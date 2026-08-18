МОРЕАС ЖАН

МОРЕА́С ЖАН (настоящие имя и фамилия - Ян­нис Па­па­диа­ман­до­пу­лос) - французский по­эт.

Пи­сал на французском и греческих язы­ках.

Ро­дил­ся в се­мье греческого юри­ста.

В 1875 году пе­ре­ехал в Па­риж, где учил­ся на юри­дическом факультете Сор­бон­ны.

Де­бю­ти­ро­вал поэ­тическим сборником в ду­хе ро­ман­тиз­ма «Гор­ли­цы и змеи» («Τρυγόνες ϰαι έχιδ- ναι», 1878 год).

В конце 1870-х годов сбли­зил­ся с французскими ли­те­ра­то­ра­ми (в том числе с Г. де Мо­пас­са­ном), по­се­щал мно­гочисленные литературные круж­ки; с 1882 года по­сто­ян­но жил в Па­ри­же .

Сборники сти­хов «Сор­ты» («Les Syrtes», 1884 год) и «Кан­ти­ле­ны» («Les cantilènes», 1886 год) от­ра­зи­ли влия­ние П. Вер­ле­на.

Ж. Мореас, во­шед­ший в ис­то­рию литературыры пре­имущественно как тео­ре­тик сим­во­лиз­ма, впер­вые ис­поль­зо­вал тер­мин «сим­во­лизм» для обо­зна­че­ния осо­бо­го на­прав­ле­ния в литературе и искусстве (статья «Ма­ни­фест сим­во­лиз­ма», опубликована в газете «Figaro» 18 сенятбря 1886 года).

В позд­ней ли­ри­ке (на­чи­ная с 1890-х годов) ото­шёл от сим­во­ли­ст­ских идей; соз­дал так называемую ро­ман­скую шко­лу в по­эзии , от­стаи­вая прин­ци­пы клас­си­ци­стической яс­но­сти и кон­крет­но­сти: по­этические сборники «Стра­ст­ный пи­лиг­рим» («Le p ̀elerin passion ́e», 1891 год), «Стан­сы» («Stances», книги 1-7, 1899-1901 годы).

Твор­че­ст­во Ж. Мореаса бы­ло ши­ро­ко из­вест­но в Рос­сии в конце XIX - начала XX векво; сре­ди пе­ре­во­дчи­ков - В.Я. Брю­сов, Б.К. Лив­шиц , И.Г. Эрен­бург.

Сочинения:

По­эзия фран­цуз­ско­го сим­во­лиз­ма. М., 1993. С. 135–140, 429–430.