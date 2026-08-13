МОРЕЛЬ ВИКТОР

МОРЕЛЬ БЕНЕДИКТ - французский пе­вец (ба­ри­тон).

Учил­ся в Мар­сель­ской и Па­риж­ской кон­сер­ва­то­ри­ях (у Э. Во­тро и В.А. Дю­вер­нуа).

В 1867 году де­бю­ти­ро­вал в Мар­се­ле, в 1868 году - в Па­риж­ской опе­ре; га­ст­ро­ли­ро­вал в Ита­лии («Ла Ска­ла», Ми­лан, 1870 год).

Вы­сту­пал в те­ат­ре «Ко­вент-Гар­ден» (Лон­дон, 1873-1879 годы), в 1874-1875 годы и 1878-1879 годы при­ез­жал в Рос­сию.

В 1879-1894 годы пел в Па­риж­ской опе­ре, а так­же в те­ат­рах Нью-Йор­ка, Ми­ла­на, Не­апо­ля, Мад­ри­да и др.

В 1905 году ос­та­вил сце­ну. С 1909 года пре­по­да­вал в Нью-Йор­ке.

Один из вы­даю­щих­ся пев­цов конца XIX - начала XX веков, раз­ви­вал ху­дожественные прин­ци­пы Дж. Вер­ди; в ча­ст­но­сти, стре­мил­ся к ес­те­ст­вен­но­сти сце­нического по­ве­де­ния. Вер­ди на­пи­сал для В. Мореля пар­тии Яго («Отел­ло») и Фаль­ста­фа (в од­но­именной опе­ре).

Другие пар­тии: Дон Жу­ан (од­но­именная опе­ра В.А. Мо­цар­та ), Фи­га­ро, Виль­гельм Телль («Се­виль­ский ци­рюль­ник», «Виль­гельм Телль» Дж. Рос­си­ни), Граф ди Лу­на, Ри­го­лет­то, Ре­на­то, Амо­нас­ро («Тру­ба­дур», «Ри­го­лет­то», «Бал-мас­ка­рад», «Аи­да» Вер­ди), То­нио («Пая­цы» Р. Ле­он­ка­вал­ло, пер­вый ис­пол­ни­тель), Гам­лет («Гам­лет» А. То­ма), Тель­ра­мунд, Вольф­рам («Ло­эн­грин», «Тан­гей­зер» Р. Ваг­не­ра ).

Ав­тор ря­да ра­бот об опер­ном ис­пол­ни­тель­ст­ве, ме­муа­ров.

Сочинения:

L’art du chant. P., 1897; Dix ans de car­rière (1887–1897). P., 1897;

Conférence sur l’en­seignement de l’art du chant [1890] // Voix d’opéra: écrits des chanteurs du XIXe siècle: Duprez, Fauré, Maurel, Roger. P., 1988.