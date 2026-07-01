МОРЕЛЬ БЕНЕДИКТ ОГЮСТЕН
МОРЕЛЬ БЕНЕДИКТ ОГЮСТЕН - фанцузский психиатр; ученик Ж.Э. Эскироля.
После окончания медицинского факультета Парижского университа (1839 год) работал в больницах Сальпетриер в Париже (с 1841 года), Маревиль, близ Нанси (с 1848 года); с 1856 года главный врач больницы Сен-Йон в Руане.
Основной причиной психических заболеваний Б.О. Морель считал наследственное предрасположение, приводящее к прогрессирующему от поколения к поколению ухудшению психического здоровья, обозначив этот процесс термином «дегенерация». На основе этой концепции он выделил группу наследственно обусловленных (врождённых) психозов.
Кроме того, Б.О. Морель считал, что существуют ещё две особые группы психических расстройств - эмотивного бреда и раннего слабоумия.
Понятие «раннее слабоумие» легло в основу учения о шизофрении, развитого впоследствии Э. Крепелином и Э. Блейлером.
Научные труды Б.О. Мореля способствовали интенсивному изучению (с начала XX века) роли наследственности в происхождении психических заболеваний.
Сочинения:
Traité des dégénérescences physiques, intellectuelles et morales de l’espèce humaine. P., 1857;
Traité des maladies mentales. P., 1860.