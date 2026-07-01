МОРЕН ЭДГАР

МОРЕ́Н ЭДГА́Р (настоящая фамилия - На­ум, Na­houm) - французский фи­ло­соф и со­цио­лог.

Вы­хо­дец из се­мьи мел­ко­го тор­гов­ца-се­фар­да, им­миг­ри­ро­вав­ше­го во Фран­цию из г. Са­ло­ни­ки пе­ред Первой ми­ро­вой вой­ной. Учил­ся в Сор­бон­не (1939-1940 годы).

Уча­ст­во­вал во французском Дви­же­нии Со­про­тив­ле­ния, с 1941 года член Французской ком­пар­тии, ис­клю­чён в 1951 году за ан­ти­ста­ли­ни­ст­ские вы­ска­зы­ва­ния.

С 1950 года ра­бо­тал в Национальном цен­тре на­учных ис­сле­до­ва­ний (Па­риж).

Вме­сте с Ж. Фрид­ма­ном и Р. Бар­том ос­но­вал Центр ис­сле­до­ва­ний мас­со­вых ком­му­ни­ка­ций.

Ос­но­ва­тель и ре­дак­тор жур­на­лов «Ком­му­ни­ка­ции» и «Ар­гу­мен­ты».

В 1960-х годы пре­по­да­вал в уни­вер­си­те­тах Латинской Аме­ри­ки, соз­да­тель Университета Э. Мо­ре­на в Мек­си­ке.

Ав­тор около 50 книг, по­свя­щён­ных про­бле­мам тео­рии по­зна­ния, ан­тро­по­ло­гии , со­цио­ло­гии куль­ту­ры и мас­со­вых ком­му­ни­ка­ций, эко­ло­гии, со­ци­аль­ных и по­ли­тических про­блем со­вре­мен­но­сти и др., пе­ре­ве­дён­ных на многие язы­ки.

Ис­пы­тал влия­ние идей Дж. фон Ней­ма­на и И.Р. При­го­жи­на, в сво­ей про­грам­ме «ком­плекс­но­го» транс­дис­ци­п­ли­нар­но­го ис­сле­до­ва­ния ис­хо­дит из прин­ци­пов си­нер­ге­ти­ки, ак­цен­ти­руя не­ли­ней­ный ха­рак­тер раз­ви­тия, фак­то­ры са­мо­ор­га­ни­за­ции и рис­ка при ана­ли­зе при­род­ных и со­ци­аль­ных сис­тем.

В про­ве­дён­ных им эм­пи­рических ис­сле­до­ва­ни­ях ис­поль­зо­вал ме­тод эт­но­гра­фического на­блю­де­ния («Ком­му­на во Фран­ции. Ме­та­мор­фо­зы Пло­де­ме» - «Commune en France. La métamor­phose de Plodémet», 1967 год; «Слу­хи в Ор­леа­не» - «La rumeur d’Orléans», 1969 год).

В гл.авном тру­де «Ме­тод» («La m ́ethode», тома 1-6) рас­смат­ри­ва­ют­ся фи­лоские про­бле­мы ес­те­ст­во­зна­ния (том 1: «При­ро­да при­ро­ды», 1977 год, русский перевод 2005 год; том 2: «Жизнь жиз­ни», 1980 год), эпи­сте­мо­ло­гии с ан­тро­по­ло­гической точ­ки зре­ния (том 3: «По­зна­ние по­зна­ния», 1986 год), «ком­плекс­ной» ме­то­до­ло­гии , за­вер­шаю­щей­ся его «па­ра­диг­ма­то­ло­ги­ей» (том 4: «Идеи», 1991 год), че­ло­ве­че­ской иден­тич­но­сти (том 5: «Че­ло­веч­ность че­ло­ве­че­ст­ва», 2001 год), эти­ки (том 6: «Эти­ка», 2004 год).

Кри­тик тех­нических ци­ви­ли­за­ции, Э. Морен ви­дит в ха­рак­тер­ных для боль­шин­ст­ва на­прав­ле­ний современной ду­хов­ной куль­ту­ры «по­ис­ках ут­ра­чен­но­го до­ин­ду­ст­ри­аль­но­го вре­ме­ни» вы­ра­же­ние не­ис­ко­ре­ни­мой по­треб­но­сти в «ви­таль­ном» ми­ре, аде­к­ват­ном при­ро­де че­ло­ве­ка (этой «ут­ра­чен­ной па­ра­диг­ме» современных со­ци­аль­ных на­ук). От­сю­да «ком­пен­са­тор­ный» ха­рак­тер мас­со­вой куль­ту­ры, пред­ла­гаю­щей сим­во­лическое удов­ле­тво­ре­ние по­дав­ляе­мых че­ло­ве­че­ских им­пуль­сов.

Сочинения:

L’homme et la mort. P., 1951;

Le cinéma ou L’homme imaginaire. P., 1956;

Les stars. P., 1957;

Le paradigme perdu: la nature hu­maine. P., 1973;

Pour sortir du XXe siècle. P., 1981;

Introduction а̀ la pensée complexe. P., 1990;

Sociologie. 2 éd. P., 1994;

О при­ро­де СССР: То­та­ли­тар­ный ком­плекс и но­вая им­пе­рия. М., 1995;

Les sept savoirs nécessaires а̀ l’édu­cation du futur. P., 2000;

Pour une politique de civilisation. P., 2002;

Où va le monde? P., 2007;

Ma gauche. P., 2010;

Pour et contre Marx. P., 2010.