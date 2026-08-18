МОРЕАС ЖАН
МОРЕА́С ЖАН (настоящие имя и фамилия - Яннис Пападиамандопулос) - французский поэт.
Писал на французском и греческих языках.
Родился в семье греческого юриста.
В 1875 году переехал в Париж, где учился на юридическом факультете Сорбонны.
Дебютировал поэтическим сборником в духе романтизма «Горлицы и змеи» («Τρυγόνες ϰαι έχιδ- ναι», 1878 год).
В конце 1870-х годов сблизился с французскими литераторами (в том числе с Г. де Мопассаном), посещал многочисленные литературные кружки; с 1882 года постоянно жил в Париже.
Сборники стихов «Сорты» («Les Syrtes», 1884 год) и «Кантилены» («Les cantilènes», 1886 год) отразили влияние П. Верлена.
Ж. Мореас, вошедший в историю литературыры преимущественно как теоретик символизма, впервые использовал термин «символизм» для обозначения особого направления в литературе и искусстве (статья «Манифест символизма», опубликована в газете «Figaro» 18 сенятбря 1886 года).
В поздней лирике (начиная с 1890-х годов) отошёл от символистских идей; создал так называемую романскую школу в поэзии, отстаивая принципы классицистической ясности и конкретности: поэтические сборники «Страстный пилигрим» («Le p ̀elerin passion ́e», 1891 год), «Стансы» («Stances», книги 1-7, 1899-1901 годы).
Творчество Ж. Мореаса было широко известно в России в конце XIX - начала XX векво; среди переводчиков - В.Я. Брюсов, Б.К. Лившиц, И.Г. Эренбург.
Сочинения:
Поэзия французского символизма. М., 1993. С. 135–140, 429–430.