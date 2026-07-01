МОРЕЛЬ БЕНЕДИКТ ОГЮСТЕН

МОРЕЛЬ БЕНЕДИКТ ОГЮСТЕН - фанцузский пси­хи­атр; уче­ник Ж.Э. Эс­ки­ро­ля.

По­сле окон­ча­ния медицинского факультета Па­риж­ско­го университа (1839 год) ра­бо­тал в боль­ни­цах Саль­пет­ри­ер в Па­ри­же (с 1841 года), Ма­ре­виль, близ Нан­си (с 1848 года); с 1856 года главный врач боль­ни­цы Сен-Йон в Руа­не.

Основной при­чи­ной пси­хических за­бо­ле­ва­ний Б.О. Морель счи­тал на­след­ст­вен­ное пред­рас­по­ло­же­ние, при­во­дя­щее к про­грес­си­рую­ще­му от по­ко­ле­ния к по­ко­ле­нию ухуд­ше­нию пси­хического здо­ро­вья, обо­зна­чив этот про­цесс тер­ми­ном «де­ге­не­ра­ция». На ос­но­ве этой кон­цеп­ции он вы­де­лил груп­пу на­след­ст­вен­но обу­слов­лен­ных (вро­ж­дён­ных) пси­хо­зов.

Кро­ме то­го, Б.О. Морель счи­тал, что су­ще­ст­ву­ют ещё две осо­бые груп­пы пси­хических рас­стройств - эмо­тив­но­го бре­да и ран­не­го сла­бо­умия.

Поня­тие «ран­нее сла­бо­умие» лег­ло в ос­но­ву уче­ния о ши­зоф­ре­нии, раз­ви­то­го впо­след­ст­вии Э. Кре­пе­ли­ном и Э. Блей­ле­ром.

На­учные тру­ды Б.О. Мореля спо­соб­ст­во­ва­ли ин­тен­сив­но­му изу­че­нию (с начала XX века) ро­ли на­след­ст­вен­но­сти в про­ис­хо­ж­де­нии пси­хических за­бо­ле­ва­ний.

Сочинения:

Traité des dégénérescences physiques, in­tellectuelles et morales de l’espèce humaine. P., 1857;

Traité des maladies mentales. P., 1860.