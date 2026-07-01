МОРЕН ЭДГАР
МОРЕ́Н ЭДГА́Р (настоящая фамилия - Наум, Nahoum) - французский философ и социолог.
Выходец из семьи мелкого торговца-сефарда, иммигрировавшего во Францию из г. Салоники перед Первой мировой войной. Учился в Сорбонне (1939-1940 годы).
Участвовал во французском Движении Сопротивления, с 1941 года член Французской компартии, исключён в 1951 году за антисталинистские высказывания.
С 1950 года работал в Национальном центре научных исследований (Париж).
Вместе с Ж. Фридманом и Р. Бартом основал Центр исследований массовых коммуникаций.
Основатель и редактор журналов «Коммуникации» и «Аргументы».
В 1960-х годы преподавал в университетах Латинской Америки, создатель Университета Э. Морена в Мексике.
Автор около 50 книг, посвящённых проблемам теории познания, антропологии, социологии культуры и массовых коммуникаций, экологии, социальных и политических проблем современности и др., переведённых на многие языки.
Испытал влияние идей Дж. фон Неймана и И.Р. Пригожина, в своей программе «комплексного» трансдисциплинарного исследования исходит из принципов синергетики, акцентируя нелинейный характер развития, факторы самоорганизации и риска при анализе природных и социальных систем.
В проведённых им эмпирических исследованиях использовал метод этнографического наблюдения («Коммуна во Франции. Метаморфозы Плодеме» - «Commune en France. La métamorphose de Plodémet», 1967 год; «Слухи в Орлеане» - «La rumeur d’Orléans», 1969 год).
В гл.авном труде «Метод» («La m ́ethode», тома 1-6) рассматриваются филоские проблемы естествознания (том 1: «Природа природы», 1977 год, русский перевод 2005 год; том 2: «Жизнь жизни», 1980 год), эпистемологии с антропологической точки зрения (том 3: «Познание познания», 1986 год), «комплексной» методологии, завершающейся его «парадигматологией» (том 4: «Идеи», 1991 год), человеческой идентичности (том 5: «Человечность человечества», 2001 год), этики (том 6: «Этика», 2004 год).
Критик технических цивилизации, Э. Морен видит в характерных для большинства направлений современной духовной культуры «поисках утраченного доиндустриального времени» выражение неискоренимой потребности в «витальном» мире, адекватном природе человека (этой «утраченной парадигме» современных социальных наук). Отсюда «компенсаторный» характер массовой культуры, предлагающей символическое удовлетворение подавляемых человеческих импульсов.
Сочинения:
L’homme et la mort. P., 1951;
Le cinéma ou L’homme imaginaire. P., 1956;
Les stars. P., 1957;
Le paradigme perdu: la nature humaine. P., 1973;
Pour sortir du XXe siècle. P., 1981;
Introduction а̀ la pensée complexe. P., 1990;
Sociologie. 2 éd. P., 1994;
О природе СССР: Тоталитарный комплекс и новая империя. М., 1995;
Les sept savoirs nécessaires а̀ l’éducation du futur. P., 2000;
Pour une politique de civilisation. P., 2002;
Où va le monde? P., 2007;
Ma gauche. P., 2010;
Pour et contre Marx. P., 2010.