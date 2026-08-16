МОРДВИНОВ АРКАДИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

МОРДВИНОВ АРКАДИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ (настоящая фамилия - Морд­ви­шев) - российский ар­хи­тек­тор.

Окон­чил ин­же­нер­но-стро­ительный фа­куль­тет МВТУ и ас­пи­ран­ту­ру МАРХИ (1930 год).

На­чал ра­бо­тать в сти­ли­сти­ке кон­ст­рук­ти­виз­ма (поч­то­вое от­де­ле­ние в До­нец­ке, 1929 год; центральный поч­тамт в Харь­ко­ве, 1927-1930 годы).

При­нял уча­стие совместно с братьями Вес­ни­ны­ми и А.А. Та­ци­ем в кон­кур­се на про­ект те­ат­ра мас­со­во­го дей­ст­ва в Харь­ко­ве (1931 год). Один из ос­но­ва­те­лей Все­со­юз­но­го объ­е­ди­не­ния про­ле­тар­ских ар­хи­тек­то­ров (1929-1932 годы). С 1933 года ра­бо­тал в про­ект­ных мас­тер­ских Мос­со­ве­та.

Ак­тив­но ис­поль­зуя эле­мен­ты ор­дер­ной сис­те­мы и различные де­ко­ра­тив­ные де­та­ли, раз­ра­бо­тал кон­курс­ные про­ек­ты те­ат­ра в Со­чи (совместно с К.И. Со­ло­мо­но­вым, 1934 год) и зда­ния Нар­ком­тяж­про­ма в За­ря­дье в Мо­ск­ве (1935 год).

В чис­ле дру­гих зна­чи­мых, но не­осу­ще­ст­в­лён­ных про­ек­тов это­го пе­рио­да - Дом Со­ве­та тру­да и обо­ро­ны, Институт Мар­кса-Эн­гель­са-Ле­ни­на (совместно с Со­ло­мо­но­вым, А.Н. Душ­ки­ным), зда­ние Нар­ко­мин­де­ла (все - в Мо­ск­ве).

С конца 1930-х годов ра­бо­тал в Мо­ск­ве.

Вы­сту­пил ав­то­ром про­ек­та за­строй­ки ул. Горь­ко­го (Твер­ской) круп­ны­ми бло­ка­ми жи­лых до­мов с про­тя­жён­ны­ми па­рад­но-тор­же­ст­вен­ны­ми фа­са­да­ми-де­ко­ра­ция­ми, скры­ваю­щи­ми под­лин­ную (функ­цио­наль­ную) струк­ту­ру зда­ний (до­ма 4-6, 1937-1939 годы; до­ма 8, 15, 17, 1939-1940 годы).

Опыт ре­кон­ст­рук­ции ул. Горь­ко­го ис­поль­зо­вал при раз­ра­бот­ке про­ек­тов ре­кон­ст­рук­ции Ле­нин­ско­го про­спек­та, а так­же отдельных жи­лых зда­ний на ул. Боль­шая По­лян­ка (1940 год), Крас­но­холм­ской (1940-1941 годы) и Фрун­зен­ской (1956-1957 годы) на­бе­реж­ных, Но­вин­ском буль­ва­ре (1939-1941 годы). Во всех этих про­ек­тах А.Г. Мордвинов при­ме­нил ме­тод по­точ­но-ско­ро­ст­но­го строи­тель­ст­ва, бла­го­да­ря че­му они бы­ли реа­ли­зо­ва­ны в ре­корд­но ко­рот­кие сро­ки.

Спро­ек­ти­ро­вал вы­сот­ное зда­ние гос­ти­ни­цы «Ук­раи­на» (1949-1952 годы, совместно с В.К. Ол­тар­жев­ским и др.).

В 1955 году на Все­со­юз­ном со­ве­ща­нии по строи­тель­ст­ву А.Г. Мордвинов был под­верг­нут жё­ст­кой кри­ти­ке за пре­уве­ли­чен­ное вни­ма­ние к внеш­не­му об­ли­ку ар­хитектурных со­ору­же­ний и пре­неб­ре­же­ние во­про­са­ми эко­но­ми­ки строи­тель­ст­ва.

Пе­рей­дя за­тем ра­бо­тать в Мос­про­ект, А.Г. Мордвинов ос­во­ил ар­хитектурный язык мо­дер­низ­ма, ру­ко­во­дил пла­ни­ров­кой и за­строй­кой центральной час­ти района Но­вые Че­рё­муш­ки (1956-1964 годы) и Ком­со­моль­ско­го про­спек­та (1958-1964 годы).

Од­но­вре­мен­но ра­бо­тал в Центральном научно-исследовательском институте экс­пе­риментального про­ек­ти­ро­ва­ния жи­ли­ща.

В 1943-1947 годы председатель Комитета по де­лам строи­тель­ст­ва и ар­хи­тек­ту­ры при Сов­нар­ко­ме СССР.

Ви­це-пре­зи­дент (1938 год) и пре­зи­дент (1950-1955 годы) АА СССР, ви­це-пре­зи­дент Ме­ж­ду­народного сою­за ар­хи­тек­то­ров (1953-1957 годы).

Государственная премия СССР (1941 год, 1949 год). На­гра­ж­дён ор­де­ном Ле­ни­на .