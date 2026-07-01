КОНСТАНТИН ПАВЛОВИЧ
КОНСТАНТИН ПАВЛОВИЧ - великий князь из династии Романовых, российский военный и государственный деятель.
Член российской императорской фамилии. Второй сын императора Павла I и императрицы Марии Фёдоровны, младший брат императора Александра I, старший брат императора Николая I, а также великого князя Михаила Павловича.
Воспитывался вместе с великим князем цесаревичем Александром Павловичем под руководстовм гр. Н.И. Салтыкова и Ф.С. де Лагарпа. Бабка К.П., императрица Екатерина II, рассматривала его как будущего правителя греческого государства, которое она предполагала воссоздать.
С 1795 года командующий Санкт-Петербургского гренадерского полка. После вступления на престол своего отца назначен шефом (комадиром) лейб-гвардии Измайловского полка и пяти эскадронов Конной гвардии. По некоторым данным, в 1797 году назначен генерал-инспектором кавалерии (вновь занял эту должность в 1807 году). Начальник кадетских корпусов (1798-1831 годы). Участвовал в Итальянском походе 1799 года и Швейцарском походе 1799 года, в сражениях при селении Бассиньяно, у р. Треббия и г. Нови. За это отцом награждён (в нарушение «Учреждения об императорской фамилии» 1797 год) титулом цесаревича, который мог носить только наследник престола, и орденом Св. Иоанна Иерусалимского. С 1800 года шеф лейб-гвардии Конного полка, инспектор кавалерии Санкт-Петербургской и Финляндской дивизий. Накануне убийства Павла I был вместе с братом Александром Павловичем заподозрен отцом в заговоре, приведён к повторной присяге и подвергнут домашнему аресту.
С воцарением императора Александра I (1801 год), не имевшего сыновей, Константин Павлович стал наследником престола. С лета 1801 года председатель Воинской комиссии. По инициативе Константина Павловича созданы уланские полки (см. Уланы) и конная гвардия артиллерия. Сохранил руководство над кавалерией (пожизненно). Во время русско-австро-французской войны 1805 года и русско-прусско-французской войны 1806-1807 годы командовал гвардией, участвовал в Аустерлицком сражении 1805 года. В 1807-1811 годы под руководством Константина Павловича были сформированы гвардейские Егерский, Финляндский, Литовский и Уланский полки. С началом Отечесвтенной войны 1812 года командующий 5-го (Гвардейского) корпуса, на первом этапе войны был сторонником мирных переговоров с французским императором Наполеоном I. Дважды высылался М.Б. Барклаем де Толли из Главной квартиры российской армии за критику планов командующего. В начале 1813 года возвратился в действующую армию, в ходе заграничных походов российской армии 1813-1814 годов командовал гвардией, русско-прусским резервом, участвовал в Дрезденском и Лейпцигском сражениях (оба 1813 года), а также в сражении при дер. Фершампенуаз (1814 год).
С 1814 года руководил созданием Польской армии (с 1816 года её главнокомандующий), с 1817 года - Литовского корпуса, в короткий срок создал части численностью св. 35 тыс. человек, которые довёл до высокого уровня строевой и боевой подготовки. Пользовался в Царстве Польском неограниченной властью, формально не являясь наместником. С иронией относился к Конституции Царства Польского 1815 года, часто проявлял раздражительность, доходившую до оскорблений отдельных представителей польской аристократии и офицерства. Это способствовало росту недовольства в польском обществе. С 1818 года депутат Сейма Царства Польского от Праги - предместья Варшавы.
С 1796 года был женат на принцессе Саксен-Кобург-Заафельдской, принявшей православие под именем великой княжны Анны Фёдоровны (1781-1860 годы), которая в 1801 году покинула Россию (проживала в дальнейшем в Швейцарии, имела там двоих внебрачных детей); 20 марта (1 апреля ) 1820 года супруги официально расторгли брак. 12(24) мая 1820 года Константин Павлович вступил в морганатический брак с польской графиней Иоанной (Жанеттой) Антоновной Грудзинской (1795-1831 годы) [8(20) июля 1820 года ей императором Александром I дарован титул княгини Лович]. В связи с этим Константин Павлович в письме к императору от 14(26) января 1822 года отказался от своих прав на престол, 16(28) января 1823 года Александр I подтвердил отказ специальный манифестом (не был обнародован, его экземпляры хранились в Сенате и Успенском соборе Московского Кремля и должны были быть оглашены сразу после смерти Александра I, однако этого сделано не было). После получения в Санкт-Петербурге известия о смерти Александра I Константин Павлович был объявлен императором, ему присягнули великий князь Николай Павлович (будущий император Николай I), члены высших государственных учреждений и гарнизон столицы, Санкт-Петербургский монетный двор приступил к чеканке монет с его изображением (т. н. константиновский рубль). Константин Павлович, узнав о смерти Александра I, подтвердил своё отречение, но отказался приехать в столицу, куда его настоятельно просили прибыть великий князь Николай Павлович и императрица Мария Фёдоровна. Возник династический кризис - междуцарствие 1825 года, которым воспользовались декабристы, поднявшие 14(26) декабря 1825 года восстание на Сенатской площади в Санкт-Петербурге.
17(29) ноября 1830 года в Варшаве группа польских заговорщиков - сторонников независимости Польши - напала на резиденцию Константина Павловича (Бельведерский дворец) с целью его убийства, что должно было послужить сигналом к началу восстания в Царстве Польском. Константину Павловичу удалось скрыться, а затем с российскими войсками покинуть пределы Царства Польского. Он устранился от командования войсками, посланными для подавления Польского восстания 1830-1831 годов, пытался склонить императора Николая I к снисхождению по отношению к мятежникам. Весной 1831 года по приказу императора вместе с больной женой покинул расположение войск, в дороге умер от холеры.
Владел Мраморным (Константиновским) дворцом в Санкт-Петербурге и мызой Стрельна (подарены отцом в 1797 году).
Предположительно внебрачный сын Константина Павловича - К.И. Константинов.
Иллюстрации:
Великий князь Константин Павлович. Портрет работы Т. Райта с оригинала Дж. Доу. 1833. Архив БРЭ.