель­цев и ско­то­во­дов», в ко­то­ром до­ка­зы­вал не­об­хо­ди­мость от­ме­ны тор­го­вой мо­но­по­лии Ис­па­нии.

По­сле по­бе­ды Май­ской ре­во­лю­ции 1810 года в Бу­энос-Ай­ре­се (см. Вой­на за не­за­ви­си­мость в Ла­тин­ской Аме­ри­ке) на­зна­чен сек­ре­та­рём Пат­рио­тической хун­ты - пер­во­го ар­гентинского пра­ви­тель­ст­ва. Воз­гла­вил ра­ди­каль­ное кры­ло пат­рио­тов, вы­сту­пал за соз­да­ние цен­тра­ли­зо­ван­но­го го­су­дар­ст­ва на тер­ри­то­рии ви­це-ко­ро­лев­ст­ва Рио-де-ла-Пла­та, за про­ве­де­ние ли­бе­раль­ных пре­об­ра­зо­ва­ний. Свя­зы­вал су­ще­ст­во­ва­ние де­мо­кра­тического го­су­дар­ст­ва с про­све­ще­ни­ем и раз­ви­ти­ем народного об­ра­зо­ва­ния.

В 1810 году ос­но­вал газету Пат­рио­тической хун­ты - «Gazeta de Buenos Ayres» (вы­хо­ди­ла до 1821 года); из­дал трак­тат Ж.Ж. Рус­со «Об об­ще­ст­вен­ном до­го­во­ре», от­крыл Пуб­лич­ную библиотеку и ма­те­ма­тическую шко­лу.

В ин­те­ре­сах эко­но­мического раз­ви­тия стра­ны пред­ла­гал на­цио­на­ли­зи­ро­вать зо­ло­тые и се­реб­ря­ные руд­ни­ки, ог­ра­ни­чить круп­ное зем­ле­вла­де­ние и за­щи­тить пра­ва зем­ле­дель­цев.

Под дав­ле­ни­ем уме­рен­ных чле­нов хун­ты в декабре 1810 года М. Морено вы­шел из её со­ста­ва.

В январе 1811 года на­прав­лен с ди­пло­ма­тической мис­си­ей в Бра­зи­лию и Ве­ли­ко­бри­та­нию.

Умер в пу­ти.

Сочинения:

Plan de operaciones en marcha. B. Aires, 2010.