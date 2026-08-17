МОРДОВЦЕВ ДАНИИЛ ЛУКИЧ

МОРДВЦЕВ ДАНИИЛ ЛУКИЧ - русский и украинский пи­са­тель, пуб­ли­цист, ис­то­рик; действительный статский советник (1886 год).

Из ку­печеской се­мьи.

Окон­чил Санкт-Пе­тербургский университет (1854 год).

По­мощ­ник сек­ре­та­ря (с 1856 года), сек­ре­тарь (с 1869 года) Са­ра­тов­ско­го гу­берн­ско­го ста­ти­стического комитета; во­шёл в кру­жок ме­ст­ной ин­тел­ли­ген­ции во гла­ве с Н.И. Кос­то­ма­ро­вым, ко­то­рый ока­зал зна­чительное влия­ние на ми­ро­воз­зре­ние и твор­че­ст­во Д.Л. Мордовцева.

С 1873 года в Санкт-Пе­тер­бур­ге, слу­жил в Министерстве пу­тей со­об­ще­ния: с 1875 года заведующий ста­ти­стическим от­де­лом, с 1877 года стар­ший по­мощ­ник де­ло­про­из­во­ди­те­ля Департамента же­лез­ных до­рог.

В 1876-1881 годы редактор «Жур­на­ла Ми­ни­стер­ст­ва пу­тей со­об­ще­ния».

С 1886 года в от­став­ке.

Пе­ча­тал­ся с 1859 года: ро­ман­тическая по­эма «Ка­за­ки и мо­ре» (соз­да­на в 1854 году).

По­лу­чил из­ве­ст­ность как ав­тор ис­то­рических ро­ма­нов в ду­хе мас­со­вой ли­те­ра­ту­ры: «Лже­дмит­рий», «Две­на­дца­тый год» (оба 1879 год), «Са­гай­дач­ный» (1882 год), «За чьи гре­хи?» (1891 год) о С.Т. Ра­зи­не, «Дер­жав­ный плот­ник» (1899 год) о Пет­ре I и пр., а так­же ро­ма­нов о раз­но­чин­цах: «Но­вые рус­ские лю­ди» (1868 год) и пр.

В ро­ма­не «Ве­ли­кий рас­кол» (1881 год) ис­поль­зо­ва­ны «Жи­тие» про­то­по­па Аввакума и другие ис­то­рические ис­точ­ни­ки.

Сре­ди со­чи­не­ний Д.Л. Мордовцева: рас­ска­зы о жиз­ни украинского на­ро­да в тра­ди­ции М. Вовч­ка, в т. ч. «Ни­щие» («Старцi», 1855 год), «Зво­нарь» («Дзво­нарь», 1858 год, опубликовано в 1861 году), «Сол­дат­ка» (1859 год).

Главная сфе­ра на­учных ин­те­ре­сов Д.Л. Мордовцева - мас­со­вые народные дви­же­ния XVII-XVIII веков: «Са­мо­зван­цы и по­ни­зо­вая воль­ни­ца» (тома 1-2, 1867 год), «Гай­да­мат­чи­на» (тома 1-2, 1870 год), «По­ли­ти­че­ские дви­же­ния рус­ско­го на­ро­да» (тома 1-2, 1871 год) и др.

Под­чёр­ки­вал сти­хий­ный и раз­ру­шительный ха­рак­тер народных вы­ступ­ле­ний.

Книга Д.Л. Мордовцева «На­ка­ну­не во­ли. Ар­хив­ные си­луэ­ты» (1889 год), где ис­поль­зо­ва­ны ма­те­риа­лы из са­ра­тов­ских ар­хи­вов о по­ло­же­нии кре­сть­ян­ст­ва на­ка­ну­не от­ме­ны кре­по­ст­но­го пра­ва, в 1890 году бы­ла за­пре­ще­на цен­зу­рой, а её ти­раж унич­то­жен.

Сочинения:

Полн. собр. ис­то­ри­че­ских ро­ма­нов, по­вес­тей и рас­ска­зов. СПб., 1914. Т. 1–33;

Полн. собр. соч. П., 1915. Т. 1–12.