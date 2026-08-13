МОРЕЛЬ ВИКТОР
МОРЕЛЬ БЕНЕДИКТ - французский певец (баритон).
Учился в Марсельской и Парижской консерваториях (у Э. Вотро и В.А. Дювернуа).
В 1867 году дебютировал в Марселе, в 1868 году - в Парижской опере; гастролировал в Италии («Ла Скала», Милан, 1870 год).
Выступал в театре «Ковент-Гарден» (Лондон, 1873-1879 годы), в 1874-1875 годы и 1878-1879 годы приезжал в Россию.
В 1879-1894 годы пел в Парижской опере, а также в театрах Нью-Йорка, Милана, Неаполя, Мадрида и др.
В 1905 году оставил сцену. С 1909 года преподавал в Нью-Йорке.
Один из выдающихся певцов конца XIX - начала XX веков, развивал художественные принципы Дж. Верди; в частности, стремился к естественности сценического поведения. Верди написал для В. Мореля партии Яго («Отелло») и Фальстафа (в одноименной опере).
Другие партии: Дон Жуан (одноименная опера В.А. Моцарта), Фигаро, Вильгельм Телль («Севильский цирюльник», «Вильгельм Телль» Дж. Россини), Граф ди Луна, Риголетто, Ренато, Амонасро («Трубадур», «Риголетто», «Бал-маскарад», «Аида» Верди), Тонио («Паяцы» Р. Леонкавалло, первый исполнитель), Гамлет («Гамлет» А. Тома), Тельрамунд, Вольфрам («Лоэнгрин», «Тангейзер» Р. Вагнера).
Автор ряда работ об оперном исполнительстве, мемуаров.
Сочинения:
L’art du chant. P., 1897; Dix ans de carrière (1887–1897). P., 1897;
Conférence sur l’enseignement de l’art du chant [1890] // Voix d’opéra: écrits des chanteurs du XIXe siècle: Duprez, Fauré, Maurel, Roger. P., 1988.