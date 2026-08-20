МОРДВИНОВ, СЕМЁН ИВАНОВИЧ

Мордвинов, Семён Иванович (26.01[06.02].1701, Мелковичи, Шелонская пятина Новгородского уезда — после 13[24].03.1777, Санкт-Петербург) — русский военный и государственный деятель, дворянин, отец адмирала Н. С. Мордвинова .

Происходил из мордвинского рода, перешедшего при Иване IV Грозном на службу Московскому государству и получившего поместья в Новгородском уезде. Родился после смерти отца, погибшего в битве под Нарвой, до 13 лет воспитывался матерью. В 1715 обучался «цифирной науке» в городской школе в Новгороде, затем в Нарве. В октябре переведен в Морскую академию в Санкт-Петербург, в начале 1716 определен в гардемарины в Ревеле (ныне Таллин). Служил на корабле «Архангел Михаил». Был в числе лучших гардемаринов, отобранных Петром I для обучения за границей, с 1717 по 1722 с этой целью служил в Бресте во Франции. По возвращении в Россию назначался на разные корабли, дислоцировавшиеся в Кронштадте, с 1731 был пожалован в лейтенанты, в 1732—1734 являлся капитаном порта Ярки (на Каспийском море), затем вновь в 1735—1738 служил в Кронштадте, в 1739 наз­начен советником комиссариатской экспедиции Адмиралтейств-коллегии. В последующие годы — капитан различных судов на Балтике, получил чин капитан-лейтенанта, неоднократно совершал сложные плавания по северным морям к Архангельску. В декабре 1743 был назначен капитаном Архангельского порта.

В августе 1744 вернулся служить в Кронштадт. В 1745 был назначен для разбора архива Ф. М. Апраксина , внеся проведением его каталогизации существенный вклад в развитие коллекции Общего архива Морского министерства (ныне Российский Государственный архив Военно-Морского флота). В 1746 получил командование кораблем «Полтава», в 1748 также занял пост начальника штурманской роты. В 1752 стал советником адмиралтейской конторы (интендантской экспедиции), в 1753—1754 временно являлся ее директором. В 1755 получил звание капитана первого ранга, а затем капитан-командора, вошел в состав комиссии по рассмотрению морских законов, которую возглавлял на протяжении восьми лет. В ходе Семилетней войны 1756—1763 участвовал в военных действиях в Балтийском море в 1756, 1758 и 1760—1762, в том числе в двух осадах прусской крепости Кольберг (в 1760 и 1761). В 1757 получил звание контр-адмирала, в 1761 вошел в состав Адмиралтейств-коллегий.

При Петре III , в феврале 1762, был назначен в комиссию по оценке состояния офицерского состава флота и выработки плана по его преобразованию, в апреле стал вице-адмиралом, и ему был поручен «весь флот и коллегия с адмиралтейством», в мае — награжден орденом Св. Анны. Поддержал переворот, совершенный Екатериной II , приведя к присяге новой государыне подразделения флота и сухопутных войск, располагавшиеся в Кронштадте. В 1764 назначен главой комиссии «российских флотов и адмиралтейского правления», подготовившей к 1765 первую часть регламента об управлении адмиралтейств и флотов. В мае 1764 получил звание адмирала. Пользовался расположением императрицы, в 1769 был награжден орденами Св. Георгия и Св. Андрея. Впоследствии по состоянию здоровья (достаточно слабого со времен молодости) практически отошел от дел, незадолго до смерти вышел в отставку.

Автор ряда трудов по навигации, введенного в 1756 на флоте свода морских сигналов, изобретатель нескольких навигационных приборов. Мемуары М., доведенные до 13[24] марта 1777, помимо прочего, содержат описания торжественных церемоний на флоте, а также сведения об обустройстве принадлежавших ему поместий.

Изб. соч .: Книги полного собрания о навигации по Указу е. и. величества из государственной адмиралтейской коллегии. Ч. 1—4. СПб., 1748; Записки адмирала Семена Ивановича Мордвинова, писанные собственною его рукою. СПб., 1868.

Лит. : Берх В. Жизнеописание адмирала С. И. Мордвинова. СПб., 1831; Веселаго Ф. Ф. Краткая история русского флота. М., 1939 (2-е изд., переиздания — М., 2011, 2017). С. Н. Губина.